Perché la corsa all’MVP tra Josh Allen e Lamar Jackson è una scelta così difficile

Henry McKenna Reporter della NFL

– È uno dei quarterback, se non il più dinamico, del campionato.

Indovina chi l’ha detto. E indovina di chi stava parlando l’oratore.

Ti darò un suggerimento: o Josh Allen stava parlando di Lamar Jackson – o Jackson stava parlando di Allen. Ma quell’indizio non diceva molto, vero?

Va bene, va bene. Te lo dirò.

Allen ha parlato di Jackson dopo la vittoria dei Buffalo Bills sui Denver Broncos. I due QB si incontreranno nuovamente domenica a Buffalo quando i Bills ospiteranno i Baltimore Ravens nel turno di divisione.

Ancora una volta, questi due quarterback si batteranno per il settore immobiliare.

E solo uno se ne va.

La loro rivalità sta raggiungendo l’apice.

Allen e Jackson hanno gareggiato per i playoff e i premi MVP per tutta la stagione. Quando si parla del miglior quarterback della NFL Proprio adesso, È un caso facile per Allen e Lamar. Quando si vota per MVP, è un caso facile per qualsiasi QB.

Ma la verità è che non esiste una risposta sbagliata. Allen e Jackson sono così simili.

In tutti i sensi, questo è ciò che rende questa gara così dura.

Il dibattito sull’MVP, quando è così serrato, si riscalda rapidamente. Ma forse le grandi somiglianze tra Allen e Jackson fanno parte di ciò che rende le due fanbase così intensamente opposte l’una all’altra. Il pubblico dei Ravens crede di avere il miglior quarterback a doppia minaccia. Ma Allen è pari a Jackson in questa categoria. Il gruppo dei Bills ama dire di avere il miglior regista e l’atleta più elettrizzante del calcio. Ma sì… Lamar si qualifica sicuramente.

Le persone sono veloci nel mostrare le loro differenze. Ma in qualche modo risale a ciò che li rende simili.

Con i suoi 1,80 m e 215 libbre, Lamar è difficile da affrontare come chiunque altro nella NFL, a causa della sua velocità. Con un metro e ottantacinque e un peso di 250 libbre, Allen è difficile da affrontare come qualsiasi altro giocatore della NFL, a causa delle sue dimensioni.

Lamar Jackson è stato nominato First Team All-Pro. Dovrebbe vincere l’MVP?

Quest’anno, entrambi i quarterback hanno fatto un salto di sviluppo in modi unici come passanti.

Per Allen, si trattava di imparare la pazienza, la consapevolezza della situazione e il controllo. Si è manifestato nella mancanza di giri e di giochi degni di spin. La sua percentuale di intercettazioni è scesa dal 3,1% nel 2023 all’1,2% nel 2024. E il risultato? Più profitti. Più coerenza.

Per Jackson, si trattava di scegliere i suoi posti come passante per ottenere più touchdown di passaggio. Il suo tasso di touchdown è aumentato dal 5,3% nel 2023 all’8,6% nel 2024. E il risultato? Più profitti. Più coerenza.

Ecco qualcos’altro che Allen e Jackson hanno in comune: entrambi hanno lo stesso problema: Patrick Mahomes.

Il record di Allen contro Mahomes è complessivamente migliore, ma Allen e Jackson non hanno mai battuto Mahomes nei playoff. Davvero, questo è tutto ciò che conta.

Questo è lo scopo di questo incontro dei playoff della divisione AFC.

Chi riceverà un biglietto per Kansas City per Mahomes e un posto per il Super Bowl?

Questo, ovviamente, presuppone che i Chiefs riescano a battere gli Houston Texans. E sarà probabilmente una partita combattuta considerando quanto bene hanno giocato i texani nel round delle wild card. Ma bisogna pensare che Mahomes, che non si è mai perso la partita per il titolo AFC in tutti i suoi anni da titolare, può ottenere la W in casa contro i texani.

