Perché Mookie Betts ha deciso di tornare a corto nel 2025

Glendale, Ariz. Ha valutato ciò che è accaduto mentre riabilitava il polso rotto, esaminando l’elenco della sua squadra e accettando ciò che era chiaramente ovvio: doveva tornare sul campo giusto.

Per una parte migliore di cinque mesi, Betts si è immerso in un attento compito di apprendere un shorttop nel mezzo della stagione principale della lega. Era un processo che lo umiliava, ma lo incoraggiò anche, quello che voleva disperatamente vedere. Il giorno in cui ha rinunciato, Chris Woodward, in quel momento, un consulente che a volte ha contribuito a guidare Betts durante la transizione, lo stava cercando. Attrattò la mano di Betts, gli disse quanto rispettasse i suoi sforzi e lo ringraziò per il suo lavoro.

“Oh, non è ancora finito”, rispose Betts. “Finora è finita, ma vinceremo le World Series e poi torneremo.”

Woodward, ora l’allenatore di Dodgers e l’istruttore di infield a tempo pieno, si ricordò che la conversazione del complesso di allenamento primaverile del Camelback Ranch ha sorriso la scorsa settimana mentre pensava a come si sono svolte queste parole. Dodgers ha catturato il campionato lo scorso autunno, poi ha immediatamente scoperto che Betts, i guanti d’oro oro outfielder che si dirigono per la sua stagione all’età di 32 anni, sarebbe stata una delle squadre di baseball più talentuose che abbiano mai raccolto ogni giorno.

Da novembre a febbraio, Betts ha visitato gli infield del liceo e collegiale in tutta l’area di Los Angeles quasi ogni giorno nel tentativo di rafforzare i dettagli della transizione che non ha avuto tempo per la vera preparazione per l’ultima stagione.

Pedro Montero, uno dei coordinatori video di Dodgers, ha posto l’iPad su un treppiede e ha puntato la sua macchina fotografica in direzione di Betts, mentre ha ripetutamente messo le palle da base a terra con una mazza fungina e poi ha inviato clip di Woodward per rivedere dalla sua casa in Arizona. Questi tre parlavano quasi ogni giorno.

Prima che Betts arrivasse all’allenamento primaverile, Woodward notò la differenza “notte e giorno” da un anno all’altro. Tuttavia, riconosce ancora le difficoltà di ciò che Betts sta facendo e ha osservato che i giochi significativi alla fine serviranno come arbitri più versamente.

Dodgers ha apprezzato Betts per un atto che hanno descritto come un altruista, colui che ha preparato la strada a Teoscar Hernandez e Michael Confort per unirsi al loro campo d’angolo e quindi rafforzare la loro formazione. Lo stesso Betts ha affermato che il suo trasferimento in shorttop è una funzione per fare “ciò che considero meglio per la squadra”. Tuttavia, è anche chiaro che questo carico e tutto il secondo puzzle e il controllo che lo accompagneranno, è qualcosa che vuole.

Vuole essere chiesto. Vuole dimostrare che tutti hanno torto. Vuole rafforzare la sua eredità.

“Mookie vuole essere il miglior giocatore del baseball e non capisco perché non lo vorrebbe”, ha dichiarato il manager di Dodgers Dave Roberts. “Penso che se suoni un shorttop con la sua mazza, il che gli dà maggiori possibilità.”

Solo 21 giocatori Secondo ESPN Research, dal 1900, ha registrato 100 giochi di carriera nel campo giusto e 100 giochi di carriera a corto. È un elenco di uomini di servizio per tutta la vita. L’unico che si è avvicinato al percorso di Betts seguito potrebbe essere Tony Womack, il giocatore quotidiano della sua stagione di 29 anni e il shorttop quotidiano in tre anni che seguivano. Fino ad allora, Womack ha notato un sacco di shorttop professionale.

Durante i primi 12 anni in un baseball professionista, Betts ha accumulato solo 13 partenze in cortocircuito, il tutto in palla da rookie e bassa -a dal 2011 al 2012. Il giocatore giusto sul campo che passa alla posizione più impegnativa dello sport presso il Età di 30 – parti senza precedenti. Eppure lo straordinario significato intorno ai Dodgers è che se qualcuno può tirarlo fuori, è lui.

