Perspectiva da temporada de 2025 para Dylan Raiola, DJ Lagway e outros QB dos 10 melhores na classe de recrutamento de 2024 com estrelas.

Futebol universitário A baixa temporada traz sua própria marca de emoção para os fãs hardcore, mesmo que não haja jogos imediatos para esperar. A reforma do portal e o nome, a imagem e a imagem de transferência adicionaram uma dimensão sem precedentes ao gerenciamento da lista, o que permite aos treinadores a oportunidade de preencher os buracos e jogadores imediatos a oportunidade de melhorar suas respectivas situações.

Poucos alimentos baixos sazonais atraem mais atenção do que as transições de marechal de campo. A prática da primavera serve especificamente como um tempo para o equipamento que perdeu um insacto na sinalização do sinal identificou possíveis substituições.

À medida que o calendário se torna 2025, é hora de o quartback de 2024 recrutar. Alguns, como o DJ Lagway da Flórida e Dylan Raiola de Nebraska, já venceram um verdadeiro tempo de jogo significativo do primeiro ano. Outros estão prestes a entrar em alguns dos trabalhos iniciais mais proeminentes da nação, enquanto um punhado terá que lutar contra os veteranos para a oportunidade de liderar uma ofensiva.

Com o treinamento atual de inverno e a prática de prática da primavera ao virar da esquina, foi apropriado avaliar as perspectivas de 2025 para cada um dos 10 melhores zagueiros em 247 Sports ‘Recruitment Ranking 2024 Quando eles entram no segundo ano no nível universitário.

DJ Lagway, Flórida

247 Sports Ranking: No. 1 QB, No. 3 em geral

Depois de alternar as fotos com a manchete Graham Mertz na primeira metade da temporada de 2024, a Lagway teve um trabalho inicial completo depois que Mertz sofreu uma lesão no joelho que terminou a temporada. Ao longo de tudo, ele mostrou o potencial tentador que tinha analistas de recrutamento tão altos nele fora do ensino médio. A chamada de sinal de 3 pés de 3 polegadas e 239 libras jogou 1.915 jardas e 12 touchdowns como um verdadeiro aluno do primeiro ano, limitando as coisas com impressionantes 305 jardas contra Tulane no Gasparilla da Bowl. Ele também mostrou seu atletismo e versatilidade com 101 jardas por terra. Lagway ainda precisa dar grandes medidas no departamento de tomada de decisão (ele lançou nove interceptações em 2024, mas ele tem todo o talento natural para emergir como uma das principais ameaças ofensivas do futebol universitário. Ele é o detentor inquestionável da Flórida em 2025 .

Dylan Raiola, Nebraska

247 Sports Ranking: No. 2 QB, No. 7 em geral

A perspectiva promovida da Buford High School da Geórgia praticamente levou o trabalho inicial de Nebraska a partir do momento em que ele pisou no campus. Ele deslumbrou em sua estréia na universidade contra a UTEP, com 238 jardas e dois touchdowns no ar, mas teve um ano depois disso. Terminou o sétimo nas dez grandes equipes com 2.819 jardas, mas representou apenas 13 touchdowns em 11 interceptações. Ele também teve quatro jogos sem touchdown e quatro competições nas quais não completou pelo menos 65% de seus passes. Como na Lagway, o talento de Raiola é evidente; Você só precisa continuar refinando seu jogo e se adaptando ao aumento do nível de competição. Você terá todas as oportunidades de fazer isso retornando para liderar a ofensiva de Nebraska.

247 Sports Ranking: No. 3 QB, No. 20 em geral

Sayin assinou inicialmente com o Alabama como uma perspectiva de cinco estrelas da Escola Secundária Carlsbad, mas rapidamente entrou no portal de transferência quando o ex -chefe da Maré Crimson, Nick Saban, retirou -se do treinamento em janeiro de 2024. Sayin terminou no estado de Ohio, Onde a maior parte da temporada de 2024 a mesa de profundidade atrás do abridor Will Howard e o veterano Brown Backup. Ainda apareceu em quatro jogos e completou cinco passes para 84 jardas e um touchdown. Com Howard NFL E Brown saindo pelo portal de transferência, a estrada está aberta para dizer que vencer o cobiçado trabalho inicial do estado de Ohio que entra na temporada de 2025. Sayin terá muito talento de chip azul à sua disposição liderado pelo receptor aberto do Jeremiah Smith Stars, um colega de classe 2024 que quebrou Big Ten calouro recebendo registros Última temporada.

247 Sports Ranking: No. 4 QB, nº 35 em geral

Kromehoek passou sua verdadeira temporada de primeiro ano no estado da Flórida, onde permaneceu no banco durante os seis primeiros jogos do ano. Mas uma lesão na temporada atrasada para o marechal de campo inicial DJ Uiagalelei e algumas performances desagradáveis ​​das outras opções dos seminols abriram a porta para que Kromenhoek comece os dois últimos jogos em 2024. Foi mostrado em sua primeira partida da corrida contra Charleston Sul com 209 jardas e 209 jardas e 209 jardas. Três touchdowns passando enquanto orientavam a FSU para a segunda vitória da temporada. Ele também contou a 17 jardas no final contra o rival do estado da Flórida. Kromenhoek entrou no portal de transferência na baixa temporada e prometeu ao estado do Mississippi, onde ele empurrará o Super Senior Blake Spefen para o primeiro lugar na tabela de profundidade. Os Bulldogs também assinaram o marechal Kamario Taylor de quatro estrelas em 2025, para que Kromenhoek possa ter ainda mais composição em sua carreira.