E se lo farà, Mahomes avrà uno di quei due registi di cui preoccuparsi.

Ma prima vediamo Spider-Man combattere Spider-Man.

Vedremo Capitan America combattere contro Capitan America.

Bills LT Dion Dawkins parla dell’impatto di Josh Allen dentro e fuori dal campo

Durante la loro carriera, la rivalità tra Allen e Jackson è stata serrata, con Allen che ha vinto la loro unica gara di playoff, ma Jackson con un vantaggio di 2-1 nella stagione regolare. E se vuoi calcolare il draft – entrambi ex alunni della classe draft 2018 – puoi guardare la posizione di Allen, nono assoluto, su Lamar, 32esimo assoluto. La partita di domenica sarà il loro quinto incontro. Ecco fino a che punto si arriva: The NFL Combine nel febbraio 2018.

Sebbene i quarterback non si sviluppino sempre in modo lineare, questi due non hanno mai giocato meglio di quanto stanno giocando in questo momento.

Sono punti salienti umani, sì. Ma è sempre stato così. C’è un’enorme differenza tra questi due QB e Kyler Murray, i cui punti salienti sono sorprendenti ma i cui punti deboli sono ugualmente esplosivi.

Allen e Jackson aggiungono valore alle loro squadre con ogni scatto.

Con Allen, potrebbe essere più ovvio, almeno dal punto di vista narrativo. In questa offseason, i Bills si separarono dai ricevitori titolari Stefon Diggs e Gabe Davis e dal loro centro titolare. A parte forse il placcaggio sinistro, quelle sono le posizioni più importanti per il quarterback. E in difesa, Buffalo è passato dalle sicurezze Jordan Poyer e Micah Hyde (che in realtà sono tornati nella squadra di allenamento alla fine della stagione), dai cornerback Tre’Davious White e Dane Jackson e dal vantaggio Leonard Floyd.

Ma grazie all’anno sovrumano di Allen, i Bills furono in grado di portare a termine l’offseason e ottenere comunque il seme n. 2 nella AFC.

Allen ha concluso l’anno aggiungendo 133,3 punti attesi secondo Next Generation Stats. Ciò contestualizza la sua stagione se si considerano le sue statistiche di conteggio: 3.731 yard di passaggio, 28 touchdown, sei intercettazioni; 531 yard di corsa, 12 touchdown di corsa.

Il valore di Jackson è meno chiaro dal punto di vista narrativo. Ma è statisticamente lampante. Next Gen Stats ha il suo EPA a 144. E poi ci sono le statistiche di conteggio: 4.172 yard di passaggio, 41 touchdown, quattro intercettazioni; 915 yard di corsa, quattro touchdown di corsa. È molto meglio di Allen.

La storia, tuttavia, è che i progressi di Jackson sono arrivati ​​subito dopo l’arrivo di Derrick Henry. Ma forse questo trascura anche la ricostruzione della linea offensiva, con tre nuovi giocatori all’inizio della stagione, l’attaccante destro esordiente Roger Rosengarten e le guardie Daniel Faalele e Andrew Vorhees. Anche la difesa di Baltimora non è riuscita a impressionare fuori dal cancello.

Ma guardami, sto entrando nello stesso dibattito che ha tormentato i fan e i media negli ultimi mesi. È impossibile scegliere un giocatore migliore perché è come cercare di rendere il caso blu migliore del verde. Sono solo colori. Come si può essere migliori?

Eppure può essercene solo uno.

Questo è vero per la corsa all’MVP. Questo è vero per l’incontro di questo fine settimana tra Ravens e Bills. Questo è vero per il vincitore del Super Bowl.

Prima di unirsi a FOX Sports come reporter e editorialista della NFL, Henry McKenna ha trascorso sette anni con i Patriots presso USA TODAY Sports Media Group e Boston Globe Media. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @henrycmckenna .

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!