“Mookie è diverso”, ha detto il baseman Max Muncy. “Penso che questo tipo di sfida sia davvero divertente per lui. Penso che gli piaccia davvero. Doveva avere molto duro lavoro – molto lavoro che la gente non vedeva – ma penso che sia una persona così diversa nella sfida di divertirsi davvero. Ci sarà un ottimo shorttop difensivo. “

Betts entrò nella stagione 2024 come secondo base principale, una posizione per la quale stava cercando per molto tempo, ma andò a Shortstop 8. Quasi ogni giorno per i prossimi tre mesi, Betts ha subito un pregame di routine rigoroso, insieme al compagno di squadra Miguel Rojs e allenatore della terza base di Dino Ebel nel tentativo di sopravvivere in posizione.

Le metriche erano sfavorevoli, gli scout erano generalmente senza precedenti e le statistiche tradizionali dipingevano un quadro poco lusinghiero – tutto ciò ci si poteva aspettare. In poche parole, Betts non aveva ripetizione. Non ha trascorso molto tempo a shorttop perché era un adolescente alla Overton High School di Nashville nel Tennessee. Ha tentato di strisciare anni di esperienza attraverso tutti i livelli di baseball professionista in uno spazio che gli è stato assegnato prima di ogni partita, un compito che si è rivelato impossibile.

Betts ha commesso nove errori in un corto durante il suo tempo, otto dei quali sono stati il ​​risultato di tiri disonorati. Spesso gli mancava il lavoro giusto per mettersi nella posizione migliore per lanciare esattamente il diamante, ma Dodgers rimase colpito dalla velocità con cui sembrava mantenere altri aspetti della posizione che sembravano più difficili per gli altri tempi pre-avviamento. Serie, completamento di giochi difficili.

Poco dopo che Dodgers ha sconfitto New York Yankees per vincere i loro primi campionati per tutta la stagione dal 1988, Betts si è seduto con allenatori e manager Dodgers ed ha espresso la loro convinzione che se avesse avuto il momento giusto, lo avrebbe capito. E così era.

“Se Mook vuole davvero fare qualcosa, farà tutto il possibile per essere élite, shorttop d’élite”, ha dichiarato il CEO di Dodgers Brandon Gomes. “Non scommetterò contro quei ragazzi.”

Prima attività Ha determinato quale tipo di betts a breve termine sarebbe. Woodward si è consultato con Ryan Goins, allenatore contemporaneo Los Angeles Angels Infield, uno dei migliori amici di Betts. Entrambi hanno accettato di giocare a “discesa”, attaccare il baseball, fare più partite a mano e lanciare principalmente per fuggire, uno stile che si adatta meglio a un outfielder temporaneo.

Durante il precedente periodo del personale di coaching di Dodgers Woodward residenziale, Texas Rangers, che ha girato i dipendenti dei Dodgers dopo che il precedente allenatore della prima base a Los Angeles, Clayton McCullough, è diventato il manager di Miami Marlins nell’iimplezione offseason. stile con Corey Seager, che era ampiamente considerato troppo alto per Per rimanere shorttop.

“Non ama le vecchie scuole, a sinistra, due mani, make-you-you-front-front-of the ball”, ha detto Woodward su Betts. “Non ha senso per lui. E non pulisco così. Voglio che siano atletici, come il miglior atleta che possono essere, in modo che possano usare la loro metà inferiore, mettersi in piedi, mettersi in piedi, ottenere prima la giusta direzione.

Il Dodger Stadium ha subito la principale ricostruzione del suo spazio di clubwood sopra l’offseason, che ha reso il campo inutilizzabile e trasformato Montero e Betts in nomadi. Dalla seconda settimana di novembre alla prima settimana di febbraio, i due si sono allenati presso la Crespite Carmelite High School vicino a casa di Betts a Encina, in California, poi Sierra Canyon, Los Angeles Valley College e infine Loyola High.