247 Sports Ranking: No. 5 QB, nº 41 em geral

White mostrou grande interesse em Baylor antes de finalmente assinar com Auburn. Ele passou no ano passado enterrado na mesa de profundidade dos Tigres por trás de Payton Thorne, Hank Brown e Holden Geiner. Mesmo com Auburn através de uma incerteza do mariscal de Campo em 2024, White ainda apareceu em apenas um jogo do banco. Os Tigres renovaram seu quarto QB para a temporada de 2025 com as adições de transferência de Jackson Arnold (Oklahoma) e Ashton Daniels (Stanford) e a empresa de Deuce Knight, o marechal de campo 6 na classe 2025. , ele encontrou seu caminho para Baylor. Parece que ele está feliz em sentar mais um ano enquanto se desenvolve atrás de Sawyer Robertson, que é projetado como um dos melhores quartbacks do Big 12, depois de lançar para 3.071 jardas e 28 touchdowns com os Bears em 2024.

247 Sports Ranking: No. 6 QB, No. 45 Voerall

Carr tirou instantâneos em apenas um jogo em 2024, mas terá uma oportunidade para um papel muito mais importante na próxima temporada. Notre Dame tem que substituir o abridor Riley Leonard, uma ex -transferência de Duke que levou a Fighting Irish para o National Football Playoff Championship College. Notre Dame deixou de fazer outra transferência na posição de zagueiro, por isso parece que os irlandeses avaliarão suas opções internas. Isso significa que Carr lutará contra o backup de Steve Angeli através do treino da primavera e do acampamento do outono. Embora Carr tenha uma alta classificação de recrutamento, ganhar o trabalho não será uma bandeja. A equipe técnica de Notre pensa claramente em Angeli, que tirou instantâneos cruciais perto do final do primeiro na vitória da semifinal dos playoffs de Notre Dame contra a Penn State, quando Leonard saiu brevemente devido a uma lesão. A competição de Notre Dame no lugar mais crucial do campo será fascinante de ver.

247 Sports Ranking: No. 7 QB, nº 61 Ovdrall

Noland não apareceu em seu primeiro ano no estado de Ohio na última temporada. Depois que Sayin emergiu como o aparente herdeiro dos Buckeyes, Noland atingiu o portal. Embora não seja a abertura da Carolina do Sul em 2025 devido à presença de fornecedores de Lanorris, Noland traz quatro anos de elegibilidade com o potencial de assumir um papel muito mais proeminente no futuro. Embora os vendedores sejam um aluno do segundo ano da camiseta T Red na próxima temporada, será elegível para 2026 NFL Draft E, dado seu talento, há uma boa possibilidade de ele jogar em uma das primeiras rodadas. Isso criaria uma oportunidade para a Noland, embora seja relegado ao dever de apoio nesse meio tempo.

247 Sports Ranking: No. 8 QB, No. 103 em geral

O retorno de Drew ao Penn State bloqueia a ascensão imediata de Grunkemeyer a uma posição inicial, mas ainda é um ativo valioso para Nittany Lions. O Nittany Lions perdeu o Beau Beau Pribula com o portal de transferência, o que significa que o Grunkemeyer está online para uma carga de trabalho maior. Se você lidar com o número 2, isso aumentará a posição de Grunkemeyer entrando na campanha de 2026.

247 Sports Ranking: No. 9 QB, No. 115 em geral

Davis está em um lugar interessante que entra em 2025. Embora Michigan tenha lutado na última temporada, ele nunca teve a oportunidade de causar uma impressão no campo. Os Wolverines perderam três campos de bolsas de estudos em Alex Orji, Jayden Denegal e Jack Tuttle, que normalmente abririam mais oportunidades. Mas Michigan então trouxe Mikey Keene pelo portal de transferência e assinou Bryce Underwood, o marechal de campo 1 em 2025. Keene é uma mão firme e um provável iniciador do lado de fora da porta, enquanto será difícil manter Underwood de voltar por um longo tempo . Isso deixa Davis como o provável homem estranho.

247 Sports Ranking: No. 10 QB, No. 143 em geral

A Geórgia está procurando um novo titular agora que Carson Beck está em Miami. Embora Puglisi provavelmente tenha um chão justo, todos os sinais apontam para o Gunner Stockton ter um trabalho completo. Stockton deixou o banco para um Beck ferido no jogo do campeonato da SEC e começou no jogo de playoff de futebol americano da Geórgia contra Notre Dame. Puglisi ainda pode subir a mesa de profundidade como um backup provável depois de não aparecer em nenhum jogo em 2024.