"Permitido ter…": O ex-vencedor da Copa do Mundo da Índia esclarece seus comentários duros contra Virat Kohli

O ex-jogador de críquete indiano Robin Uthappa chamou a atenção de todos com sua entrevista na qual revelou detalhes incríveis sobre o astro batedor Virat Kohli. Em uma conversa recente com Lallantop, o vencedor da Copa do Mundo T20 de 2007 acusou Kohli de maltratar o lendário versátil Yuvraj Singh no final de sua carreira e de lhe dar uma despedida inadequada. Durante o evento, ele afirmou que por causa de Kohli, o ex-batedor Ambati Rayudu foi retirado da seleção indiana para a Copa do Mundo ODI 2019.

Como seus comentários dividiram a internet e receberam muitas reações negativas dos fãs, Uthappa emitiu um esclarecimento. Em vídeo postado em seu canal no YouTube, Uthappa disse que suas palavras foram mal interpretadas e que ele pode ter sua própria opinião.

“Muito se fala, muito se interpreta mal. Acalmar. Eu sou humano; Posso ter minha opinião, assim como cada um de vocês. Eu ouvi e recebi muito ódio por isso. Já passei por essas experiências nos últimos dias, mas sou uma daquelas pessoas que gosta de conversar”, disse Uthappa em sua entrevista. Canal do YouTube

Uthappa elogiou Kohli e até o chamou de “um dos melhores” jogadores de bola branca.

“Eu estava falando para um estilo de liderança, não para uma pessoa ou ser humano. Sempre falei muito bem de Virat como jogador. Acho que ele é um dos melhores batedores ODI do mundo e acho que disse isso oficialmente, se bem me lembro, acho que ele é um dos melhores jogadores de bola branca que já jogou. Eu já havia dito há duas semanas que Virat marcaria gols”, disse Uthappa.

“Quando as pessoas perguntaram a Virat se ele deveria se aposentar, ele não havia pontuado nos últimos cinco anos no teste de críquete; ele tem em média 30 anos. Eu disse que ele ainda tem uns bons três anos, se não mais. Se ele estiver com fome, deve continuar jogando porque é uma lenda do esporte. Ele merece jogar. Eu amo Virat, o jogador. Aprecio Virat como pessoa porque o considero uma pessoa muito desenvolvida porque o conheço desde muito jovem e de uma perspectiva completamente diferente. Acho que ele é uma pessoa muito, muito desenvolvida, mas posso ter a minha opinião sobre o seu estilo de liderança”, acrescentou.

Referindo-se aos seus comentários sobre a equação de Kohli com Yuvraj, Uthappa esclareceu que o lendário versátil merecia uma partida de despedida adequada.

“Quando falei sobre Yuvraj Singh, não estava falando sobre seu retorno. Eu estava falando sobre uma lenda como ele recebendo a despedida que merecia, e acho que alguém como eles merecia uma despedida como essa – longe do que Rohit ou Virat merecem, não importa em que forma estejam ou em que forma estejam. eles não estão, certo? Uthappa disse.

“Precisamos celebrar nossas estrelas que terão sucesso em nossa cultura, ser capazes de celebrá-las, ser capazes de dar-lhes a visão que merecem e independentemente, e eu ainda acredito, independentemente da forma em que Rohit esteja, e ainda acho ele merece adeus, não importa em que forma Virat esteja. Acho que ele merece, é um dos melhores jogadores do jogo. Da mesma forma, acho que Yuvraj merecia ser expulso, o que ele não conseguiu, você sabe, e naquele momento Virat poderia ter permitido, foi o que senti como líder e pronto”, acrescentou.