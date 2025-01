Perguntas e respostas, fim de semana do Wild Card: Lamar Jackson e Derrick Henry são os mais mortíferos do futebol por 1-2

Cada semana da temporada da NFL traz uma série de novas perguntas… e também responde a algumas antigas. Vamos revisar o que aprendemos no fim de semana do Wild Card… e o que nos perguntaremos na rodada divisional e além.

RESPOSTA: O jogo 1-2 do Baltimore é letal

Olha, todos nós sabíamos que Baltimore provavelmente iria atacar Pittsburgh, mesmo com os habituais avisos de rivalidade da AFC North. O Pittsburgh entrou em uma seqüência de quatro derrotas consecutivas, com poucas indicações de que havia alguma consistência em seu plano de jogo ofensivo ou, de fato, qualquer sanidade em seu vestiário. Ainda assim, os impiedosos golpes de Baltimore desencadearam o queixo caído. Os Ravens construíram uma vantagem de 21-0 no intervalo, e assim que Pittsburgh conseguiu um único touchdown e a menor chama de esperança brilhou, BOOM, aí vem Derrick Henry com um touchdown de 44 jardas para apagar aquela chama na realidade fria.

Sem Zay Flowers na escalação, Baltimore mudou para a corrida primeiro, e caramba, funcionou. Henry teve 186 jardas e dois touchdowns, Lamar Jackson adicionou outras 81 jardas e Pittsburgh nunca esteve perto, como Art But Make It Sports descreveu tão eloquentemente:

Arranje tempo para o jogo Baltimore-Buffalo da próxima semana. Dada a forma como Buffalo derrotou Denver com eficiência implacável, este será um clássico.

PERGUNTA: Washington fez um bom trabalho com o resto da NFC?

Não recomendamos ganhar através do doink, mas também não necessariamente desaprovamos isso; Na pós-temporada, você faz o que precisa para avançar, mesmo que isso signifique um chute na trave direita. Washington escapou de Tampa Bay na noite de domingo com uma vitória e, ao fazê-lo, poderia ter dado uma verdadeira folga ao resto da NFC. Tampa Bay, quarterback de Baker Mayfield, foi o time mais irritante dos playoffs, um bando de pugs imundos que nunca reconheceram a derrota até serem derrotados.

Com todo o respeito a Tom Brady, Joe Montana e outros. al., mas nesta temporada Mayfield se tornou a aposta mais segura possível em retornos tardios, encontrando homens abertos e lutando até a luz do dia para manter vivos impulso após impulso. É por isso que foi tão chocante ver Tampa Bay perder duas tentativas no final do jogo, sendo a mais crucial um fumble de Mayfield que Washington transformou em um touchdown verde. Tampa Bay foi o pior time dos playoffs, aquele que morde seus tornozelos quando você passa por eles, e o resto da NFC deveria estar grato por eles terem ido embora.

Jayden Daniels carrega a bola durante o primeiro tempo de um jogo de playoff de wild card da NFL contra o Tampa Bay Buccaneers no Raymond James Stadium. (Foto de Kevin Sabitus/Getty Images)

RESPOSTA: Jayden Daniels agora é uma estrela legítima

As habilidades de Jayden Daniels nunca estiveram em dúvida nesta pós-temporada, mas sua capacidade de atuar sob pressão dos playoffs? Bem, você nunca sabe como vai se sair até estar na panela e a água ferver. Daniels brilhou absolutamente no domingo à noite em sua estreia na pós-temporada, arremessando para 268 jardas e dois touchdowns. Mais do que isso, liderou Washington num jogo de gangorra que incluiu dois défices e dois empates. Washington não chutou nenhuma vez, Daniels não lançou uma única interceptação e os Commanders ainda seguraram a bola por surpreendentes 10 minutos a mais que os Bucs. Você não pode fazer isso se o seu quarterback estiver vacilando de alguma forma, e Daniels mostrou que tem tudo para sobreviver e prosperar nos playoffs.

A chave: o golpe final de Daniels, 10 jogadas para cobrir 51 jardas nos 4:41 finais do jogo. Ele levou Washington a um field goal vencedor e nunca deu aos Bucs a chance de revidar. Como Daniels se sairá contra o Detroit? Os Leões permitiram 244 jardas por jogo nesta temporada (apenas dois times são piores) e se você der algum espaço a Daniels, ele provavelmente reivindicará tudo para si.

PERGUNTA: O que os Steelers fazem agora?

Ei, lembra quando Pittsburgh pensou que tinha a resposta como quarterback em Justin Fields? E lembra quando Pittsburgh pensou que tinha uma resposta ainda melhor como quarterback Russell Wilson? Sim, bons tempos. Aquele velho ditado de que quando você tem dois zagueiros, você não tem zagueiros é quase literalmente verdade em Pittsburgh, onde os Steelers ficam em busca de respostas após outra saída antecipada dos playoffs e um jogo decepcionante de zagueiro.

As opções de veteranos de Pittsburgh são limitadas: Kirk Cousins? Sam Darnold? – e escolher o 21º lugar geral no draft não permite exatamente muitas opções de quarterback novato. Há muitas coisas erradas em Pittsburgh agora, mas tudo começa com a posição de zagueiro.

RESPOSTA: Filadélfia encontra uma maneira de vencer, sempre

Os playoffs tendem a expor narrativas como “Green Bay é o time desconhecido que pode causar danos”. No final das contas, Green Bay estava passando despercebido porque não conseguia voar mais alto do que isso e só causou danos a si mesmo. Jordan Love, lesionado ou não, lançou três interceptações. Filadélfia não os converteu em pontos: os lances sucessivos foram dois punts e o fim do jogo. Mesmo sem isso, a defesa e o ataque oportunistas do Philadelphia mantiveram os Packers sob controle desde o início. Filadélfia venceu 13 das últimas 14 e ninguém deve encarar os Iggles levianamente agora.

PERGUNTA: Até Jim Harbaugh pode quebrar a maldição dos Chargers?

Então, dependendo se você estava assistindo a transmissão simultânea do jogo Chargers-Texans da Nickelodeon, você pode ou não saber que Jim Harbaugh foi sequestrado no meio do jogo por Dirty Bubble, um assustador vilão do Bob Esponja Calça Quadrada. Aqui, veja a carnificina:

Agora, não estamos dizendo que o Dirty Bubble moldou este jogo, mas estamos dizendo que Houston superou Los Angeles por 32-6 após aquele sequestro. Este jogo foi tremendamente feio para Los Angeles, um dos muitos nos playoffs, e leva a uma pergunta inevitável: “Chargering” é demais para Jim Harbaugh superar?