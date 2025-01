Perché i tifosi messicani sono così arrabbiati per Lionel Messi

Lionel Messi è tornato in gioco.

L’Inter Miami CF ha dato il via al tour pre-campionato sabato con una partita contro i campioni in carica della Liga MX Club América all’Allegiant Stadium di Las Vegas e Messi. ha segnato al 34esimo minuto per alzare il livello della sua squadra.

Entrambe le squadre sono rimaste alla pari per tutto il regolamento e la partita è andata ai calci di rigore con l’Inter Miami che ha avuto la meglio. È stata una buona prestazione da parte di Miami, che entra nella stagione come uno dei favoriti per vincere ancora una volta la Coppa MLS, ma la prestazione è stata rapidamente avvolta in polemiche.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla disputa tra Messi e i tifosi della nazionale maschile del Messico:

Quello che è successo?

Quando Messi ha segnato il pareggio contro l’Inter Miami, ha festeggiato facendo un gesto di “3-0” con le mani verso i tifosi del Club América.

Perché i tifosi del Messico sono arrabbiati?

Anche se la partita non era contro la nazionale maschile messicana, era contro uno dei principali club del Messico e la celebrazione è stata considerata un colpo Dott.

Non solo l’Argentina ha vinto la Coppa del Mondo tre volte contro il Messico, ma ha anche battuto il Messico 3-0 nella Copa América del 2007 in Venezuela. L’allora ventenne Messi iniziò la partita e segnò il secondo gol dell’Argentina.

Anche Argentina e Messico si sono affrontate quattro volte ai Mondiali, l’ultima volta nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. L’Argentina ha vinto 2-0 e Messi ha segnato il primo gol.

Argentina contro Punti salienti del Messico | Coppa del Mondo FIFA 2022

Cosa è stato detto?

L’allenatore dell’Inter Miami Javier Mascherano, ex compagno di squadra di Messi al Barcellona, ​​ha minimizzato l’esultanza del fuoriclasse.

“La verità è che non ho parlato con Leo”, ha detto Mascherano martedì. “Non gli ho dato più importanza. Penso che abbiamo cose più importanti di cui discutere.

“Logicamente, ho dovuto giocare contro squadre messicane e contro la nazionale messicana. Sappiamo che di solito sono ostili nei confronti di noi argentini e beh, penso che anche dopo il Mondiale, quella ferita sia ancora aperta”.

Ma l’ex centrocampista della nazionale messicana Adolfo “Bofo” Bautista si è infortunato durante la celebrazione di Messi.

“Ti ammiravo come giocatore, ma deridere il mio Paese la dice lunga sulla tua mancanza di professionalità ed educazione”, ha postato Bautista nella sua storia su Instagram.

Messi non ha commentato pubblicamente la sua controversa celebrazione.

