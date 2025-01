Perché i Patriots hanno assunto Mike Vrabel come prossimo allenatore

Con una mossa ampiamente attesa in tutta la NFL, i New England Patriots assunsero Mike Vrabel come capo allenatore una settimana dopo aver licenziato Jerod Mayo. La precedente esperienza da allenatore di Vrabel – andando 54-45 in sei stagioni con i Tennessee Titans che includevano un record di 2-3 nei playoff – era attraente per i Patriots, così come la precedente esperienza del proprietario Robert Kraft con Vrabel durante la sua carriera. carriera da giocatore come difensore nel New England (2001-2008).

Questo è il quarto allenatore assunto da Kraft da quando ha acquistato la squadra nel 1994, gli altri sono Pete Carroll (1997-1999), Bill Belichick (2000-2023) e Mayo (2024).

Dando uno sguardo più attento, il giornalista di ESPN Patriots Mike Reiss risponde alle quattro grandi domande sull’assunzione di Vrabel, compreso ciò che verrà dopo. Il giornalista nazionale Daniel Graziano riferisce ciò che ha sentito sulla bozza e l’analista di bozza Matt Miller analizza la bozza. Infine, l’analista Ben Solak valuta l’affitto.

Cosa rende Vrabela la scelta giusta per i Patriots?

Vrabel ha dimostrato di poter costruire una cultura vincente, aggiungendo valore alla franchigia dopo che Kraft ha calcolato male che Mayo, 38 anni, era pronto per il lavoro dopo cinque anni come assistente allenatore.

Vrabel, 49 anni, porterà ordine, struttura e una maestria nella gestione del gioco nata in parte da ciò che ha imparato da Belichick da giocatore. Belichick ha spesso notato che Vrabel era uno dei giocatori più intelligenti che avesse allenato. Inoltre, i Patriots hanno bisogno di un comandante che unifichi tutti gli aspetti delle loro operazioni calcistiche, cosa che è sfuggita loro negli ultimi anni.

Kraft ha avuto un posto in prima fila alla guida di Vrabel durante la sua carriera da giocatore e poi come allenatore avversario che ha avuto successo contro il New England. Non fa male che Vrabel sia un Patriots Hall of Famer che ha parlato con entusiasmo dell’organizzazione alla presentazione della sua squadra. –Reiss

I Patriots si sono concentrati su Vrábel fin dall’inizio?

La possibilità che Vrábel diventasse l’allenatore dei Patriots risale allo scorso anno. Il New England aveva una clausola nel contratto di Mayo per succedere a Belichick, ma fonti della squadra hanno detto che l’inaspettata disponibilità di Vrabel nel gennaio 2024 dopo essere stato licenziato dai Titani ha spinto alcuni membri della squadra a chiedersi se quei piani dovessero essere accantonati a favore di Vrabel. Alla fine a Mayo furono abbastanza convinti da attenersi al piano originale. Il fatto che Vrabel sia rimasto disponibile nel 2025 e intervistato con i New York Jets, rivali dell’AFC East, aggiunge un ulteriore contesto alla decisione. –Reiss

