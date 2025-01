Perché Travis Kelce è il compagno di squadra preferito da tutti

KANSAS CITY, Mo. — Alex Smith ha giocato con centinaia, forse migliaia, di compagni di squadra durante i suoi 14 anni di carriera come quarterback della NFL. Nessuno, ha detto, era proprio come Travis Kelce.

“Se dovessi creare una squadra con i ragazzi dei compagni di squadra che ricordo e ricorderò sempre, Travis è assolutamente la prima squadra in quella lista”, ha detto Smith, che si è ritirato nel 2020. “È nel gruppo. Travis è un ragazzo che dà energia a ogni interazione che ti piace.

“Non ci sono molti compagni di squadra di cui si può dire una cosa del genere. Alcune relazioni sono così uniche. Alcune persone sono così attraenti e ti piace stare con loro, e Travis è uno di quei ragazzi.”

Smith non è l’unico compagno di squadra a sentirsi così riguardo al running back 35enne dei Kansas City Chiefs. Altri lo descrivono come quello che molti si aspetterebbero: una personalità audace e straordinaria.

“Ci dà la carica ogni volta che scendiamo in campo, dicendo: ‘Andiamo, ragazzi, andiamo'”, ha detto il linebacker Leo Chenal, ora alla sua terza stagione con i Chiefs. “Ogni volta che qualcuno fa uno spettacolo, lo chiamano specificatamente o se ne vanno dopo lo spettacolo, ‘È fantastico, è fantastico. Continua, continua.’

“È davvero simpatico, ma è anche un grande leader.

Il lato emotivo e turbolento di Kelce è più evidente ai fan dopo che segna un touchdown o fa una giocata di frizione. 10 volte Pro Bowler e quattro volte All-Pro in prima squadra, Kelce diventerà sicuramente uno dei più grandi tight end di tutti i tempi. È terzo tra i giocatori nella sua posizione per ricezioni in carriera (1.004) e yard (12.151). Ha anche segnato una partita con sette ricezioni per 117 yard e un touchdown contro gli Houston Texans nel turno di divisione per aiutare i Chiefs a vincere la loro settima partita per il titolo AFC domenica contro i Buffalo Bills (18:30 ET, CBS).

Ma questo è un lato di Kelce. C’è un altro lato che solo chi fa parte del mondo del calcio vede. Kelce si affretta a confortare qualcuno che ha perso una mischia. Se un compagno di squadra è in ritardo, resta indietro e lo aspetta. È il primo ad accogliere nuovi ragazzi, come quando ha mandato un messaggio al debuttante guardalinee offensivo Kingsley Suamataia dopo che i Chiefs lo avevano scelto al secondo turno lo scorso aprile, qualcuno che all’epoca non conosceva. Se vede qualcuno in difficoltà dentro o fuori dal campo, è lì per mettergli un braccio intorno alle spalle.

“Ho sempre pensato che lo sport fosse il modo migliore per uscire con gli amici”, ha detto Kelce, aggiungendo che quando era bambino aveva amici intimi di tutte le sue squadre sportive. “Quindi voglio solo assicurarmi di portare energia ogni giorno. Mi piace venire qui e divertirmi.”

L’ex quarterback dei Chiefs Alex Smith (a sinistra) ha definito Travis Kelce uno dei migliori compagni di squadra con cui abbia mai giocato nella sua carriera nella NFL. Scott Halleran/Getty Images

LA NOTTE PRIMA ad ogni partita casalinga, i Chiefs soggiornano in un hotel locale. I giocatori sono tenuti ad arrivare entro un certo tempo o rischiano multe.

Ma una sera prima di una partita, quando sembrò che il running back Charcandrick West dei Chiefs non sarebbe arrivato in tempo perché era bloccato nel traffico, Kelce chiamò. Il tight end, che era già in albergo, gli disse di arrivare il più presto possibile.

Quando finalmente West arrivò, con qualche minuto di ritardo, c’era un ragazzo che aspettava fuori casa: Kelce.

“Non voleva che fossi l’unico a finire nei guai per il ritardo”, ha detto West, che ha giocato per i Chiefs dal 2014 al 2018.

Ha detto che i Chiefs non lo hanno multato per il suo ritardo, aggiungendo: “Penso che se farai tardi, vorrai arrivare in ritardo con Trav”.

Kelce non riusciva a ricordare se fosse stato multato per essere arrivato in ritardo con West, dicendo: “Sono stato multato così tante volte per cose che non riesco a ricordare cosa fossero”.

Per quanto riguarda l’attesa fuori per West, Kelce ha detto che appartiene a un buon compagno di squadra.

“A volte hai solo bisogno che qualcuno sia lì con te, anche quando hai la sensazione di fare qualcosa di sbagliato”, ha detto Kelce.

