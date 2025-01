Perché i ladri hanno assunto Pete Carroll come capo allenatore

Henderson, Nev. – The Las Vegas Raiders e Pete Carroll hanno raggiunto un accordo Per rendere il veterano allenatore l’allenatore di franchising su un accordo di tre anni con la possibilità della squadra del quarto anno, ha dichiarato Adam Schefter ESPN Fonti.

Carroll, che compie 74 settembre, è uno dei tre allenatori che hanno portato la squadra al campionato nazionale all’università (USC) e al Super Bowl (Seattle Seahawks). Barry Switzer (Oklahoma e Dallas Cowboys) e Jimmy Johnson (Miami e Cowboys) sono gli altri.

Carroll sarà anche il quinto allenatore di Raiders, incluso ad interim, perché il franchising si è trasferito a Las Vegas da Oakland nel 2020, Jon Gruden, Rich Bisaccia, Josh McDaniles e Antonio Pierce e il Ninth Team Coach, tra cui Intims, tra cui Raiders, Mark Davis in Nel 2011 ha assunto suo padre Al Davis – Hue Jackson, Dennis Allen, Tony Sparano, Jack Del Rio, Gruden, Bisaccia, McDaniles e Pierce.

Carroll, l’allenatore più vincente a Seahawks, assumerà la squadra nel mezzo della ricostruzione. Ha avuto successo nell’USC e Seattle in situazioni simili e ha rapidamente reso competitivi entrambi i programmi. I predoni, ovviamente, sperano che il ringiovanito Carroll possa farlo di nuovo. I giornalisti della NFL Nation Paul Gutierrez e Brady Henderson faranno quattro importanti domande sull’assunzione di Carroll. Il giornalista nazionale Jeremy Fowler cibi su ciò che sente sull’affitto e la proposta di analista Matt Miller lo fa avanti. Infine, l’analista Ben Solak includerà l’affitto.

Perché Pete Carroll era noleggio?

Dopo aver attraversato i quattro allenatori dal 2021, i ladri hanno bisogno di stabilità. Carroll lo fornirà. Sì, quest’anno avrà 74 anni, ma è un giovane 74 e il suo entusiasmo giovanile e un atteggiamento positivo non solo ha illuminato il dispositivo Raiders quando ha chiesto personalmente, alle fonti della squadra, ma anche per lui sono stati i principali punti di vendita per guadagnare il concerto.

La presenza di veterani di Carroll si collega anche bene con il primo CEO di John Spytek. Carroll era ancora l’allenatore più rispettato sul mercato e nella divisione con gli allenatori Andy Reid a Kansas City, Sean Payton a Denver e Jim Harbaugh, il curriculum di Carroll ha avvolto bene. Carroll è una merce ben nota, qualcosa che i ladri mancano dal capo allenatore da quando Gruden si è dimesso. O ti sei perso il titolo Carroll Super Bowl XLVIII, due campionati NFC e 10 esibizioni di gioco in 14 anni con Seahawks? Pochi si aspettano che i ladri arrivino immediatamente al post -stagione, ma Carroll dovrebbe fornire un’esperienza sufficiente per essere rispettabile. – Gutierrez

Quanta connessione/influenza era da Tom Brady?

Proprio come ci si può aspettare dal proprietario di minoranza, che possiede solo circa il 10% della squadra, ma ha la piattaforma principale. Ecco la teoria: Brady potrebbe essere stato in realtà più coinvolto nell’assunzione di Spytek, il suo ex compagno di squadra di un college nel Michigan e un ex amico del front office con bucanieri, come Raiders GM. La teoria della cospirazione è che se il suo mento avesse il suo ragazzo su GM, non sarebbe coinvolto nella selezione di un allenatore. Brady è ora il giocatore principale nella decisione per i ladri, ma la decisione finale scenderà sempre dal proprietario Mark Davis. – Gutierrez

Qual è il problema più potente che Carroll deve affrontare?

Chi è il quarterback e quando Russell Wilson apparirà a Las Vegas e inizierà a fare High Hills su un volo charter? Io piccola. Specie. Perché mentre Aidan O’Connell ha dimostrato che può essere operativo, i ladri hanno bisogno di aggiornamenti nella divisione AFC West, che ora ha Patrick Mahomes, Justin Herbert e Bo Nix. Wilson sarebbe senza dubbio un ragazzo di ponte e faremo questa ipotesi sulla base del successo e della relazione che Carroll e Wilson avevano a Seattle.

Con la selezione n. 6 nella proposta è difficile vedere che i ladri sono in grado di scegliere come Shedeur Sanders o Cam Ward. Inoltre, con Carroll, che è un allenatore difensivo, la sua selezione sarà il coordinatore offensivo di un presagio di stile che vuole usare con la prima squadra All-Pro End Brock Bowers a sua disposizione.

La difesa Carroll dovrà connettersi con Spytek per decidere di ridacchiare agenti liberi su questo lato della palla, dall’estremità difensiva dei Malcolm Koon e K’lavon Chaisson ai linebacker Robert Spillane e Divine Deablo all’angolo Nate Hobbs dopo le sicurezza Tre ‘ von Moehrig e Marcus Epps. Tuttavia, i ladri hanno oltre $ 108 milioni nello spazio salariale. – Gutierrez

Che tipo di allenatore Las Vegas arriva a Carroll?

