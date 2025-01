Perché i Jaguars hanno scelto Liam Cohen come prossimo allenatore

JACKSONVILLE, Florida – Il coordinatore offensivo dei Tampa Bay Buccaneers Liam Coen ha informato i Bucs della sua intenzione di diventare l’allenatore capo dei Jacksonville Jaguars dopo una svolta sorprendente che lo ha visto inizialmente ritirare da un’intervista ma poi riconsiderare il lavoro. La partenza del direttore generale Trent Baalke dalla squadra.

Tutto si è svolto in un periodo di due giorni iniziato mercoledì con Coen che ha rifiutato un colloquio di persona e ha accettato un’estensione del contratto e un aumento dai Buccaneers che lo avrebbero reso il coordinatore più pagato della NFL, fonti avevano precedentemente detto ad Adam Schefter di ESPN. . Poi, quando i Jaguars e Baalke si separarono più tardi quel giorno, la squadra chiamò Coen e gli chiese di riconsiderare la situazione, secondo fonti vicine alla ricerca dell’allenatore. Coen ha accettato di venire a Jacksonville giovedì pomeriggio.

Le trattative sono continuate fino a tarda sera, hanno detto fonti a ESPN, e Coen ha informato i Buccaneers giovedì sera che avrebbe accettato il lavoro a Jacksonville.

Le aspettative per il nuovo allenatore sono lunghe. Prende il comando di una squadra che ha chiuso 4-13 ed è ultima nell’AFC South, sottoperformando in quasi ogni area.

Una franchigia al suo quarto allenatore in sei anni ha bisogno di una certa stabilità.

Dando uno sguardo più attento, i giornalisti della NFL Nation Michael DiRocco e Jenna Laine rispondono alle quattro grandi domande sul reclutamento dei Coen, incluso quello che verrà dopo. Il reporter nazionale Dan Graziano riferisce ciò che ha sentito sulla bozza, e l’analista di bozza Matt Miller lo anticipa.

Che tipo di allenatore avranno i Jags a Cohen?

Coen ha trascorso quattro stagioni con Sean McVay con i Los Angeles Rams e attribuisce a McVay il merito della sua comprensione delle difese e del “perché” del playcall nelle partite di corsa. Rimbalzava avanti e indietro tra i Rams e l’Università del Kentucky perché voleva l’autonomia come giocatore ma voleva anche allenare nella NFL.

Ha aiutato il quarterback Baker Mayfield (con il quale ha lavorato brevemente a Los Angeles) a realizzare i migliori 41 passaggi di touchdown della carriera nel 2024 dopo averne lanciati 28 l’anno precedente. I Buccaneers hanno segnato 28,6 punti a partita, il terzo più alto nella storia della franchigia, 2020 e 2021 con Tom. Brady.

“Liam ha fatto un lavoro incredibile”, ha detto Mayfield. “L’impatto che ha avuto su tutti i ragazzi quando insegnava calcio… (Lui) ha insegnato i dettagli del perché facciamo certe cose, perché abbiamo certe giocate contrassegnate o conservate, come vuoi chiamarlo.” fa un ottimo lavoro e poi fa appello ai punti di forza dei suoi giocatori, questo è ciò che fanno i buoni (coordinatori offensivi), e ha fatto un lavoro incredibile in questo.”

La filosofia di Coen è assicurarsi che il quarterback non si senta mai incatenato alla linea di scrimmage e che ci siano sempre soluzioni. È stato in grado di adattare il suo schema a quello che i Bucs avevano basato sul personale, ma anche sugli infortuni ai migliori ricevitori Mike Evans e Chris Godwin. — Laine

Cosa rende Coen adatto all’attacco dei Jaguars?

La speranza è che Coen aiuti Lawrence a scrollarsi di dosso ciò che lo ha infastidito dalla fine della stagione 2023. Coen ha avuto un grande impatto su Mayfield nel 2024 – che ha stabilito i massimi della carriera in tentativi, completamenti, percentuale di completamento, yard di passaggio e touchdown. ciò non dovrebbe oscurare ciò che ha fatto con il gioco dei Bucs.

Ha aiutato i Bucs a passare dalla squadra con la peggiore corsa della lega, con una media di 88,8 yard a partita sul campo nel 2023, alla quarta migliore, con una media di 149,2 yard a partita. Il miglioramento è arrivato anche con gli stessi tre titolari sulla linea offensiva, il rookie centro e il rookie running back Bucky Irving per completare Rachaad White. Ha anche contribuito a compensare gli infortuni di Godwin ed Evans e ha avuto un ruolo nella prestazione di Mayfield.

I Jaguars non sono stati costanti nella corsa nelle ultime due stagioni e l’attacco è dipeso quasi interamente da Lawrence. I Jaguars hanno registrato una media di 99,3 yard di corsa a partita nelle ultime due stagioni – 28esima nella NFL – dopo aver corso per 124,5 yard a partita nel 2022. Davanti hanno il duo Travis Etienne Jr.. e Tank Bigsby.

I Jaguars hanno bisogno di più equilibrio in attacco, e i Bucs sono stati l’unica squadra della NFL a finire tra i primi cinque nel 2024 nei passaggi e nelle corse. Coen dovrebbe essere una gradita scossa. –Di Rocco

Il licenziamento di Baalke è stato il fattore decisivo per ottenere Coen?

La presenza di Baalke è stata una delle tante ragioni per cui Coen inizialmente ha rifiutato di fare l’intervista individuale programmata a Jacksonville mercoledì, secondo una fonte della lega, ma non era la ragione principale. La decisione di Coen di ritirarsi inizialmente mise in imbarazzo i Jaguars e fu l’ultima spinta per Khan e Baalke a separarsi.