In che modo ciò influenzerà il quarterback Drake Maye? Una delle domande principali è quale sia la visione dell’attacco di Vrabel e chi intende portare con sé come coordinatore offensivo. Quindi Maye probabilmente giocherà in un sistema diverso rispetto alla sua stagione da rookie sotto la guida del coordinatore Alex Van Pelt e avrà anche nuovi allenatori di ruolo. Ciò è significativo perché molti hanno attribuito a Van Pelt e all’allenatore dei quarterback TC McCartney il merito di averlo sviluppato e di averlo aiutato a perfezionare il suo gioco di gambe dopo aver iniziato a giocare solo 26 partite al college. Maye ha avuto un assaggio di alcuni dei diversi sistemi offensivi della NFL durante il processo di pre-draft, incontrando diverse squadre e notando che alcune hanno un grado di difficoltà maggiore di altre in termini di responsabilità attribuite al quarterback. –Reiss Come capo allenatore, cosa deve fare prima Vrábel? Assumi un direttore generale che condivida la sua visione in modo che sia allineata a tutti i dipartimenti dell’organizzazione, come Ryan Cowden, che è stato un grande sollievo per le sue ultime stagioni al Tennessee. I Patriots non hanno mai avuto un direttore generale durante i 31 anni di mandato di Kraft, preferendo invece un vicepresidente esecutivo del personale dei giocatori insieme a un capo allenatore come i primi due dipendenti del roster. Potrebbe essere il momento giusto per cambiare questo approccio, poiché organizzazioni come i Patriots sono cresciute in modo esponenziale a partire dagli anni ’90 e le assunzioni di tipo GM non sono mai state così importanti per integrare un capo allenatore. –Reiss Vrabel, che ha giocato per Bill Belichick nel New England, è ora a capo della franchigia. Brian Fluharty/USA TODAY Sport

Cosa hai sentito riguardo al campionato degli affitti?

Nessuno è sorpreso. Per tutta la settimana, la situazione sembrava andare in quella direzione, con l’interesse della squadra per il coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson l’unica cosa che frenava qualcuno. Ma Vrabel stava facendo l’intervista di persona, non su Zoom, e ovviamente il rapporto precedente con l’organizzazione è stato un fattore importante in questo caso.

Molte persone con cui ho parlato hanno alzato gli occhi al cielo vedendo l’affitto. I Patriots hanno avuto Belichick per 24 anni, lo hanno lasciato andare, non hanno cercato nulla prima di assumere Mayo, hanno licenziato Mayo dopo una stagione, poi hanno fatto una ricerca frettolosa. Vrabel è un allenatore eccellente e probabilmente la scelta giusta, ma sembra che i Patriots potrebbero trarre vantaggio dal considerare una gamma più ampia di prospettive prima di avventarsi sul candidato più ovvio. –Graziano

Come può Vrabel migliorare questo roster con il numero 1? 4?

La decisione dei Patriots dovrebbe riguardare il miglioramento della squadra in generale e non concentrarsi esclusivamente sull’attacco o sulla difesa. Ci sarà pressione da voci esterne per costruire attorno a un giovane quarterback stella come Maye, e il miglioramento della linea offensiva e del corpo dei ricevitori larghi deve essere il fulcro dell’offseason. Ma non deve accadere al no. 4. Le esigenze di atterraggio nel 1° turno sono il modo in cui le squadre cattive rimangono cattive.

Invece, un approccio basato sul “miglior giocatore disponibile” potrebbe essere la soluzione migliore per una squadra che ha perso 13 partite e ha buchi in tutto il roster. Ciò mette sul tabellone giocatori come Abdul Carter, il leader della Penn State. È il mio miglior giocatore in assoluto della categoria e sarebbe un’aggiunta perfetta a una difesa che ha già punti luminosi in Christian Gonzalez e Keion White. Ogni posizione al di fuori del quarterback dovrebbe essere in gioco per il New England, ma la mia scelta sarebbe Carter se le squadre che hanno bisogno di un QB nelle prime tre scelte lo mantenessero sul tabellone per il New England. –Mugnaio

Come valuteresti questo noleggio?

B+. Non c’è dubbio che Vrábel sia un allenatore solido. La sua robusta difesa e la forza complessiva del roster durante la sua permanenza in Tennessee ne sono una testimonianza. Anche il suo ritorno nel New England arriva con sentimenti rosei, dato che lì era un giocatore di successo e sa come emulare il sistema di Belichick (aggiungendo al contempo il suo tocco Vrabeliano dal suo tempo fuori dal centro). Ho domande su come Vrabel completerà il suo personale offensivo e se riesce a integrarsi con i gestori del personale dei Pats, ma la sua assunzione alzerà notevolmente il livello per una squadra di Patriots che cerca di tornare in lizza. — Mancino