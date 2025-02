Pesquisa de AP de basquete feminino, Takeeways: Quem merece ser o número 1?

Ele está começando a se sentir muito parecido com março.

Três das cinco melhores equipes do top 25 da Associated Press perdidas na semana passada, limpando a mesa para uma reestruturação. A antiga temporada invicta do ex. 1 da UCLA terminou nas mãos do rival da USC, enquanto o ex. 4 da Carolina do Sul e o número 5 da LSU perderam consecutivos no domingo.

Duas equipes adicionais dos 10 melhores derrotaram derrotas (Kentucky, Estado da NC), enquanto um terceiro precisava de tempo extra (estado de Ohio) e um quarto (USC) retornaram tarde para evitá -lo. Os laços, as mudanças de chumbo e o desconforto são abundância de um mês de equipe de domingo. Como se isso não fosse suficiente para desenvolver o humor, o Comitê de Seleção das Mulheres lançou sua primeira revelação do primeiro top 16.

Há duas semanas antes de os torneios da conferência serem estabelecidos e a verdadeira diversão começa.

Quem deve ser o time número 1?

Texas, vencedores de três confrontos consecutivos entre os 10 melhores, jogados na conversa número 1. Os líderes da SEC conquistaram de maneiras diferentes para construir seu recorde de 11-2 no quad 1. É melhor que os jogos da Carolina do Sul (10 -3 ).

Os Lonhorns (26-2, 12-1) irritam então. 2 Carolina do Sul, dirigida pelo jogo aprimorado de Madison Booker. Sua defesa sufocou o Kentucky em 49 pontos de baixa temporada, 30 abaixo da média. E o grupo retornou de um déficit de dois dígitos para uma vitória da equipe coesa sobre a LSU. Eles se pareciam com a melhor equipe do país na semana passada, mesmo que não porque Notre Dame não tenha visto uma equipe entre os 10 melhores em 2025.

O caso de Fighting Irish (22-2, 13-0) inclui suas vitórias exclusivas sobre a USC, UConn … e, sim, Texas. Essa vitória extra no tempo foi nos primeiros dias de dezembro, embora Notre Dame seja uma equipe melhor desde então, com o retorno dos atacantes Maddy Westbeld e Liza Karlen. O Texas também melhorou bastante desde que Madison Booker e Rori Harmon registraram o tempo juntos.

A UCLA e seu deslizamento compreensível para rivalizar a USC ainda estão na mistura. Uma ligação estreita contra o estado de Michigan na noite de domingo (Pac-12 depois que o anoitecer ainda está vivo!), Ele pode desculpar Lauren Betts é dia após dia com uma lesão nos dedos dos pés. Até a Carolina do Sul e a UConn poderiam fazer declarações se forem baseadas em um currículo completo e não hoje. O caso da UConn é mais forte com sua vitória sobre os Gamecocks, que perderam dois dos três últimos e seriam uma seleção chocante.

Se alguém estava pronto para colocar a USC no número 1, ele foi cancelado por uma ligação próxima contra Washington no domingo. Os Trojans se recuperaram de 12 pontos atrás para uma vitória de 69 a 64.

Hannah Hidalgo e Notre Dame são o número 1 na última classificação do basquete feminino da AP. (AP Photo/Gene J. Puskar)

Notre me dê o melhor de AC para o último

Algumas semanas se passaram desde que Notre Dame enfrentou um teste difícil (sem desrespeito para pesquisar os habitantes das bolhas da Califórnia). Em um período de três jogos que consistem em vitórias sobre Stanford, Cal e Pitt, Notre Dame conquistou uma média de 39 pontos por jogo. Havia três de suas melhores ações defensivas, uma amostra esperada quando dois dos três estão abaixo de 0,400 no Action ACC.

O Fighting Irish (13-0 ACC) construiu uma vantagem significativa na corrida regular da temporada ACO, mas sem enfrentar o melhor da conferência. Na próxima semana, ele exibirá seu temperamento com jogos no terceiro lugar de Duke (11-2, dois jogos atrás) na segunda-feira (18:00 ET, ESPN) e no estado do estado de NC (12-2, 1,5 GB) no Segundo lugar (12-2, 1,5 GB) domingo (12:00 ET, ESPN). Com Miami apertado no meio, eles jogarão três jogos em sete dias.

