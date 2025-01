Perché Shedeur Sanders, potenziale scelta n. 1 al Draft, non giocherà nell’East-West Shrine Bowl

Il linebacker dei Colorado Buffaloes Shedeur Sanders, la potenziale scelta numero 1 nel draft NFL 2025, non parteciperà agli allenamenti né giocherà nell’East-West Shrine Bowl. Inoltre, ciascuna delle prime tre scelte del draft (Tennessee Titans, Cleveland Browns e New York Giants) ha chiesto a Sanders di non giocare, Secondo Yahoo Sport.

Tennessee, Cleveland e New York, che si sono tutte incontrate con Sanders, sono le prime a scegliere il quarterback.

“Sono venuto qui per uno scopo e una ragione: incontrare le squadre in modo che mi capiscano e mi conoscano” ha detto Sanders di sabato. “Tutte le conversazioni sono state positive. Tutto è andato bene. Saranno sorpresi quando finalmente potranno incontrarmi e non è quello che i media dipingono.

“Sono un ragazzo sorridente e sono sempre felice.”

Gli allenamenti dell’Holy Bowl inizieranno la prossima settimana, con la partita che si svolgerà il 30 gennaio all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas.

Sanders, che compirà 23 anni il mese prossimo, ha totalizzato 4.134 yard di passaggio, 37 touchdown di passaggio, 10 intercettazioni e un passer rating di 168,2 in questa stagione, completando il 74,0% dei suoi passaggi. Ha guidato i Big 12 in yard di passaggio, touchdown, valutazione dei passanti e percentuale di completamento, vincendo anche il dodicesimo giocatore offensivo dell’anno. I Buffaloes numero 23 in classifica sono andati 9–4.

Punti salienti dell’intera stagione di Shedeur Sanders 2024 Colorado Buffaloes | Futura scelta n. 1?

Sanders ha trascorso le ultime due stagioni al Colorado, seguite da due stagioni al Jackson State. L’allenatore capo del quarterback in entrambe le scuole era suo padre, il Pro Football Hall of Famer Deion Sanders. La superstar a doppio senso e vincitore dell’Heisman Trophy 2024 Travis Hunter è stato compagno di squadra di Sanders sia nello stato del Colorado che nello stato di Jackson.

A novembre, Deion Sanders aveva detto a Keyshawn Johnson nel programma “Speak” di FS1 che sarebbe intervenuto se la squadra sbagliata avesse tentato di arruolare suo figlio.

Sanders competerà con Cam Ward, finalista dell’Heisman dei Miami Hurricanes, come primo difensore selezionato nel draft. L’analista di Fox Sports Draft Rob Rang ha deriso Sanders ai Titans, mentre l’analista di Fox Sports Betting Jason McIntyre ha recentemente previsto che il quarterback sarebbe andato ai Browns.

Vuoi ricevere fantastiche storie nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports e segui campionati, squadre e giocatori per una newsletter personalizzata ogni giorno!

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza Fox Sports Lega nazionale di calcio Bufali del Colorado Shedeur Sanders