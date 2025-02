O capitão Paquistão, Mohammad Rizwan, culpou a cultura do país pelo recorde de críquete “imprevisível”. Rozzwan liderou a maior perseguição de sucesso do Paquistão em ODI, e os anfitriões chegaram a 353 em 49 Ovechy para participar da final da série de tri-nação na quarta-feira. Rozzwan jogou Knockin para não ficar aos 122, enquanto Wiczekapitan Salman Ali Agha bateu 134 até sua era virgem. Rizwan e seus colegas adicionaram 260 marchas, o segundo maior ODI fica no quarto portão, quando o Paquistão se recuperou de 91/3 para finalmente passar pela linha confortavelmente.

Solicitado a esclarecer a causa da natureza imprevisível da equipe de críquete do Paquistão, Rizwan culpou a cultura do país após o mesmo.

“A resposta para isso é muito longa, porque o fator de imprevisibilidade é o E -Mails por causa de nossa cultura. Sempre foi assim. Nossos filhos não sabem o que fazer na vida. Então, se você olhar para o nosso críquete, seja na Austrália, no Zimbábue e até hoje era tão imprevisível. Rizwan imprevisível foi dado durante uma conferência de imprensa após a partida.

Rozzwan também atribuiu o sucesso da banda contra a intervenção divina da África do Sul e o planejamento estratégico.

“Quando Deus ajudar, você quebrará todos os tipos de registros. Nós nos esforçamos. Queríamos limitá -los a 320, mas Klaasen os levou para 350. Quando voltamos após as primeiras rodadas, Khushdil disse que escolhemos 350 alguém perseguiu 340 com outro time. Poderemos fazer isso porque é assim que as equipes do Champions Play-Sensit Rizwan durante a cerimônia de apresentação após a partida.

“Quando voltamos após as primeiras rodadas, Khushdil (Shah) disse que estávamos perseguindo 350 antes, então eles estavam inspirando palavras”.

A parceria de 260 velocidades de Rizwan e Agha foi a mais alta para o quarto portão de ODI para o Paquistão, recebendo um recorde de 206 entre Mohammad Yousuf e Shoaib Malik.

O Paquistão agora enfrentará a Nova Zelândia nas finais na sexta -feira, esperando que ele tenha tido sua derrota na partida de abertura do torneio.