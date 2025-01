Perché William Saliba ha saltato la partita dell’Arsenal contro l’Aston Villa?

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità dell’Arsenal

Saliba ha abbandonato per un infortunio muscolare





Difensore dell’Arsenal Guglielmo Saliba ha mancato il pareggio della Premier League contro l’Aston Villa a causa di un lieve infortunio muscolare.



I Gunners hanno giocato un frustrante pareggio per 2-2 contro i Villans all’Emirates Stadium. A un certo punto erano in vantaggio per 2-0, ma hanno sprecato il vantaggio con due incidenti difensivi.

Saliba è stata una grande mancanza nel cuore della difesa per i Gunners e l’allenatore Mikel Arteta ha rivelato di essere stato messo da parte a causa di un piccolo problema muscolare.

In sua assenza, Jurrien Timber ha giocato al centro della difesa Tommaso Partey come terzino destro improvvisato. Si è rivelato un errore con Partey in colpa nella preparazione di entrambi i gol subiti.

Mercoledì sera l’Arsenal ospiterà la Dinamo Zagabria in Champions League e non è chiaro se Saliba sarà ritenuto in forma. Secondo noi non può essere in pericolo con così poco preavviso.

Arteta potrebbe dover mantenere la stessa combinazione a meno che non sia disposto a fidarsi del diplomato dell’Accademia Josh Nichols nel ruolo di terzino destro davanti a Partey.