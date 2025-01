Perché questo è finalmente il momento per Josh Allen di sconfiggere Patrick Mahomes

Henry McKenna Reporter della NFL

Questo abbinamento è meglio di un piatto di ali di pollo.

È meglio di un piatto di estremità bruciate.

Quando Patrick Mahomes e Josh Allen si incontrano, creano magie. Storicamente, Mahomes ha prodotto poca più magia di Allen, motivo per cui i Bills non hanno battuto i Chiefs nella postseason dell’era Allen-Mahomes. Mahomes è 3-0 contro Allen nella postseason. E la versione dei Bills che ha battuto i Ravens domenica sera – per quanto impressionante – non è la versione che probabilmente batterà i Chiefs nella partita per il titolo AFC.

I Bills possono vincere domenica anche se sono gli sfavoriti, secondo i bookmaker. Li ho scelti per vincere il Super Bowl prima dell’inizio della stagione. Continuerò a farlo. E non è pazzesco – anche sapendo cosa è successo nelle passate stagioni – perché Buffalo ha battuto Kansas City nella settimana 11, ottenendo 15 vittorie consecutive dei Chiefs.

Contro i Ravens domenica, Allen ha chiuso con un 3.2 EPA. Il suo tasso di conseguimento del diploma superiore alle aspettative è stato del -1,8%. La vittoria per 27-25 dei Bills è stata emozionante, ma il film di Allen non lo è stato. Non ha compiuto miracoli. Sì, sì, ha segnato un paio di touchdown veloci. Ma i suoi contributi come portatore di palla a corto raggio sono solo una piccola parte di ciò che lo rende speciale. E James Cook o Ray Davis, la scelta del quarto round di Buffalo che aveva un touchdown di breve distanza, sono più che capaci di puntare la palla.

La performance noiosa di Allen non era dovuta al fatto che non volesse fare qualcosa di significativo. In effetti, abbiamo visto quel luccichio nei suoi occhi durante un movimento sulla linea di porta nel quarto quarto quando i Ravens lo fermarono e il QB quasi si scagliò contro Cook, ma decise – saggiamente – che il rischio non valeva la ricompensa.

Una versione più giovane di Allen avrebbe potuto farlo. E se i Bills fossero stati in una situazione disperata, avrebbe potuto farlo. Ma questo gioco si è annunciato presto: Lamar Jackson non ce l’aveva fatta. I Ravens non hanno mai avuto una pista. Contro Baltimora, Allen doveva essere un trequartista, un’abilità importante per qualsiasi QB – non solo per controllare il gioco, ma per sapere Quando E Come per evitare errori catastrofici. Mentre Lamar e i Ravens scambiavano affari, Allen sembrava sapere che avrebbe potuto tirarsi indietro e lasciare che i Bills lo portassero alla vittoria.

Non sarà così semplice contro i padroni.

Dobbiamo vedere tutti gli aspetti delle capacità trascendenti di Allen contro Mahomes.

Perché mentre Allen è il giocatore migliore, Mahomes è il giocatore più grande.

Cosa intendo con questo?

Bene, riguarda in gran parte il terzo, il quarto trimestre e il quarto trimestre. Si tratta soprattutto di lavorare secondo le regole del gioco in modo che ogni chiamata, ogni deviazione, ogni centimetro vada a favore di una grande squadra di QB. Mahomes è così bravo in questo che la gente pensa che gli arbitri lo favoriscano. (Non lo fanno. Secondo Josh Dubrow di AP da quando Mahomes ha assunto il ruolo di QB1 nel 2018, i Chiefs hanno avuto 693 yard in più di penalità rispetto ai loro avversari, compresi i playoff. Questa è la quarta peggiore differenza in quella regione.)

Ma se controlli la X, scoprirai che le persone stanno iniziando a chiedersi le stesse cose su Allen che si facevano su Mahomes.

Ottengono un trattamento preferenziale dal giudice? No, non essere sciocco.

