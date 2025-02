Pesquisa de AP de basquete masculino: Cooper Flagg, Duke parece imparável no ACC; O estado de Iowa espiraca com perdas consecutivas

É apenas a primeira semana de fevereiro e o Big 12 está desmoronando um pouco, mas o ACC tem um favorito muito claro que ninguém parece capaz de parar.

Aqui está tudo o que você perdeu na 13ª semana da temporada masculina de basquete universitário e a mais recente pesquisa de basquete da Associated Press.

Duke vence, novamente, na ação

O ACC é o Cooper Flagg’s para perder.

Duke conquistou sua última vitória na tarde de sábado em casa, enquanto seu aluno da estrela parecia incrivelmente confortável em sua primeira partida de rivalidade com a Carolina do Norte. O Blue Devils, graças a 21 pontos e oito rebotes de Flang, alcançou a vitória por 87 a 70. Isso os empurrou em 19-2 no ano e um perfeito 11-0 no ACC Play.

Duke permaneceu no número 2 da pesquisa desta semana, mesmo atrás de Auburn High Classification. Os Tigres, agora com 20-1, venceram a LSU e Ole Miss na semana passada. Alabama, Tennessee e Houston concluíram os cinco primeiros.

Os Blue Devils estão navegando absolutamente pelo ACC, e ninguém parece capaz de detê -los. Agora eles venceram 15 seguidos e venceram cada um de seus jogos de conferência em uma média de quase 20 pontos. Mesmo em seus confrontos mais próximos, como sua vitória sobre o Estado da NC na última segunda -feira, que estava perto do fim, eles foram constantemente capazes de se aposentar pela seção.

Neste ponto, não está claro quem pode parar de Flagg e Duke. O ACC, que está em um ano inativado, não foi capaz de causar um pouco até agora. O Blue Devils tem apenas um oponente classificado em seu calendário sazonal regular, mas é um jogo sem uma conferência contra o nº 23 Illinois no final deste mês.

Embora uma conferência invicta possa ser uma questão irrealista, os Blue Devils estão em uma posição privilegiada que entra na última grande seção da temporada.

Ciclones em espiral com perdas consecutivas

Foi uma semana difícil para o estado de Iowa e o topo dos 12 grandes.

Os Cyclones caíram em jogos consecutivos e viram sua série de vitórias de 29 jogos no final do Hilton Coliseum, depois que o estado de Kansas alcançou uma vitória de 19 pontos no sábado. Segundo a ESPN, coincidiu com a maior vitória para uma equipe sem se classificar contra um oponente entre os três primeiros da história da pesquisa da AP.

Essa perda ocorreu alguns dias depois de um extremo selvagem no Arizona na segunda -feira passada, quando Caleb Love atingiu um ridículo Timbres Timbre de além da meia quadra para forçar o tempo extra. Esses Wildcats voaram adiante no período extra para obter a vitória de 11 pontos, o que os levou de volta à pesquisa nesta semana no número 20.

O estado de Iowa, que agora perdeu três de seus últimos cinco jogos, caiu cinco lugares para o número 8 da pesquisa desta semana.

Eles não são o único time de 12 grandes que luta, mas os ciclones devem se reunir rapidamente se quiserem jogar pelo título da temporada regular. Isso começa no Kansas na noite de segunda -feira, onde Jayhawks tem lidado com seus próprios problemas.

Kansas, depois de perder para Houston em casa na semana passada, caiu em Baylor por 11 pontos no sábado. Os Bears usaram uma longa corrida de 17-0 no final do segundo tempo, onde excederam o Kansas por 60 a 30, para obter a vitória e chegar a 14-7 no ano. Isso transferiu o Kansas para o número 16.

Os Cougars, apesar de começarem 9-0 no jogo Big 12, entraram em colapso no tempo extra no sábado à noite e perderam seu primeiro jogo de conferência contra o Texas Tech por um único ponto. Houston até melhorou um lugar no número 5 da pesquisa desta semana.

Enquanto a parte superior do Big 12 se separou, a corrida entre esse grupo permanece absolutamente alguém para vencer.

Jogos para ver esta semana

Segunda -feira, 3 de fevereiro

No. 8 Status de Iowa no No. 16 Kansas | 21:00 ET | ESPN

Terça -feira, 4 de fevereiro

Vanderbilt no número 6 da Flórida | 19:00 ET | Rede SEC

No. 14 Kentucky em nº 25 Ole Miss | 19:00 ET | ESPN

Quarta -feira, 5 de fevereiro

No. 15 Missouri no número 4 do Tennessee | 19:00 ET | Rede SEC

Sexta -feira, 7 de fevereiro

No. 12 St. John’s no número 19 UConn | 20:00 ET | Raposa

Sábado, 8 de fevereiro

Oregon no nº 9 do estado de Michigan | 12 pm ET | Raposa

No. 10 Texas A&M no nº 15 Missouri | 15:30 ET | Rede SEC

No. 6 Flórida no número 1 Auburn | 16:00 ET | ESPN

AP Top 25

A pesquisa de basquete masculino da Associated Press de 3 de fevereiro de 2025.

1. Auburn (20-1)

2. Duke (19-2)

3. Alabama (19-3)

4. Tennessee (18-4)

5. Houston (17-4)

6. Flórida (18-3)

7. Purdue (17-5)

8. Status de Iowa (17-4)

9. Michigan Status (18-3)

10. Texas A&M (17-5)

11. Marquette (18-4)

12. San Juan (19-3)

13. Texas Tech (17-4)

14. Kentucky (15-6)

15. Missouri (17-4)

16. Kansas (15-6)

17. Memphis (18-4)

18. Maryland (17-5)

19. UConn (16-6)

20. Arizona (15-6)

21. Wisconsin (17-5)

22. Status do Mississippi (16-6)

23. Illinois (15-7)

24. Michigan (16-5)

25. Ole Miss (16-6)

Outros recebem votos: Clemsson 182, Saint Mary’s 136, Louisville 86, Creighton 50, Oregon 39, UCLA 26, Novo México 23, Drake 18, Gonzaga 11, Estado de Utah 8, Vanderbilt 4, Baylor 3, George Mason 3, Texas 1 , Oklahoma 1