All’inizio della sua carriera, Kelce perse un fumble a fine partita contro gli Arizona Cardinals che costò ai Chiefs la possibilità di vincere. A quel tempo, i Chiefs puntavano ad un potenziale pareggio o vittoria, ma finirono per perdere di tre punti.

Kelce ricorda la sensazione di solitudine successiva. Quindi, quando West, che ha fatto il suo debutto nella NFL nel 2015, ha perso in una situazione simile contro i Minnesota Vikings, Kelce lo ha cercato dopo il loro ritorno a Kansas City.

“Ci siamo seduti e abbiamo parlato”, ha detto West. “Gli ho detto: ‘Ho perso la partita per noi.’

La settimana successiva, West giocò la sua prima partita da 100 yard e segnò il suo primo touchdown. I Chiefs hanno vinto la prima di 11 partite consecutive e West li ha guidati nella corsa in questa stagione.

“È stato un grande stimolo morale per me”, ha detto West. “Si è assicurato che non perdessi la fiducia in me stesso. Non so cosa sarebbe successo senza Travis.”

“Mi ha sempre aiutato il fatto che si alleni così duramente e giochi così duro come lui”, ha detto QB Patrick Mahomes di TE Travis Kelce. Foto: David Eulitt/Getty Images

QUELLI CHE HANNO giocato con Kelce, è difficile descrivere esattamente com’è.

“Vedremo se riuscirò a rendergli giustizia”, ​​ha detto Smith, che ha giocato per Kelce con i Chiefs per cinque stagioni prima di essere ceduto a Washington nel 2018.

“Sono sempre state le piccole cose con Travis”, ha detto Smith. “Le prese in giro, le battute, i sorrisi. Ma era anche genuino. So che le persone possono rendere il calcio un gioco da ragazzi, e lo è. Ma quando arrivi alla NFL, è dura. È stressante. Le partite significano così tanto, è raro trovare persone che non siano colpite da tutto quello stress. Era uno di quei ragazzi, ed essendo quello che è, aiutava tutti quelli che lo circondavano.

“Si è sempre sentito a suo agio nella sua pelle. È stato fantastico come compagno di squadra perché ha messo a proprio agio tutti gli altri. Ama andare al lavoro e questo è contagioso”.

I fan potrebbero vedere Kelce andare a un concerto di Taylor Swift o ad altri eventi, ma non vedono il tempo che dedica al calcio, ha detto Smith.

Ha indicato la libertà che l’allenatore Andy Reid dà a Kelce per improvvisare sui percorsi a seconda di ciò che potrebbe vedere dalla copertura difensiva. L’esempio più famoso è arrivato in una sequenza di 13 secondi alla fine del quarto quarto di una partita di playoff del turno di divisione contro i Bills tre anni fa, quando Kelce cambiò il suo percorso contro la copertura a zona per trovare una cucitura per un guadagno di 25 yard che stabiliva fino al canestro del pareggio.

I Chiefs vinsero ai supplementari grazie alla presa da touchdown di Kelce.

“Non troverai un finale stretto, forse nella storia, che abbia più indicazioni su un percorso di quelle che Andy gli dà”, ha detto Smith. “Ha dato il potere a Travis di farlo, ma se lo è guadagnato. Ha studiato, ha dedicato il suo tempo e se lo è guadagnato. Guarda quanto è sempre stato furbo. Arriva solo con la preparazione e il lavoro. Alcune delle cose che fa sembrano come quelle di un cortile… , Roba da recesso, ma non è così che è la follia. Travis è il giocatore che è perché capisce tutte le sfumature.”

Il linebacker Drue Tranquill, che si è unito ai Chiefs nel 2023, ha detto di non aver mai incontrato un giocatore come Kelce nelle sue quattro stagioni precedenti con i Los Angeles Chargers. Kelce lo interroga regolarmente sul campo di allenamento sulle coperture e su cosa potrebbe aver visto che lo ha portato a difendere una particolare via in un certo modo.

“I piccoli aspetti del gioco stimolano ancora la sua curiosità”, ha detto Tranquill.

Smith è stato sostituito come quarterback dei Chiefs da Patrick Mahomes, che è stato un backup per una stagione come debuttante nel 2017. Quando i Chiefs hanno scambiato Smith, Kelce e Mahomes si erano avvicinati. Ma Kelce se l’è presa male quando Smith è stato scambiato.

“Volevo vincere (un Super Bowl) per Alex”, ha detto Kelce. “Era un vero leader per me, mi ha mostrato come farlo nel modo giusto. Volevo uscire e prenderne uno per lui, o almeno continuare a lottare per lui. Mi sentivo in colpa per non essere riuscito a procurargliene uno. ” .

