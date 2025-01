Perché l’attacco dei Chiefs si sta surriscaldando proprio nei playoff

Henry McKenna Reporter della NFL

Hai prestato attenzione ai Kansas City Chiefs?

COME… Veramente Fai attenzione?

Nelle ultime settimane significative della stagione regolare, non erano ragazzini del cuore. Sì, hanno avuto una serie di un gol che ha provocato l’ulcera. Avevano la reputazione di lasciarlo guidare. Ma Kansas City non ha dovuto stressarsi così tanto nelle sue recenti vittorie. Nella quindicesima settimana, avevano un vantaggio di due touchdown sui Browns. Sono riusciti a vincere per otto punti sugli Houston Texans nella settimana 16, ma non sono mai stati vicini. E nella settimana 17, i Chiefs hanno battuto i Pittsburgh Steelers 29-10.

La differenza è un attacco di Kansas City che sta gradualmente diventando più sano e più sicuro.

Nella settimana 17, l’ultima settimana in cui hanno giocato tutti i titolari, Patrick Mahomes ha completato il 76,3% dei suoi passaggi per 320 yard e tre touchdown. È stata la sua prestazione più completa dell’anno, in parte a causa delle difficoltà (contro gli Steelers), ma anche per il talento (e lo schema) che ha massimizzato. Aveva completato otto diversi passatcher. Nessuno ha superato le 100 iarde, ma sette di loro hanno effettuato due o più riprese. È stata un’operazione fluida.

“Vuoi farlo”, ha detto Mahomes dopo la partita quando gli è stato chiesto se i Chiefs stavano raggiungendo il picco al momento giusto. “Ovviamente sentiamo che possiamo ancora migliorare sempre di più. Ma ovviamente, soprattutto a livello offensivo, giocheremo il nostro miglior calcio alla fine dell’anno. … Questa non è la fine. Questo è solo l’inizio”.

Ma siamo chiari: è stato un anno difficile per Mahomes.

Il piano pre-campionato di Kansas City è andato in pezzi presto.

Quando ho visto i Chiefs nel campo di addestramento, avevano un attacco su quattro fronti.

1) Dai la palla al running back Isiah Pacheco.

2) Lasciamo che Travis Kelce faccia a pezzi il centro del campo.

3) Fare in modo che Rashee Rice funga da ricevitore del controllo.

4) Creare aperture per Hollywood Brown e Xavier Worthy per attaccare fuori dai numeri, preferibilmente (ma non esclusivamente) in profondità.

Si potrebbe sostenere che non abbiano mai superato la fase uno.

La Rice ha subito un infortunio al ginocchio a fine stagione a settembre.

Brown è tornato nella settimana 17 da un infortunio ai legamenti della spalla subito nella preseason.

All’inizio Worthy sembrava sopraffatto dal crimine.

Pacheco ha saltato nove partite per un piede rotto.

Anche Kelce, che quest’anno ha effettuato 97 ricezioni per 823 yard e tre touchdown, ha ammesso di non funzionare normalmente.

“Ne sono orgoglioso quando entriamo nella zona rossa”, ha detto Kelce il 4 dicembre nel podcast “New Heights”. “Sto diventando un po’ più affamato. In questo momento, per qualche motivo quest’anno, non riesco proprio a trovare la strada per raggiungere la end zone. Semplicemente non sono sulla stessa lunghezza d’onda con Pat. Può diventare frustrante. Può vai a fanculo, è frustrante.”

Nel complesso, i Chiefs dovevano formulare un nuovo piano per il loro attacco in questa stagione. Ed è cambiato, molte volte.

Tra le assenze e le difficoltà dei suoi giocatori chiave, Mahomes ha lavorato nel tight end Noah Gray, nel running back Kareem Hunt e nel wide receiver Justin Watson. I Chiefs hanno anche scambiato per il veterano DeAndre Hopkins, le cui mani sicure sono state un vero sollievo per l’attacco.

Quella combinazione non ha esattamente aperto nuove strade. In realtà è stato il cambio di ruolo di Kelce ad aiutarci notevolmente, con il tight end che si è stabilizzato come opzione di check. Prende molti palloni, ma è quasi un’estensione del gioco di corsa (o almeno del gioco sullo schermo) dato che i suoi bersagli sono vicini alla linea di scrimmage. Hopkins ha assunto parte del ruolo di controllo della Rice. Era qualcosa. Ma i padroni non c’erano ancora.

Se c’era un segnale che la marea stava cambiando per Mahomes & Co., era prezioso. Nella seconda metà della stagione, il rookie wideout sembrava trovare un po’ di lucidità.

