Perché ogni semifinalista dell’Australian Open può vincere il titolo

MELBOURNE, Australia – E poi ce n’erano quattro. Jannik Sinner. Alexander Zverev. Novak Djokovic. Ben Shelton.

Dopo 11 giorni di emozionanti gare al Melbourne Park, solo quattro uomini rimangono in lizza per la gloria dell’Australian Open. Uno di loro sta cercando di difendere la sua corona, due mirano al loro primo titolo del Grande Slam e uno, beh, sta solo inseguendo la prossima grandezza.

Ecco perché ogni semifinalista potrà alzare il trofeo:

Jannik Sinner (1)

Nessun giocatore di tennis ha avuto più successo negli ultimi 12 mesi di Sinner. Infatti, nel 2024 ha messo insieme uno degli anni più grandi nella storia di questo sport, vincendo gli Australian Open, gli US Open e le ATP Finals, guadagnando più di 19 milioni di dollari in premi in denaro e conquistando il primo posto al mondo.

Sinner non ha ancora raggiunto il livello di dominio di Djokovic al Melbourne Park: chi lo ha fatto? – ma sicuramente si sta muovendo in una direzione simile. Il 23enne ha vinto 15 delle ultime 16 partite dell’Australian Open, 10 delle quali senza perdere un set. Il suo recente record sul cemento nelle major è altrettanto impressionante, vincendo ciascuna delle sue ultime 19 partite.

L’italiano ha lottato contro la malattia e il caldo nella sua vittoria al quarto turno contro Holger Run, ma è tornato al meglio contro l’ottava testa di serie australiana Alex de Minaur, facendolo esplodere in campo e perdendo solo sei partite in una delle partite più numerose. – nella squadra dei quarti di finale che non abbiamo mai visto.

“Sento che la nausea se n’è andata”, ha detto Sinner dopo essere arrivato in semifinale. “Mi sono sentito molto, molto meglio. Ho sentito che oggi è stata una partita fantastica per me… la migliore partita del torneo”.

Sinner colpisce la palla come sempre e si rifiuta di commettere errori, commettendo il minor numero di errori non forzati nelle due settimane di semifinale. Costringe i suoi avversari a sconfiggerlo e finora nessuno è all’altezza della sfida.

Anche il suo viaggio verso la finale è stato molto meno scoraggiante rispetto a quello dei giocatori dall’altra parte del girone. Sinner deve ancora affrontare un semifinalista importante ed è possibile che possa vincere il titolo senza passare attraverso un solo campione del Grande Slam.

Sinner inizierà come grande favorito contro Shelton, un avversario che ha sconfitto nelle ultime quattro partite e ne ha vinte nove consecutive. Se supererà il test, sarà Djokovic, l’uomo che ha battuto nelle semifinali dell’Australian Open dello scorso anno, o Zverev, che ha battuto nell’unico incontro del 2024 nella finale di Cincinnati. Sinner deve perdere questo torneo.

Alexander Zverev ha giocato in 10 semifinali importanti ed è arrivato secondo agli US Open 2020 e agli Open di Francia 2024. Immagini di Mike Frey-Imagn

Aleksandr Zverev (2)

Potrebbe non aver vinto l’inafferrabile titolo del Grande Slam, ma Zverev bussa alla porta da quasi un decennio. Il numero due del mondo tedesco ha giocato in 10 semifinali importanti ed è arrivato secondo agli US Open 2020 e agli Open di Francia 2024.

Quello sforzo al Roland Garros sette mesi fa è stato il momento clou della migliore stagione in carriera per Zverev, che lo ha visto vincere due titoli Masters 1000 e raccogliere 69 vittorie nell’anno. È arrivato a Melbourne Park in ottima forma ed è riuscito a continuare, apparendo come il secondo miglior giocatore al mondo mentre raggiungeva le semifinali.

Un appuntamento con Djokovic agli Australian Open è l’incarico tennistico più difficile che si possa immaginare, ma Zverev sa di poterlo battere. Ha vinto due delle sue ultime quattro partite, inclusa una semifinale sul cemento alle Olimpiadi di Tokyo. È anche il più fresco dei due, avendo trascorso in campo 11 ore e 58 minuti rispetto alle 14 ore e 37 minuti di Djokovic.

E se riesce ad avere la meglio su Djokovic, Zverev può essere estremamente fiducioso sapendo di poter vincere uno dopo l’altro sia contro Sinner che contro Shelton.

Senti che sarà il servizio a determinare quanto lontano potrà arrivare Zverev. In queste due settimane, Zverev ha messo a segno un ridicolo 71% di prime di servizio, senza dubbio la migliore percentuale di colpi tra tutti e quattro i semifinalisti. Vince il 78% di questi punti.

Contro Djokovic, Zverev dovrà continuare a colpire e non permettere al più grande risponditore di tutti i tempi di farsi strada in uno scambio. In questo torneo, Djokovic ha vinto la seconda di servizio e ha vinto il 60% dei punti quando il suo avversario non ha servito per primo.

