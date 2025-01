Perché Mike Vrabel ha un compito enorme davanti a sé nella ricostruzione dei Patriots

Henry McKenna Reporter della NFL

Apparentemente i New England Patriots non si occupano di sviluppare allenatori. Hanno assunto Mike Vrabel domenica mattina per sostituire Jerod Mayo, il cui mandato come allenatore del New England è durato meno di un anno solare.

L’appello di Vrabel è semplice: è quello che i Patriots speravano che un giorno Mayo diventasse. Vrabel è pronto per allenare a livello di playoff, ma la sua nuova squadra è quanto di più lontano dal livello di playoff possa arrivare il roster.

Il proprietario dei Patriots, Robert Kraft, ha detto di aver deciso di licenziare Mayo perché la squadra “è regredita” durante l’anno dopo essere stata sconvolta dai Bengals nella prima settimana, ma non riuscendo a ottenere una vittoria rispettabile in seguito.

“Mi dispiace malissimo per Jerod perché l’ho messo in una situazione insopportabile”, ha detto Kraft lunedì. “Aveva solo bisogno di più tempo prima di essere ingaggiato. Alla fine, sono innanzitutto un tifoso di questa squadra. E ora devo uscire e trovare un allenatore che possa riportarci ai playoff e, si spera, al campionato. .”

Ci sono aspettative. Organizzato.

Riporta il New England ai playoff. E il Super Bowl.

Questo è ciò che significa per un’organizzazione avere Bill Belichick e Tom Brady per due decenni. Quei ragazzi hanno fissato il livello più in alto possibile per due uomini nella NFL.

Quanto velocemente Kraft si aspetta che Vrabel raggiunga i playoff?

Perché questa squadra non è vicina.

In nessun momento di questa stagione il New England è sembrato in grado di raggiungere i playoff. Anche se il quarterback Drake Maye ha le stesse promesse di qualsiasi debuttante della classe di quest’anno, ha anche faticato a finire le partite, con una manciata di palle perse nel finale che hanno sostanzialmente messo fine alle speranze di vittoria della sua squadra.

Aveva bisogno di aiuto: linea offensiva, ricevitore, linea difensiva, linebacker.

Era ovvio. Ma la soluzione non è chiara.

Il New England ha faticato ad acquisire talenti l’anno scorso, respingendo un flirt di free agency con Calvin Ridley e un’altra mancata trattativa commerciale con i 49ers per Brandon Aiyuki. I Patriots volevano aggiornare il ricevitore. Erano disposti a pagare per il ritiro e in contanti. Eppure non riuscivano a procurarsene uno.

Anche quest’anno il mercato delle armi sarà difficile. Se i Bengals estendessero o taggassero in franchising Tee Higgins, sarebbe triste. I ricevitori Chris Godwin, Stefon Diggs, DeAndre Hopkins, Amari Cooper e Tyler Lockett (una possibile vittima del berretto) dovrebbero essere disponibili, ma sono tutti nel pieno della loro carriera come WR2.

La migliore scommessa dei Patriots per ottenere una WR1 sarebbe sul mercato commerciale. Ma vale la pena rischiare Deebo Samuel dopo stagioni improduttive? E che dire di Michael Pittman? Oppure i Seahawks scambieranno DK Metcalf?

È lo stesso problema con Ronnie Stanley dei Ravens che ha raggiunto la free agency, ma probabilmente non ci è riuscito a causa dell’immediato tag di franchising. Puoi modificare l’elenco e non è carino. Non è un posto in cui normalmente vorresti investire decine di milioni di dollari.

Ma i Patriots, con circa 120 milioni di dollari di cap space, dovranno correre dei rischi in free agency (qualcosa che non erano disposti a fare l’anno scorso). La reputazione di Vrabel in campionato è solida e, con Maye che ha messo a segno una buona serie di vittorie consecutive, i due dovrebbero essere in grado di attrarre una classe di free agent migliore rispetto a quella del New England l’anno scorso. Ma questo non dice molto.

Mike Vrabel è adatto a diventare capo allenatore dei Patriots?

Se Vrabel e Maye sperano di vincere velocemente e impressionare Kraft, i Patriots devono fare ciò che Mayo si è messo nei guai per aver detto la scorsa stagione: Bruciare i soldi .

Il New England vuole ricostruire secondo la bozza, che è il metodo preferito da Kraft. Ma anche quest’anno il proprietario ha mostrato la sua impazienza. Ci vuole tempo per svilupparsi attraverso la bozza, soprattutto se la classe di bozza del 2024 è un mucchio di fallimenti come sembra, al di fuori di Maye, ovviamente.

A peggiorare le cose, l’ultimo atto di Mayo come allenatore è stata una vittoria sui Bills nella settimana 18, dando al New England la scelta numero 1 in assoluto al numero 4 nel draft del 2025. Si tratta di un divario che vale all’incirca una futura scelta del primo round e una futura scelta del secondo round in uno scambio. Ed è probabile che i Patriots avrebbero provato a fare proprio quella mossa distribuendo il QB del Colorado Shedeur Sanders al miglior offerente.

Quando FOX Sports ha parlato con il vicepresidente esecutivo del personale dei giocatori di Patriots Eliot Wolf prima della settimana 18, ha detto che la squadra non ha ottenuto lo “sviluppo interno” che sperava dal draft del 2024.

È qui che Vrabel deve brillare. Il suo staff dovrà potenziare giocatori come il ricevitore Ja’Lynn Polk, che era considerato un registratore “plug and play” dal dipartimento scouting ma è riuscito a fare solo 12 ricezioni per 87 yard e due touchdown come rookie. È una tipica statistica di una partita per Ladd McConkey, che i Chargers hanno preso dopo che il New England ha ceduto.

Non puoi incolpare una squadra per aver voluto fare scorta di scelte al draft, il che può essere così scadente. Con l’eccezione di Maye, il draft class 2024 dei Patriots non è ancora completo. Gli attaccanti esordienti Layden Robinson e Caedan Wallace non sembravano ancora pronti a contribuire. Nemmeno Polk o Javon Baker, un altro ricevitore esordiente. I Patriots hanno selezionato questi quattro giocatori nei round 2-4.

L’approccio basato sul volume deve ancora dare i suoi frutti.

Per risolvere i problemi, Vrabel deve fare praticamente tutto ciò che Mayo non ha potuto: assumere uno staff tecnico in grado di far sembrare il roster migliore di quello che è; sviluppare le capacità interne a lungo termine; reclutare talenti esterni in una offseason difficile. E non sarebbe male se lo staff rendesse Maye uno dei primi 10 QB.

Ha una lunga lista di cose da fare.

È una lista di cose da fare molto alta.

Vrabel eredita una casa senza muri, senza cucina, senza bagno. Tutto ciò che ha è una cornice (e sì, quella è Maye in questa metafora). Kraft sembra dire che vuole vivere in quella casa entro settembre.

Se questo è vero, Vrabel è nei guai.

Prima di unirsi a FOX Sports come reporter e editorialista della NFL, Henry McKenna ha trascorso sette anni con i Patriots presso USA TODAY Sports Media Group e Boston Globe Media. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @henrycmckenna .