Dopo alcuni giorni intorno al nuovo anno, Betts è volato ad Austin in Texas per ottenere il comando da Troy Tulowitzki, il cinque volte vincitore di All-Star e il doppio vincitore del Gold Glove, il cui meccanico Betts è stato attratto. All’inizio di gennaio, quando gli incendi furono ampliati nell’area di Los Angeles, Betts volava a Glendale in Arizona per allenarsi personalmente con Woodward.

Principalmente, tuttavia, era Montero come gli occhi e le orecchie a terra e Woodward come consulente a distanza. Di solito duravano circa due ore al mattino, si sono evoluti da tre giorni alla settimana a cinque e aumentavano costantemente di intensità. Lo scopo dei primi due mesi era migliorare le abilità dalle gambe necessarie per eseguire tiri diversi, ma anche per dare a Betts molte ripetizioni su ogni palla di terra che può essere immaginata.

Quando arrivò gennaio, Betts iniziò a scolpire una routine dettagliata ed efficace che gli avrebbe impedito di rielaborare quando iniziarono i giochi. I recenti in ogni situazione includevano scenari di backup per eventi incontrollabili – quando pioveva quando non c’era abbastanza tempo quando prima dei pipistrelli prima della preparazione fosse troppo lungo – ed era progettato per aiutare Betts a Hold. Quello che una volta era centinaia di palline di terra era sparso da qualche parte nel quartiere di 35, ma tutto è stato conteggiato.

Dopo aver giocato a mezza stagione l’anno scorso, Betts è stato determinato a tornare in posizione nel 2025. AP Foto/Matt York

L’anno scorso Betts ‘ La festa era particolarmente difficile per Freddie Freeman catturare la prima base, spesso tagliando o vela o cucendo. Ma quando Freeman si unì a Betts all’allenamento primaverile, notò che si stava lanciando Crisp, che era sempre arrivato con un backspin e quasi sempre raggiunse l’obiettivo designato. Betts ha fatto un lavoro migliore quando ha messo le gambe sotto di lui sui pipistrelli in molti modi. Rojas ha anche detto che “ha trovato il suo slot”.

“Tecnicamente, quando parliamo di giocare a shorttop, trovare uno slot è molto importante perché lanci la palla da una posizione diversa rispetto a quando la lanci dal campo giusto”, ha spiegato Rojas. “Non lanci la palla dalla strada attraverso la vetta o in fondo. Quindi trova uno slot che funzionerà per lui. Ora capisce quando hai bisogno di uno slot per lanciare la palla sulla prima base, hai bisogno di uno slot che lancia la palla alla seconda base, hai bisogno di uno slot che getta la palla a casa e da un lato. “

Il super-giocatore di Dodgers Enrique Hernandez ha notato scommesse “più gratuite” in corto questa primavera. Roberts ha detto che Betts era “due gradi migliori” rispetto allo scorso anno prima che lo slogato del polso sinistro lo mettesse il 17 giugno nella lista dei feriti e terminasse prematuramente il suo primo tentativo. Prima di riferire per l’allenamento primaverile, Betts si è descritto come un “uomo nuovo di zecca lì”.

“Ma vedremo”, ha aggiunto.

I giochi saranno un vero test. In quel momento Woodward disse che sarebbe in gran parte sceso nella fiducia nel lavoro che aveva dato negli ultimi quattro mesi. Betts è fantastico per se stesso, quindi Woodward ha messo in considerazione che se il suo processo è sano, l’imperfezione è accettabile.

“È sporco”, gli dice spesso Woodward. “Non è perfetto.”

I Dodgers sicuramente non hanno bisogno di Betts per essere il loro shorttop. Se non funziona, può facilmente tornare alla seconda base. Rojas, un difensore superiore, la cui produzione offensiva ha portato al ritorno di Betts la scorsa stagione, può essere riempito con almeno una parte. Allo stesso modo, Tommy Edman, che probabilmente dividerà il suo tempo tra il campo centrale e la seconda base a questo punto, così Hyeseong Kim, un medio infielder di 26 anni, è stato firmato dalla Corea del Sud in questa offseason.

Ma è chiaro che Betts vuole fare un altro colpo.

Come riconosceva Roberts, “Sicuramente sentiva di avere un’attività incompiuta”.