“Mi sono posto l’obiettivo di realizzare il mio sogno: vincere uno Slam e lo inseguirò”, ha detto Zverev dopo aver battuto Tommy Paul nei quarti di finale. “Sto facendo di tutto per arrivare domenica alla prossima finale del Grande Slam.”

Novak Djokovic ha vinto il record di 10 titoli degli Australian Open e quest’anno ha la possibilità di battere il record complessivo del Grande Slam. Immagini di Mike Frey-Imagn

Novak Djokovic (7)

Nessuno nella storia del tennis sa come vincere gli Australian Open meglio di Djokovic. Dieci volte campione dell’evento, Djokovic è stato battuto solo cinque volte negli ultimi 15 anni al Melbourne Park. Detiene anche un formidabile record di 20-1 nelle semifinali e nelle finali degli Australian Open.

Nonostante non abbia vinto un trofeo del Grande Slam nel 2024, Djokovic continua a dimostrare che a 37 anni può ancora battere chiunque in tournée, in qualsiasi giorno. Due delle sue vittorie più impressionanti sono arrivate contro il numero tre del mondo Carlos Alcaraz, vincendo prima l’oro alle Olimpiadi di Parigi lo scorso anno e poi di nuovo martedì in uno spettacolare quarto di finale dell’Australian Open.

È stato in quell’ultima partita che Djokovic ha subito un infortunio alla gamba. È uscito dal campo e si è preso un timeout medico alla fine del primo set contro Alcaraz, rientrando con una cinghia sulla coscia sinistra e apparentemente incapace di muoversi con la consueta libertà.

Dobbiamo preoccuparci? Ebbene sì e no. Certamente non lo aiuterà a sollevare il trofeo, ma in numerose occasioni in Australia ha dimostrato di poter arrivare fino in fondo nonostante gli infortuni. Nel 2021, Djokovic si è strappato un muscolo allo stomaco. Poi, nel 2023, ha subito uno strappo al tendine del ginocchio di 3 cm (1,18 pollici). Non un singolo infortunio potrebbe far deragliare le sue speranze di titolo.

“Lo prenderò giorno per giorno. È importante il mio recupero. Il giorno in più senza partite arriva al momento giusto”, ha detto Djokovic dopo aver superato l’Alcaraz. “Se in qualche modo riesco ad essere abbastanza bravo fisicamente, intendo dire mentalmente, emotivamente, sono il più motivato possibile.”

Un’undicesima vittoria in Australia darebbe a Djokovic il suo 25esimo titolo major, rompendo il legame che attualmente detiene con Margaret Court per la maggior parte dei titoli del Grande Slam in singolo. E all’età di 37 anni, 8 mesi e tre giorni, il 26 gennaio, sarebbe diventato anche l’uomo più anziano a vincere un major.

Ben Shelton è chiaramente il perdente, ma ha il servizio più veloce del torneo. Immagini di Mike Frey-Imagn

Ben Shelton (21)

In molti modi, Shelton giocherà con i soldi della casa quando affronterà Sinner venerdì pomeriggio. Tutti gli occhi saranno puntati sul suo avversario, il campione in carica, e sui due uomini che si affronteranno nell’altra semifinale, il che significa che dovrà fare i conti con molte meno pressioni e aspettative rispetto a quando raggiunse lo stesso palco negli Stati Uniti. Inaugurato nel 2023. Non sottovalutare quanto possa essere significativo.

Nonostante una prestazione piuttosto deludente alle major dello scorso anno, Shelton è un giocatore molto migliore e con più esperienza rispetto a Flushing Meadows 18 mesi fa.

Il 22enne americano ha vinto a Houston, è arrivato secondo a Basilea e ha registrato due vittorie sui primi 10 giocatori Daniil Medvedev e Andrey Rublev nella seconda metà della stagione 2024 per tornare ai vertici. 20. Colpisce la palla più forte, commette meno errori e gioca con estrema sicurezza.

“Sto sicuramente vincendo in diversi modi”, ha detto Shelton dopo il trionfo nei quarti di finale su Lorenzo Sonega. “Quando ho giocato qui nel 2023, agli US Open 2023, sentivo che tutto doveva essere perfetto. Ero sotto la fodera rossa. Ero al limite. Ultimamente, soprattutto nelle partite qui, non è stato tutto perfetto. Ha dovuto sbarazzarmi di tutto nel mio gioco.

“Per me è crescita. Lavoro ogni giorno per diventare un giocatore più versatile. Se devi fare affidamento solo su una cosa, ad esempio la pistola si abbassa o la camera è vuota, sei nei guai. “

In ogni partita al Melbourne Park di quelle due settimane, Shelton fu messo alla prova. Continua a eccellere in ciascuno.

L’arma più grande di Shelton è la sua sottomissione. Ha segnato il record del torneo a 232 km/h (144.2 mph), ha subito rotture solo sei volte in 98 game di servizio, ha centrato il 66% delle sue prime di servizio e ha vinto il 79% dei punti. Il più delle volte, i suoi giochi di servizio finiscono in un batter d’occhio.

Gli oddsmakers suggeriscono che Shelton è il meno probabile degli ultimi quattro a sollevare la Norman Brookes Challenge Cup domenica sera, ma cancellatelo a vostro rischio e pericolo.