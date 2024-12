Perguntas e respostas, semana 17: Afinal, os Falcons fizeram a coisa certa ao contratar Michael Penix Jr.?

(Ilustração de Grant Thomas/Yahoo Sports)

Cada semana da temporada da NFL traz uma série de novas perguntas… e também responde a algumas antigas. Vamos revisar o que aprendemos na semana 17… e o que nos perguntaremos na semana 18 e na pós-temporada.

PERGUNTA: Afinal, Atlanta tomou a decisão certa?

Quando Atlanta convocou Michael Penix Jr. poucas semanas depois de assinar com Kirk Cousins ​​​​um grande acordo que constitui a pedra angular da franquia, descrença e escárnio choveram de todos os cantos do mundo da NFL: fãs, mídia e outros equipamentos. Por que escolher um quarterback fundamental quando você já tem um quarterback fundamental? Acontece que os Falcons tinham um plano de sucessão em mente e, no domingo à noite, o mundo da NFL viu esse plano de sucessão em ação, embora muito antes do que Atlanta pretendia.

Depois que Cousins ​​​​encerrou no meio da temporada, Atlanta mudou para Penix, e os resultados em dois jogos foram tudo o que os Falcons poderiam esperar neste momento na posição de QB. Sim, Atlanta perdeu na noite de domingo, deixando os Falcons fora da bolha dos playoffs, mas isso foi mais resultado de uma má gestão do relógio e de um treinamento inexplicável do que qualquer falha por parte de Penix.

Depois de uma interceptação feia na primeira investida, Penix parecia confiante e com controle no bolso de uma forma que Cousins ​​​​não fazia há meses. Penix também tem um braço que Cousins ​​​​não consegue igualar, abrindo novas áreas no manual dos Falcons. O touchdown tudo ou nada de Kyle Pitts na quarta descida, faltando pouco mais de um minuto para o fim, foi uma coisa linda; Foi uma pena para Penix que os Falcons estragaram o relógio logo depois.

Foi o suficiente para fazer você se perguntar o que teria acontecido se os Falcons tivessem ido para o Penix um ou dois jogos antes. Mas ele está aqui agora, e isso dá aos fãs de Atlanta algo pelo que esperar em 2025, independentemente de como esta temporada termine.

Jayden Daniels comemora após vencer o Atlanta Falcons. (Foto AP / Nick Wass)

RESPONDIDO: Jayden Daniels não é mais um QB novato

Isso não é exatamente uma notícia de última hora, mas Jayden Daniels é tudo o que os Comandantes esperavam que ele fosse e muito mais. Ele liderou o time de uma desvantagem de 17-7 no intervalo para Atlanta na noite de domingo, e então foi o capitão de uma campanha vitoriosa até a prorrogação. O que impressionou em Daniels foi a fluidez que ele teve mesmo nos momentos mais importantes do jogo. Ele simplesmente moveu os manípulos na prorrogação, um passe curto aqui, uma luta pela primeira vez ali, e assim mesmo levou Washington direto para os playoffs.

Os Commanders ainda têm um longo caminho a percorrer antes de ingressar na elite da NFC (pênaltis bobos, por exemplo, permitem que Atlanta volte ao jogo repetidas vezes), mas com Daniels no centro, eles garantiram sua posição mais crucial no futuro próximo. Os fãs responderam, com um estádio tão barulhento como tem sido desde os tempos de Joe Gibbs e Mark Rypien. Bons dias estão por vir em Washington, e quando foi a última vez que você pôde dizer isso?

PERGUNTA: Cincinnati realmente não vai fazer isso, vai?

Você realmente não poderia escolher uma metáfora mais apropriada para toda a temporada dos Bengals do que o jogo dos Broncos esta semana. Joe Burrow leva Cincinnati a uma vantagem de touchdown faltando 91 segundos para o fim… e a defesa desiste de um touchdown que empata o jogo para forçar a prorrogação. Burrow leva os Bengals à prorrogação para fazer um field goal de 33 jardas para vencer o jogo… e a bola sai. Finalmente, faltando apenas 90 segundos para o final da prorrogação, Burrow faz uma terceira tentativa de vencer o jogo, e ele permanece.