Costruttore di cultura e vincitore. Carroll ha contribuito a sviluppare un ambiente così forte nel Seattle che durante la ricerca del suo sostituto, il proprietario di Seahawks Joda Allen ha ordinato che il CEO John Schneider trovasse qualcuno che lo mantenga. Carroll porta la stessa energia positiva ogni giorno, vince o perde: la coerenza che i suoi giocatori hanno apprezzato. Hanno anche adorato quanto si prendono cura dei veterani e facendo cose divertenti, una grande ragione per cui è stato considerato l’allenatore del miglior giocatore e perché Seahawks è passato dalla base della NFL a un posto dove i giocatori volevano essere durante il loro tempo; Alcuni Seahawk se ne andarono persino per le circostanze del marciapiede, poi tornarono dopo aver visto che l’erba non era più verde altrove.

Schneider diceva spesso che uno dei più grandi punti di forza di Carroll era la sua capacità di infondere fiducia, qualcosa che sarebbe utile per la squadra di ricostruzione dei giovani Raiders. Carroll cercherà di vincere l’inclinazione della sua corsa e difesa, la formula che ha contribuito a portare Seahawks a nuove altezze. Le critiche popolari all’allenatore Pittsburgh Steelers Mike Tomlin potrebbero anche essere applicate a Carroll, un ex campione del Super Bowl, le cui squadre vincono regolarmente, ma in un momento non c’erano davvero alcun titolo. Ma la sua percentuale di vittoria 0,599 durante 14 stagioni (147-98-1, compresi i playoff), ma non c’è nulla da deridere. – Henderson

Pete Carroll sarà un altro capo allenatore Las Vegas Raiders. Robert Hanashiro-USA sta facendo sport oggi

Cosa senti in giro per l’affitto?

L’intervista di Carroll con Las Vegas è andata molto bene, con un allenatore che ha vinto il Super Bowl che vende la visione della squadra nella transizione. La sensazione di Leaguewide è che era probabilmente la cosa migliore che i ladri avrebbero potuto fare dopo che sono scomparsi a Ben Johnson, che è diventato il capo allenatore Chicago Bears. Carroll può compensare domande sulla sua età alta energia e avrà anche un contratto più breve rispetto alla maggior parte degli altri. La convinzione era che Brady prendesse di mira un allenatore difensivo e avesse sempre un profondo rispetto per Carroll. Sebbene Carroll non debba essere una soluzione a lungo termine, fornisce credibilità immediata e può servire da ponte per qualcosa di più grande per il franchising. – Fowler

Carroll e Raiders saranno in grado di trovare un nuovo QB con la selezione n. 6 nel design del 2025?

Non è un segreto che il secondo anno consecutivo, i ladri entrino fuori stagione con la necessità di un quarterback. All’epoca in cui hanno scelto ad aprile, c’erano sei passanti, in un momento in cui hanno scelto per 13 anni; Invece, hanno sviluppato Bowers. Se il QB in franchising sarà disponibile sul n. 6 di quest’anno dipende dal fatto che i team che selezionano questa posizione decideranno presto prima del design e di come ogni fronte dell’ufficio ordinerà alla fine i passanti più alti in questa classe.

Il reparto di Miami dovrebbe essere preso nelle prime cinque selezioni, potenzialmente al numero 1. È un QB dinamico a doppia minaccia con un grande talento di braccio. Potrebbe scivolare oltre il Tennessee Titans, Cleveland Browns E New York Giants? È improbabile. Ma poi c’è il Sanders del Colorado. Alcuni scout pensano che anche i primi cinque siano i migliori, mentre altri gli danno un secondo round. Esiste la possibilità che Sanders – che ha lavorato con Brady l’ultima offseason – possa essere disponibile per Las Vegas senza che la squadra debba scambiare. È molto accurato e può fare tutta la festa.

Qui è dove è complicato: in questa proposta non c’è ancora consenso QB3. Dopo Ward e Sanders c’è un declino significativo. Ole Miss ‘Jaxson Dart, Texas’ Quinn Ewers e Jalen Milroe dell’Alabama sono in gioco per questo posto, ma nessuno di essi è incluso nella mia top 40. Dart è il più alto nel complesso. Le scommesse sul quarterback al numero 6, se Ward e Sanders sono entrambi fuori dall’album, quindi stanno aspettando l’uscita di QB fino a quando non è rischioso per il ladro. – Miller

Come valuteresti questo noleggio?

B. Carroll non deve essere in affitto con tonnellate di fuochi d’artificio e gioia, ma è esattamente ciò di cui i ladri hanno bisogno. Dovevano tornare all’età adulta e alla cultura per guidare la loro organizzazione – un ragazzo con esperienza, risultati, una formula per la vittoria. Questo li aiuterà a uscire dalla grondaia dove sono stati nelle ultime stagioni e tornano a un discreto livello di controversia.

Anche se pensi che Carroll sia lavato e privo di innovazioni schematiche – direi entrambi che erano falsi, perché negli ultimi anni a Seattle ha fatto molte cose in modo diverso – può funzionare. Il tempo di Carroll a Seattle è finito perché ha combattuto con il personale tremante e il quarterback in caduta. Ora, poiché riempie i suoi dipendenti, è una grande domanda. Ha un rolodex profondo, ma conosce alcuni giovani innovatori? Inoltre, è un noleggio solido. – A sinistra -tornato