“Allo stesso tempo, tutti sapevano cosa avevamo in Pat. Ero entusiasta della nuova ondata di energia ed eccitazione in attacco, un ragazzo con un grande braccio, un ragazzo che può fare tutto”.

Ancora vicino a Smith, Kelce sviluppò rapidamente un rapporto e una chimica con il successore di Smith. Nel 2018, la prima stagione di Mahomes da titolare, ha stabilito quelli che allora erano i massimi della carriera in ricezioni (103), yard (1.336) e touchdown (10).

Mahomes ha descritto Kelce come un compagno di squadra più o meno allo stesso modo di Smith. Ha detto che Kelce è stato nella struttura di allenamento dei Chiefs in offseason più di quanto si aspettasse visti i numerosi progetti offseason di Kelce.

“Mi ha sempre aiutato il fatto che si alleni duramente come fa, giochi così duramente e faccia tutte le piccole cose perché mi permette di ottenere il meglio da tutti i giovani giocatori”, ha detto Mahomes.

L’ex running back dei Chiefs Clyde Edwards-Helaire attribuisce ai nervi saldi di Travis Kelce il merito di averlo aiutato a superare i sintomi del disturbo da stress post-traumatico. Jay Biggerstaff -USA TODAY Sport

RUNNING BACK CLYDE EDWARDS-HELAIRE ricorda di aver incontrato Kelce per la prima volta all’inizio del training camp del 2020, poco dopo essere stato arruolato dai Chiefs. Questa era la stagione COVID-19 della NFL, quindi i giocatori dovevano indossare dispositivi di localizzazione che monitorassero il contatto ravvicinato.

Kelce si avvicinò a Edwards-Helaire, si presentò e i due iniziarono a parlare. Ben presto i loro dispositivi di localizzazione iniziarono a emettere un forte segnale acustico, indicando che i due erano stati in stretto contatto per un periodo più lungo di quanto consentito dalle regole.

Kelce si tolse il monitor, afferrò quello di Edwards-Helaire e li gettò entrambi nel suo armadietto. I due continuarono la conversazione, i monitor continuavano a trillare forte.

“Se un filo d’erba può avere una personalità, Travis può fargli amicizia”, ​​ha detto Edwards-Helaire, che è stato rilasciato a dicembre dopo aver giocato quattro anni con i Chiefs. “È aperto a tutto, ama tutti, vede l’uomo per l’uomo.”

Edwards-Helaire si è unito ai Chiefs dopo un incidente al college in cui un giocatore di football della LSU ha sparato a morte a un uomo di 18 anni che la polizia di Baton Rouge, in Louisiana, ha detto stava cercando di derubare lui e i suoi compagni di squadra. La polizia non ha identificato i due giocatori, ma l’Associated Press ha riferito che Edwards-Helaire era uno di loro.

Edwards-Helaire ha detto che l’incidente gli ha causato attacchi di grave disturbo da stress post-traumatico. A volte ha mancato l’allenamento con i Chiefs ed è entrato nella lista di riserva degli infortunati all’inizio di questa stagione. Attribuisce a Kelce il merito di essere una delle persone che lo hanno aiutato a farcela. Kelce era l’unico, ha detto, che sapeva quando stava lottando.

Similmente alla situazione in Occidente contro i Vikings, Edwards-Helaire ha perso un fumble alla fine della partita del 2021 contro i Baltimore Ravens quando i Chiefs erano sotto di un punto e si dirigevano verso il via libera. I Chiefs finirono per perdere.

Ancora una volta, è stato Kelce a sollevare il suo compagno di squadra.

“Quello è stato uno di quei momenti in cui mi ha abbracciato e mi ha detto che ero ancora un giocatore prezioso per la squadra e che avrei aiutato la squadra a vincere le partite”, ha detto Edwards-Helaire. “Questo significava molto per me. È il ragazzo che ti prende da parte e ti fa sapere che stai facendo cose straordinarie.”

L’impatto di Kelce nello spogliatoio dei Chiefs è evidente, anche se assume un tono più modesto.

“Penso di sì,” ha detto Kelce quando gli è stato chiesto se tutti quelli con cui ha giocato da quando è entrato nei Chiefs lo avrebbero definito un buon compagno di squadra. “Lo spero. Questa è una delle cose di cui mi piace vantarmi. Non conosco molti nemici che ho incontrato in questo edificio.”

Edwards-Helaire era un free agent la scorsa estate e ha firmato nuovamente con i Chiefs. Restare come compagno di squadra di Kelce, ha detto, era una ragione importante per tornare ai Chiefs come qualsiasi altra cosa.

"È qualcuno che è stato dalla mia parte e mi ha sollevato dai miei peggiori momenti difficili", ha detto Edwards-Helaire.