De alguma forma, Cincinnati está atingindo apenas 0,500 pontos na temporada, e de alguma forma os Bengals, que começaram 0-3, ainda estão na disputa pelos playoffs. Cincinnati tem ; Eles têm que torcer para que os reservas dos Chiefs e dos Jets consigam vitórias esta semana, o que é a própria definição de uma tênue esperança. Mas o fato de Burrow estar na conversa de MVP, atrás apenas de Josh Allen, Lamar Jackson e Saquon Barkley, é simplesmente surpreendente. Cerque esse cara com mais talento defensivo, Cincinnati, e ele o levará de volta à terra prometida.

RESPOSTA: Tampa Bay pode estar fora dos playoffs

Você deve ter visto esta foto circulando nas redes sociais recentemente, Sam Darnold e Baker Mayfield em uniformes do Carolina Panthers:

A implicação não tão subtil é que Darnold e Mayfield prosperaram quando encontraram as situações certas, e os Panteras continuam a apodrecer devido à incompetência institucional. (A implicação não tão sutil não está incorreta.) O problema mais imediato é que esses são dois dos melhores zagueiros da NFL no momento e, dependendo do andamento da Semana 18, eles podem acabar se enfrentando na primeira rodada dos playoffs. (Nesse caso, você verá esta foto aproximadamente um bilhão de vezes.)

O que domingo nos mostrou foi que Mayfield e Tampa Bay, embora precisem de 18 semanas para (potencialmente) garantir uma vaga nos playoffs, não seriam uma saída fácil para o quarto lugar. Mayfield tem as habilidades, os recebedores, o. plano de jogo e proteção de backfield para competir com quase qualquer time da NFL. Isso não significa que os Bucs sejam candidatos ao nível do Super Bowl, apenas que podem tornar a vida dos times miseráveis. Tenha cuidado com times que jogam seus melhores jogos nos momentos mais cruciais, como o Tampa Bay fez no fim de semana passado…eles são perigosos, especialmente se você os ignorar.

Ryan Poles (à esquerda) está na berlinda como gerente geral do Chicago Bears? (Stacey Wescott/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)

PERGUNTA: O que os Bears fazem?

Este é um mergulho profundo para a entressafra, mas falando sério, o que os Chicago Bears estão fazendo agora? A derrota de quinta-feira à noite por 6-3 para os Seahawks foi facilmente o jogo mais deprimente do ano, um trabalho árduo que não foi divertido para ninguém e queimou ativamente três horas do precioso tempo que todos nós temos nesta terra.

O jogo terminou, apropriadamente, com Caleb Williams empatado e torcedores gritando “Venda o time!” Mas essa é a opção certa? Chicago deveria queimar tudo e começar de novo? O GM Ryan Poles deveria ter a chance de endireitar o navio? A família McCaskey deveria simplesmente se livrar dessa âncora? Será uma entressafra tensa no Halas Hall, de uma forma ou de outra.

RESPOSTA: Aaron Rodgers está realmente tão ruim este ano?

A opinião geral sobre Aaron Rodgers é que ele já ganhou, não há mais nada a ceder em um time que não tem pelo que jogar. Mas até que ponto isso é verdade? Considere suas estatísticas: porcentagem de conclusão de 63%, 3.623 jardas de passe, 24 touchdowns, 10 interceptações e uma classificação de passador de 89,1.

Agora, considere as estatísticas de outro quarterback notável, este com destino aos playoffs: porcentagem de conclusão de 67,5%, 3.928 jardas de passe, 26 touchdowns, 11 interceptações e uma classificação de passe de 93,5. Não é tão diferente, não é? Rodgers está a um passo de ser idêntico ao outro quarterback… que por acaso é Patrick Mahomes.

A diferença, claro, está no histórico das equipes: os Mahomes’ Chiefs estão com 15-1, enquanto os Jets estão com 4-12. A diferença também está no pessoal, nas decisões do jogo e na execução no final do jogo. Mahomes, por exemplo, liderou Kansas City em sete tentativas de vitória (o quarto período ou prorrogação que colocou o time vencedor na frente), enquanto Rodgers tem apenas três.

Nada disso quer dizer que Rodgers ainda é um quarterback de nível MVP. Na verdade, é provavelmente mais uma crítica a Mahomes do que um elogio a Rodgers. Mas também é verdade que a margem entre a genialidade e a estupidez é incrivelmente tênue na NFL, e algumas jogadas aqui ou ali podem significar a diferença entre um adeus no primeiro turno e a irrelevância.