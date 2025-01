Perché i Patriots hanno licenziato l’allenatore Jerod Mayo dopo una stagione

FOXBOROUGH, Massachusetts – Quando i New England Patriots hanno assunto Jerod May come capo allenatore il 17 gennaio 2024, il proprietario Robert Kraft ha espresso il suo ottimismo per nuovi entusiasmanti capitoli nella storia costellata di campionati della franchigia.

Si è rivelato essere solo un capitolo poiché il mandato di Mayo è durato una stagione, con la squadra che ha annunciato poco dopo la partita di domenica che sarebbe andato avanti. 23-16 vincere sui Buffalo Bills. I Patriots finirono 4-13 sotto Mayo.

Kraft ha scelto personalmente May come successore di Bill Belichick dopo 24 stagioni, citando la sua abilità nel connettersi con la generazione più giovane di giocatori e nel riunire le persone. Kraft, preoccupato di perdere Mayo a favore di un’altra squadra dopo aver intervistato i Denver Broncos, Las Vegas Raiders e Philadelphia Eagles, scrisse un linguaggio di successione nel contratto di Mayo mentre Mayo serviva come allenatore dei linebacker sotto Belichick.

Ma Kraft ora sta abbandonando quei piani per muoversi in una nuova direzione. Ecco uno sguardo al motivo per cui è stata presa la decisione e cosa c’è in serbo per i Patriots in questa offseason. — Mike Reiss

Jerod Mayo è stato licenziato da capo allenatore dei Patriots poco dopo la vittoria di domenica contro i Patriots. Fatture di bufalo. Foto AP/Robert F. Bukaty

Perché Mayo non ha avuto più tempo?

Kraft ha ammesso che ci saranno “dolori crescenti” nel primo anno di Mayo, in parte perché ha ereditato uno dei roster meno talentuosi della NFL, ma la sua tolleranza nel convivere con quei dolori sembrava scemare quando le cose hanno cominciato a disfarsi nell’ultimo mese di l’anno. stagione.

I Patriots hanno avuto il loro ultimo addio alla NFL (settimana 14) e speravano di acquisire slancio verso il 2025. Invece, la squadra ha giocato con meno urgenza e ha perso 30-17 contro gli Arizona Cardinals in uscita dal bye. poi una mancata presentazione due settimane dopo nella sconfitta interna per 40-7 contro i Los Angeles Chargers, con i tifosi che cantavano “Fire Mayo” in uno stadio appena mezzo pieno.

I messaggi irregolari di Mayo con i media e con il linebacker Jahlani Tavai, che diceva ai fan di “conoscere il proprio posto” e di non fischiare Mayo, erano tra le questioni fuori campo che dovevano essere valutate. I Patriots hanno combattuto meglio contro i Bills perdendo 24-21 nella settimana 16 e battendoli anche domenica, ma la disapprovazione dei fan è salita al livello più alto nei 31 anni di mandato di Kraft. Se i Patriots perdono domenica contro Conti, si sarebbero assicurati il ​​n. 1. Invece scelgono di no. 4.

“Abbiamo fan straordinari che si aspettano e meritano un prodotto migliore di quello che abbiamo fornito negli ultimi anni. Mi scuso per questo. Ho riflettuto molto e considerato quali misure posso adottare per accelerare il nostro ritorno alla contesa del campionato e ho deciso per questo passo.” era l’opzione migliore in questo momento”, ha detto Kraft in una dichiarazione sul licenziamento. — Reiss

Che ruolo hanno avuto i talenti del roster nella stagione dei Patriots?

Un ruolo significativo, in particolare nella parte offensiva e nel ricevitore largo. I Patriots iniziarono sette diverse configurazioni della linea offensiva nelle prime sette settimane della stagione e 10 diverse combinazioni entro la fine della stagione a causa di errori del personale, infortuni e scarse prestazioni.

Nel frattempo, dopo che il vicepresidente esecutivo del personale dei giocatori Eliot Wolf ha sottolineato la necessità di “armare” l’attacco in offseason per supportare il quarterback titolare Drake Mayo, gli avversari non erano troppo preoccupati per un corpo ricevente con Kayshon Boutt, Kendrick Bourne e DeMario Douglas a la parte superiore. diagramma.