La NFL ha cambiato le regole per dare più potere all’attacco, e in particolare al quarterback. È un gioco con 33 iniziative e tre fasi. Ma tutti sanno che il vero comando è il quarterback. La lega ha continuamente ottimizzato il design del gioco per aiutare i quarterback ad assumere un maggiore controllo del gioco. Sembra che ci siano un milione di modi per assegnare una penalità al passante – anche se il passante non è più un passante valido (quando il QB scivola e/o corre vicino alla linea laterale). I colpi violenti sono molto meno comuni al centro, dando valore a ragazzi come Travis Kelce e Khalil Shakir. E questo aiuta i QB a fare del loro meglio all’interno dei numeri.

Nel corso di questa stagione, abbiamo visto Allen fare un passo avanti verso Mahomes come play manager. Una delle scoperte più importanti di Allen è stata che fare solo grandi giocate non è sufficiente. Si tratta di evitare gli aspetti negativi.

In questa stagione, il QB dei Bills ha il minor numero di licenziamenti (15) della sua carriera e la percentuale di licenziamenti più bassa (2,4). Il totale dei suoi pezzi grossi (39) non è così alto come nelle stagioni precedenti, ma la sua percentuale di pezzi grossi (7,1%) è la seconda più alta della sua carriera. È una testimonianza del suo sviluppo come decisore.

In effetti, in questo momento potrebbe non esserci un decisore migliore nella NFL di Allen. Ha appena dimostrato di essere migliore di Lamar. E ora potrebbe dimostrare di essere migliore di Mahomes.

OK, riconosciamo la mandria di bufali nella stanza.

Ci sono alcuni momenti tristi nella storia dei Bills nella postseason: “Wide Right”, “The Music City Miracle” e i famigerati 13 secondi. Ci sono quattro sconfitte nel Super Bowl. Di fila. C’è la già citata storia di Allen che perde contro Mahomes. C’è molto da guadagnare da questo a livello psicologico. La NFL non ha figurativamente messo i Bills nell’armadio proprio come i Browns o i Jaguars. Ma quando si parla di storia post-stagionale, Buffalo è la seconda migliore organizzazione, il che potrebbe essere più straziante della 32esima migliore.

O forse non c’è differenza. Il padre di Ricky Bobby l’ha detto meglio: Se non sei il primo, sei l’ultimo.

Anche con questa conoscenza della storia, le leggi del 2024 sono strutturate in modo diverso. Sono stati costruiti per gennaio-febbraio 2025.

Hanno apportato modifiche in questa offseason e hanno ricostruito la loro identità per il successo postseason, e attualmente sono l’attacco più fisico della NFL. L’affidabilità del gioco di corsa della squadra ha aiutato Allen a scegliere più spesso il suo posto come trequartista e ad evitare di correre rischi. La squadra non ha grandi stelle in difesa, ma è un gruppo di giocatori che dimostra quanto possa essere importante la continuità nello sviluppo del talento. Questo è un gruppo composto in gran parte da scelte dal GM Brandon Beane, in carica dal 2017, all’allenatore Sean McDermott, in carica dal 2017. Otto degli 11 titolari difensivi di Buffalo sono stati acquisiti nel draft.

Allen non ha più un’élite come Stefon Diggs, ma l’assenza del ricevitore ha portato in primo piano le capacità di playmaker del QB. È un distributore ancora migliore di quanto potessimo aspettarci. Questa è un’altra area di crescita che abbiamo visto da lui quest’anno.

È difficile scommettere contro Mahomes e i Chiefs che lavorano per un three-peat. Ma tutto è pronto affinché questo sia il momento di Allen.

Non esiste alcun argomento coerente sul motivo per cui i Bills non vinceranno, oltre a: “Mahomes”. Al che io risponderei: “Ma… Allen.” In altre parole, i QB a volte possono essere uguali. Allen può essere grande quanto Mahomes. Ma Allen dovrà iniziare a dimostrarlo domenica.

Prima di unirsi a FOX Sports come reporter e editorialista della NFL, Henry McKenna ha trascorso sette anni con i Patriots presso USA TODAY Sports Media Group e Boston Globe Media. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @henrycmckenna .