Khan mantenne Baalke quando licenziò Pederson il 6 gennaio e disse quel pomeriggio che una revisione organizzativa completa sarebbe stata un “suicidio”. Ha detto che se qualche candidato allenatore esprimesse riserve sulla struttura organizzativa dei Jaguars o sul lavoro con Baalek, sarebbe disposto ad affrontare l’argomento.

Attraverso questo processo, Khan ha preferito assumere un giovane allenatore dalla mentalità offensiva per lavorare con Lawrence, ha detto la fonte.

Coen sembrava essere il favorito per l’incarico una volta che l’ex coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson ha accettato l’incarico di capo allenatore dei Chicago Bears lunedì. –Di Rocco

giocare 2:08 McAfee si chiede se Trent Baalke abbia ostacolato la ricerca dell’allenatore dei Jags Pat McAfee reagisce alla notizia che Trent Baalke non sarà più il direttore generale dei Jacksonville Jaguars.

Qual è la prima cosa che Coen deve fare?

Se gioca come capo allenatore – che è un presupposto – la sua priorità numero 1. 1 dovrebbe essere l’assunzione di un allenatore della linea offensiva. Questa unità ha lottato contro la corsa nelle ultime due stagioni, soprattutto nella parte centrale. Secondo ESPN Research, i Jaguars si sono classificati al 31° posto in iarde medie per corsa (2,15) e al 30° in iarde totali (1.867) nel 2023-24.

Nell’unica stagione di Cohen a Tampa Bay, i Bucs avevano una media di 3,0 yard per corsa prima del primo contatto (sesto nella NFL) e si classificavano settimi con 1.448 yard di corsa totali prima del primo contatto. I Bucs avevano quasi lo stesso numero di yard di corsa prima del primo contatto nel 2024 dei Jaguars nelle ultime due stagioni con 384 carry in meno.

Coen non può portare con sé la linea dei Bucs, quindi avrà bisogno di qualcuno che possa trasformare un’unità dei Jaguars costruita con un’enfasi sull’atletismo in un gruppo di potere più fisico e diretto. –Di Rocco

Cosa hai sentito riguardo al campionato degli affitti?

Questo è selvaggio, proprio come è andato giù. Le persone con cui parlo sono scioccate dal fatto che i Jaguars alla fine abbiano licenziato il GM Trent Baalke, e che apparentemente lo abbiano fatto perché credevano che Coen non sarebbe andato lì altrimenti. Questo è il secondo ciclo di reclutamento per Jacksonville in cui abbiamo sentito parlare di potenziali clienti che non vogliono andare lì per Baalko. L’ultima volta i Jaguars si sono ritrovati con Doug Pederson, a cui piaceva l’idea di lavorare con Baalek. Ma questa volta, a quanto pare, pensavano che fosse un ostacolo troppo grande per conquistare il loro ragazzo.

Per quanto riguarda Coen, c’è molto rispetto in tutta la lega per quello che ha fatto in una stagione con l’attacco di Tampa Bay. E il suo passato con i Rams di McVay è un grande punto di forza. Ma negli ultimi anni è rimbalzato molto tra i lavori: Rams dal 2018-20, Kentucky nel 2021, di nuovo ai Rams nel 2022, di nuovo al Kentucky nel 2023, poi ai Bucs nel 2024. Alcune persone l’hanno capito. quell’aspetto è un po’ strano, e le informazioni che escono su come i Buccaneers sparano mercoledì e giovedì dopo Baalke non sembrano granché.

Tuttavia, i Jags non erano l’unica squadra interessata. D’altra parte, Coen è rispettato in tutta la lega per il suo schema offensivo e la capacità di allenarlo. Ha contribuito a rimettere in carreggiata la carriera di Mayfield quando il veterano QB ha concluso la stagione 2022 con i Rams (e poi, ovviamente, ha continuato il successo che Dave Canales ha avuto con Mayfield nel 2023 quando è atterrato a Tampa Bay la scorsa stagione). Quindi forse è la persona giusta per riportare Lawrence in carreggiata. –Graziano

Come può Coen migliorare questo reato nel draft?

Con la scelta numero 5 al primo turno, i Jaguars avranno delle opzioni per Coen mentre cercano di costruire un attacco migliore. Brian Thomas Jr. è stato colpito dal precedente regime. come ricevitore largo e il ritorno di un Lawrence in salute saranno fondamentali per migliorare la capacità di segnare della squadra. Ma se ciò non bastasse, la quinta scelta è un ottimo posto per investire in un aiuto offensivo.

C’è una possibilità che la stella a doppio senso del Colorado Travis Hunter possa essere ancora sul tabellone per affrettare immediatamente il passaggio e ricevere i passaggi di Lawrence (aiutando anche l’angolo di Jags in difesa). Se Hunter dovesse andarsene, Tetairoa McMillan (Arizona) da 6 piedi e 5 sarebbe un ottimo complemento alla profonda velocità di minaccia di Thomas con la sua capacità di attaccare la palla in situazioni 50-50.

La linea offensiva sembra impostata sui reggilibri Walker Little e Anton Harrison, ma l’interno potrebbe essere affrontato da Kelvin Banks Jr. (Texas) o Will Campbell (LSU) che si sposterebbero all’interno per fare la guardia. Selezione n. Tuttavia, 5 è ricco per una guardia e mi aspetto che Jacksonville affronti la posizione nei turni successivi.

Sì, anche i guardalinee difensivi saranno nel consiglio di amministrazione di Jacksonville e la squadra ha grandi esigenze nel secondario. Ma con Coen che subentra come capo allenatore e un nuovo direttore generale in arrivo, la squadra potrebbe finire per dare priorità all’attacco. In quel caso la mossa è McMillan. –Mugnaio