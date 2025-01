"Pergunta carregada": Equipe Índia se prepara para reduzir o tempo gasto com a família após BCCI Diktat, Jos Buttler sem rodeios

Enquanto os jogadores indianos se preparam para reduzir o tempo gasto com suas famílias durante longas viagens ao exterior devido ao ditame do BCCI, o capitão da Inglaterra, Jos Buttler, disse na terça-feira que ter parceiros e filhos durante longas viagens ao exterior é “realmente importante” e não afeta “muito”. para jogar. O tempo limitado gasto com familiares durante as viagens foi um ponto controverso na política disciplinar de 10 pontos para jogadores recentemente divulgada pelo BCCI. O capitão indiano de testes e ODI, Rohit Sharma, já expressou sua preocupação com a cláusula que permite às famílias não mais do que duas semanas para viagens com duração superior a 45 dias.

“… essa é uma pergunta difícil, não é?” Buttler disse na véspera da série de cinco jogos contra a equipe indiana T20 de Suryakumar Yadav, aparentemente bem ciente da atual turbulência após a desastrosa viagem de testes na Austrália.

“Eu acho que é importante. Vivemos em um mundo muito moderno e acho ótimo poder ter famílias na estrada e tentar aproveitar isso”, acrescentou.

“Há muito críquete, as pessoas passam muito tempo fora de casa e acho que tudo isso também foi destacado pós-COVID. Eu absolutamente não acho que isso tenha muito impacto no críquete”. Buttler também garantiu que a presença das famílias não interfere nas responsabilidades profissionais e pode ser administrada de forma eficaz.

“Acho que é algo que pode ser facilmente resolvido. Pessoalmente, do meu ponto de vista, acho muito importante tentar compartilhar isso com a família e aliviar o fardo de estar longe de casa”, explicou.

O BCCI disse que qualquer flexibilização da regra do tempo para a família exigiria a aprovação prévia do técnico Gautam Gambhir.

O capitão da Inglaterra, Jos Buttler, está confiante de que a série T20I contra a Índia não atrapalhará os preparativos do time para o próximo Troféu dos Campeões e espera interagir com o novo técnico Brendon McCullum durante a turnê.

O torneio Champions Trophy no formato ODI começará em 19 de fevereiro e a Inglaterra jogará apenas três partidas de 50 over contra a Índia na preparação para o torneio principal.

“Será uma grande série contra uma equipe realmente de ponta nas suas próprias condições. Há algo pelo qual ansiar. Não estou preocupado com o cronograma no momento. Estou ansioso para jogar algumas partidas”, disse Buttler na véspera do primeiro T20I aqui em Eden Gardens.

“Acho que será uma série T20 realmente emocionante. Claro, há alguns ODIs a seguir, então sim, estou ansioso pelas partidas”, acrescentou.

McCullum, o técnico da bola vermelha, substituiu Matthew Mott como técnico de formato limitado da Inglaterra, com Buttler ansioso para construir um vínculo com os Kiwis.

“Obviamente não é uma configuração nova, já que Baz (McCullum) está na equipe há algum tempo”, disse Buttler.

“Há muitos jogadores neste elenco que trabalharam com ele na equipe de testes ao longo dos anos. Sim, estou ansioso para construir esses relacionamentos no cenário da bola branca.” A Inglaterra chegou à Índia com o elenco completo, com Jofra Archer e Mark Wood liderando o departamento de ritmo.

“Às vezes há tanto críquete que alguns jogadores precisam descansar ou ser monitorados, mas certamente não é o nosso caso nesta série.