Para fechar a temporada, eles organizarão o sexto lugar do estado da Flórida (10-4, 3,5 GB) e o quinto lugar Louisville (11-3, 2,5 GB). É a seção mais difícil de seu cronograma de ação. A única equipe dos seis primeiros que jogou até agora foi uma vitória de 76 a 66 na Carolina do Norte nos primeiros dias de janeiro.

A dupla de pontuação alta de Hannah Hidalgo (25,2 ppg) e Olivia Miles (17 ppg) só foi fortalecida para Notre Dame. Cada um tem pelo menos 40% de 3 (Westbeld também está acima do limiar em uma foto de 11 de 25), um clipe de tiro que será testado pela defesa do perímetro de Duke no estádio Indoor Cameron. O Blue Devils tinha 12 de seus oponentes do ACC abaixo de suas respectivas médias de pontuação, dando -lhes taxas recorde (23,4 perdas de bola por jogo).

A trilha traseira saudável de Utah ocorre em direção ao torneio

A trilha traseira saudável de Utah continua a alimentar os Utes sob o radar, em 17º lugar em suas estatísticas de anel e 20 classificações na rede do domingo. Eles têm dois atiradores de 50-40-90 nos guardas de Gianna Knepkens e Kennady McQueen. O restante do país tem dois combinados (no mínimo 20 minutos por jogo e 20 jogos).

Kneepkens, que perdeu a maior parte da temporada passada com ossos quebrados no pé direito, calcula a média dos melhores 19,3 pontos de sua carreira como veterano. Ela está disparando 52,2%/47,2%/91,8%. McQueen, um quinto ano, está em média os melhores 11,2 pontos, com uma linha de 51,3%/44,4%/93,3%. Ela tem 14 dos 15 da linha de lance livre, a segunda temporada raramente desenhou Furries.

Eles combinaram 44 pontos e 10 dos 18 3 3 de Utah em uma vitória de 98-62 sobre o estado do Arizona no sábado. Os Utes estão em uma série de sete vitórias consecutivas e ainda em uma corrida pelo título da temporada regular Big 12, que é a disputa mais próxima de qualquer conferência de poder.

Kansas State, TCU e Baylor são todos 12-2. Utah é um jogo atrás de 11-3, levando derrotas para cada uma das equipes acima deles. As perdas para Baylor e TCU foram um único dígito. E todos eles estavam sem McQueen, que perdendo tempo com uma entorse de Ataos. Esses confrontos serão diferentes na época do Big 12 Tournament, dando aos Utes a oportunidade de uma corrida pelo título.

Utah, que mudou os treinadores uma semana na temporada em que Lynne Roberts fez o trabalho do treinador da WNBA Sparks, experimentou uma breve estadia do início de janeiro na pesquisa da AP.

Jogos de semana

Duke (20-5, 11-2 ACC) em Notre Dame (22-2, 13-0 ACC), segunda-feira às 18h ET (ESPN) -Duke não ganhou parte do título da temporada regular da TCO de 2013.

Kansas State (24-3, 12-2 Big 12) na Virgínia Ocidental (20-5, 10-4 Big 12), segunda-feira às 14:00 ET (Fox)-A defesa da pressão da Virgínia Ocidental pode causar problemas nos problemas no Big 12 Carrera.

LSU (25-2, 10-2 segundos) em Kentucky (20-4, 9-3 segundos), domingo às 16h ET (ESPN)-Kentucky lidera o SD em tiros bloqueados (6,96 bpg) e pode melhorar o plantio de seu Torneio com uma vitória de assinatura.

Classificação oficial da AP

1. Notre Dame

2. Texas

3. UCLA

4. USC

5. UConn

6. Carolina do Sul

7. LSU

8. Estado de Ohio

9. Carolina do Norte

10. TCU

11. Duke

12. Estado de Kansas

13. Estado de NC

14. Kentucky

15. Tennessee

16 .27

17. Virgínia ocidental

18. Alabama

19. Baylor

20. Georgia Tech

21. Maryland

22. Status de Michigan

23. Creighton

24. Rolante

25. Illinois

