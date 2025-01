Pernas de Mohammed Shami, enfaixadas e lisas: Pacer to Miss 2nd T20i vs. Inglaterra?

O tão esperado retorno de Mohammed Shami ao críquete de alto nível recebeu poucos sinais de apoio durante o período de quase uma hora de intensidade variada do marcapasso pela Índia em Chennai, na sexta-feira. Shami, cuja última aparição com as cores da Índia foi na final da Copa do Mundo de 2023, trabalhou duro para encontrar seu ritmo de boliche em Chepauk, mas nunca atingiu seu pico de fluidez, o que o tornou um cliente difícil para os batedores. Esperava-se que Shami participasse do jogo 11 do primeiro T20I da Índia contra a Inglaterra, em Calcutá, na quarta-feira, mas a administração decidiu adiar seu retorno. Assim como no Eden Gardens, Shami também foi presença ativa nas redes aqui, começando com uma corrida leve ao lado do assistente técnico Abhishek Nayar.

O jogador de 34 anos então praticou exercícios por alguns minutos com o técnico de campo T Dillip antes de jogar boliche mais perto da arquibancada do Madras Cricket Club.

Shami, cujas duas pernas estavam fortemente enfaixadas, começou com meia corrida e fez um ritmo razoável.

Depois de lançar algumas entregas com uma corrida reduzida, Shami voltou ao máximo, mas faltou a famosa suavidade em sua abordagem e lançamento.

Ele acertou a base dos tocos algumas vezes enquanto o técnico de boliche Morne Morkel o observava de perto enquanto desempenhava as funções de guarda-postigo.

Junto com Shami, o marcapasso esquerdo Arshdeep Singh também arremessou nas redes, mas o homem do Punjab foi afiado e preciso.

O marcapasso de Bengala tirou alguns minutos da rede para conversar com Morkel e o técnico Gautam Gambhir.

Shami então voltou às redes para retomar o boliche.

Seu ritmo e nitidez atingiram gradativamente os equipamentos superiores, mas todo o quadro estava enferrujado.

Isso também é bastante embaraçoso, já que Shami foi selecionado para a seleção indiana para a série contra a Inglaterra e o Troféu dos Campeões depois de jogar no Troféu Ranji, Troféu Syed Mushtaq Ali e Troféu Vijay Hazare.

Mas aqui ele não parecia nem perto de seu melhor mortal e inicialmente não arremessou para nenhum de seus companheiros de rebatidas que saíram para treinar no campo MAC ‘B’.

Shami então lançou algumas bolas para Nitish Kumar Reddy, que voltou para a área principal junto com Hardik Pandya, antes de retornar ao campo e treinar.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)