Parte di ciò ha a che fare con l’allenamento e la mancanza di sviluppo, poiché i Patriots avevano allenatori posizionati lungo la linea offensiva e ricevitori nel loro primo anno e non hanno visto i loro debuttanti diventare i principali contributori che speravano fossero. — Reiss

Dichiarazione del presidente e amministratore delegato dei Patriots Robert Kraft: pic.twitter.com/GMXGgd768x — Patrioti del New England (@Patriots) 5 gennaio 2025

Potrebbero essere all’orizzonte ulteriori cambiamenti nella gestione della squadra?

Ogni volta che viene licenziato un allenatore, significa che anche gli assistenti se ne vanno. Ma coloro che hanno un patto potrebbero anche essere ascoltati da chi sarà ammesso successivamente, ed eventualmente restare; che verrà risolto man mano che il processo si svilupperà.

Il futuro di Wolf e dello staff – e come questo si adatterà al nuovo allenatore – è probabilmente la storia più importante. I Patriots hanno un totale di nove scelte al draft (quattro nei primi tre turni) e 130 milioni di dollari di spazio sul tetto salariale, quindi questa sarà una decisione importante da prendere per Kraft e il nuovo allenatore. — Reiss

In che modo questo cambiamento influenzerà il QB Drake Maye?

Il coordinatore offensivo Alex Van Pelt, il cui futuro con la franchigia era incerto anche se Mayo fosse rimasto, è stato l’allenatore che ha lavorato di più con Maye. Van Pelt è stato accreditato da Mayo per aver aiutato lo sviluppo di Mayo più di chiunque altro nell’organizzazione.

Ciò lascia aperta la possibilità che Maye impari un nuovo sistema nella sua seconda stagione NFL, oltre a lavorare con nuovi allenatori diversi dall’allenatore dei quarterback TC McCartney, dall’assistente allenatore del QB Evan Rothstein e dall’assistente senior Ben McAdoo. — Reiss

Quanto è auspicabile l’apertura dell’allenatore dei Patriots e chi sono i favoriti?

Il problema più grande per i potenziali candidati sarà la mancanza dei migliori talenti con cui lavorare. Ma i Patriots sono pronti a cambiare la situazione, con oltre 130 milioni di spazio in cap, un quarterback in franchising che attrae agenti liberi che catturano i passaggi e un sacco di capitali al draft. E il New England può offrire la mistica e la tradizione associate a sei Super Bowls durante l’era Belichick-Tom Brady.

Anche se mi aspetto che il New England conduca una ricerca approfondita, devi pensare che l’ex allenatore dei Tennessee Titans e linebacker dei Patriots Mike Vrabel sarà almeno coinvolto. Ha troppo senso visti i suoi legami. E questa è stata l’aspettativa negli ultimi giorni tra alcuni all’interno della lega che se il lavoro si liberasse, lui sarebbe interessato. Ma Vrábel avrà altre opzioni. Un altro contendente potrebbe essere il coordinatore difensivo dei Vikings ed ex assistente dei Patriots Brian Flores, che ha ripristinato la sua carriera in Minnesota con due anni di successi.

È anche un’opportunità per il New England di parlare con potenziali clienti offensivi per massimizzare lo sviluppo di Maye. Considerato uno dei candidati emergenti, il coordinatore offensivo di Tampa Bay Liam Coen ha diversi legami con il New England: è cresciuto a Rhode Island, ha giocato all’UMass e ha allenato a Brown, UMass e Maine. — Jeremy Fowler

Cosa dovrebbero fare i Patriots con il n. 4 per aiutare il loro nuovo allenatore?

La classifica approfondita dei Patriots ha un disperato bisogno di riparazioni e dei migliori talenti. Con l’opzione n. 4, il New England deve concentrarsi sull’aggiunta di una prospettiva blue-chip a una classe di leva che non ne è ricca.

La mossa intelligente è identificare il giocatore che può aiutare al meglio Maye. Tale decisione probabilmente ricadrà su un wide receiver come Tetairoa McMillan dell’Arizona o il placcaggio sinistro del Texas Kelvin Banks Jr. Ora che i Patriots sono caduti dalla posizione n. 1, si tratta di affrontare le carenze offensive nel 1° turno. Diverse squadre si sono trovate in una posizione simile – più recentemente i Cincinnati Bengals quando stavano decidendo tra Penei Sewell e Ja’Marr Chase nel draft del 2021 – e in tutta la lega si discute su come costruire al meglio la squadra. Ciò significa che nel 2° round si possono trovare buoni ricevitori larghi. Una sinistra di prima classe è molto più difficile da trovare. Banche Dovrebbe essere una scelta. — Matt Miller