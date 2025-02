O Troféu dos Campeões de 2025 começará no Paquistão em duas semanas. Apesar disso, havia perguntas sobre a prontidão do Paquistão para organizar eventos no campo de tendas com filmes virais nas mídias sociais mostrando trabalho em vários estádios. Durante isso, o relatório afirmou que o Conselho Internacional de Krykieta (ICC) criou uma “exceção” da norma geral de “Período exclusivo” para o Paquistão em frente ao troféu dos mestres. A regra geral é que três semanas antes do início de qualquer evento global Krykieta, a Associação de Anfitriões (neste caso, o Pakistan Cricket Board) transfere o local da ICC.

Durante o período exclusivo, a ICC realiza o trabalho de marca e patrocínio, juntamente com outros controles de critérios. No entanto, de acordo com relatório Durante a Índia, desta vez o período exclusivo de três semanas foi levantado. O Pakistan Cricket Board (PCB) organizou três em Lahore e Karachi em 8 a 14 de fevereiro com a participação do Paquistão, África do Sul e Nova Zelândia. É por isso que os estádios estarão disponíveis para o MTC, que dura menos de uma semana antes do início do torneio em 19 de fevereiro.

Dubai, que sediará o jogo All India, estará disponível em 10 de fevereiro, porque organiza as partidas do ILT20.

“Os hosts podem solicitar a aprovação da ICC para ocorrer em locais na janela exclusiva, a PCB seguiu o processo e a ICC a autorizou ao período exclusivo para testes. Da mesma forma, o estádio de Dubai também é usado durante o período exclusivo do Dubai Stadium para ILT20 “, o relatório citou a fonte.

“Após várias visitas de inspeção em todos os lugares, a ICC está feliz por estarem no caminho certo para o troféu dos homens da ICC”.