L’attacco di Kansas City è tornato?

Non ha mai superato le 100 yard, ma ha effettuato cinque o più ricezioni nelle ultime cinque partite. E ha avuto touchdown nelle settimane 16 e 17 e un touchdown precipitoso nella settimana 15.

“Lo puoi percepire guardando il nastro. Ora all’improvviso vedi naturalmente più bersagli, vedi più tocchi, vedi più produzione”, ha detto il coordinatore offensivo Matt Nagy a dicembre. “Questo è quello che è successo con Rashee, e te lo dico, è pazzesco quanto sia simile. Ed è emozionante perché vedi cosa ha fatto Rashee all’inizio (in questa stagione), e penso che sia il percorso per questo ragazzo.”

Rice è stato uno dei giocatori offensivi più affidabili della squadra nel Super Bowl di Kansas City lo scorso anno con 26 ricezioni, 262 yard e un touchdown in quattro partite di postseason. Quindi se Worthy avrà quel tipo di ruolo, i Chiefs ne saranno entusiasti.

Il ritorno di Brown è stato altrettanto incoraggiante.

“È come trattenere un cavallo”, ha detto Reid a dicembre quando gli è stato chiesto se avrebbe tenuto Brown fuori dal campo durante il recupero dall’infortunio. “Amico, vuole tornare ogni volta che lo eliminiamo, il che è positivo. Ha un ottimo atteggiamento.”

Brown ha impressionato i Chiefs al campo quando ha sorpreso Mahomes con la sua efficienza su una varietà di percorsi. Hollywood rappresentava una minaccia profonda, ma nel suo gioco c’erano più sfumature oltre alla sua incredibile velocità. Lo abbiamo visto nella settimana 17 quando ha attaccato il ferro senza un gioco enorme. Ma non è una coincidenza che la ricezione da 49 yard di Watson, la terza ricezione più lunga dei Chiefs in questa stagione, con sia Worthy che Brown .

Il piano non è poi così diverso da dove hanno iniziato. Ci è voluta solo l’intera stagione regolare per arrivarci. E ci sono alcuni cambiamenti.

1) Passa la palla a Pacheco e Hunt. (E non dimenticare Samaje Perine nel gioco sullo schermo.)

2) Lascia che Kelce strappi corto nel mezzo.

3) Chiedi a Hopkins di spostare le catene.

4) Progetta giochi per ottenere il livello Degno.

5) Ottieni la verticale di Hollywood.

Ora, non siamo ancora arrivati ​​alla linea offensiva, e questo è stato un problema. In particolare, anche i piani dei Chiefs per il placcaggio sinistro sono falliti. Hanno scelto il placcaggio Kingsley Suamataia nel secondo turno per iniziare. Ha perso il lavoro dopo alcune scarse prestazioni, e il suo sostituto, Wanya Morris, è stato altrettanto pessimo, se non peggio. Kansas City ha spostato la guardia Joe Thuney sul placcaggio sinistro, e stava bene, ma anche il suo turno è stato buono, il che significa che i Chiefs hanno indebolito due posizioni (e l’intero lato sinistro) invece di una.

Ma per tornare alla ripresa, i Chiefs hanno ingaggiato DJ Humphries per ricoprire quel ruolo. E mentre si sta riprendendo da un infortunio al tendine del ginocchio, è tornato in formazione nella settimana 18.

I capi vogliono un three-peat. Ed era difficile dubitare di Mahomes nonostante l’inefficienza offensiva. Ma visto il modo in cui la squadra è stata costruita in offseason, lo sarebbe stato Tutto Mahomes regala alla sua offensiva un altro Trofeo Lombardi. Ora ogni unità (comprese le squadre speciali) ha un set di abilità che assomiglia a una squadra di campionato a tenuta stagna.

Kansas City non l’ha mai superata. I Chiefs sono andati 15-2 per un motivo. Ma sembravano più deboli di quanto suggerissero i loro dati. Puoi vederlo nella sconfitta della settimana 11 contro i Buffalo Bills. Puoi vederlo nella loro vittoria di misura all’inizio della stagione contro i Baltimore Ravens – e nella loro vittoria di misura su praticamente tutte le squadre dei playoff. Mi chiedevo: Riusciranno davvero i Chiefs a disputare tre partite consecutive di postseason?

Ora sembra che non debbano più farlo.

Prima di unirsi a FOX Sports come reporter e editorialista della NFL, Henry McKenna ha trascorso sette anni con i Patriots presso USA TODAY Sports Media Group e Boston Globe Media. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @henrycmckenna .

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!