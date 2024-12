Pesquisa de basquete masculino da AP: assista aos melhores classificados do Tennessee, Flórida e Oklahoma enquanto o jogo da SEC abre esta semana

Sábado na SEC deve ser um ótimo começo para a conferência. (Luke Hales/Imagens Getty)

O mundo do basquete universitário, pelo menos na SEC, está prestes a ficar muito mais divertido.

Aqui está tudo o que você perdeu na semana 8 da temporada de basquete universitário e a última pesquisa de basquete masculino da Associated Press.

O jogo da SEC começa esta semana

Foi uma semana bastante tranquila durante as férias e não houve muita mudança na parte superior da tabela. Tennessee manteve o primeiro lugar na segunda-feira, seguido novamente por Auburn, Iowa State, Duke e Alabama. Na verdade, as 13 melhores equipes permaneceram as mesmas da semana passada. A maior melhoria veio da UCLA, que saltou sete posições para 15º depois de vencer Gonzaga por 65-62 no sábado. Isso levou os Bruins para 11-2 e compensou a derrota de dois pontos da semana passada para a Carolina do Norte.

No entanto, o jogo da SEC começa esta semana e devemos aprender algumas coisas muito rapidamente.

Vamos começar com os Vols, que recebem o número 23 do Arkansas no sábado. É o primeiro confronto legítimo para o Tennessee desde que derrotou Illinois com um gol de vitória de Jordan Gainey no início deste mês. O jogo contra os Razorbacks servirá como um bom precursor para o jogo da próxima terça-feira contra a invicta Flórida.

Falando nos Gators, eles entrarão no jogo da SEC com um recorde perfeito de 13-0. É o melhor início do programa desde a temporada 2005-06. Embora cinco das vitórias da Flórida tenham ocorrido contra adversários do Power 5, eles ainda não enfrentaram outro time classificado. Isso vai mudar quando eles viajarem para a Rupp Arena e jogarem contra o número 10 do Kentucky na manhã de sábado, marcando o primeiro de três jogos consecutivos de classificação.

Veremos se esse time dos Gators é tão bom quanto mostra seu histórico nos próximos dias.

“Definitivamente sentimos que estamos prontos (para jogar na SEC)”, disse o armador Walter Clayton Jr. após a vitória de 40 pontos sobre o Stetson no domingo. através do sol de Gainesville. “É claro que há coisas que temos de resolver. Aprendemos muito com as vitórias. Por isso, continuem a aprender, não sejam complacentes e penso que estaremos prontos”.

Finalmente, vamos falar sobre o número 12 de Oklahoma. Os Sooners estão em uma posição semelhante à da Flórida. Eles entrarão na conferência ainda invictos, mas só venceram dois adversários classificados nesta temporada. Depois de derrotar Michigan em uma jogada selvagem de quatro pontos no início deste mês, eles superaram Central Arkansas e Prairie View rumo ao que é seu melhor começo em três décadas.

Oklahoma enfrentará pela primeira vez o número 5 do Alabama no sábado, em seu primeiro jogo de conferência desde que ingressou na SEC. Embora seja provavelmente impossível sair ileso de uma das melhores conferências do esporte, e não pareça que o Crimson Tide tenha perdido um passo após a Final Four da primavera passada, um forte desempenho dos Sooners contra o Alabama pode ajudar muito. . ajuda. Há um longo caminho a percorrer para provar que eles são capazes de estar à altura dos melhores resultados da conferência neste inverno.

Jogos para assistir esta semana

Quinta-feira, 2 de janeiro

Nº 22 Illinois em Nº 9 Oregon | 22h horário do leste dos EUA | FS1

Sexta-feira, 3 de janeiro

Creighton na 8ª posição da Marquette | 21h, horário do leste | FS1

Sábado, 4 de janeiro

Nº 6 da Flórida e 10º no Kentucky | 11h horário do leste dos EUA | ESPN

Nº 23 do Arkansas e Nº 1 do Tennessee | 13h00 | ESPN

25º Baylor e 3º estado de Iowa | 14h00 horário do leste dos EUA | CBS

12º Oklahoma e 5º Alabama | 18h00 horário do leste dos EUA | Rede SEC

25 melhores AP

A pesquisa completa sobre basquete masculino da Associated Press para 30 de dezembro de 2024.

Tennessee (12-0) Castanha (11-1) Estado de Iowa (10-1) Duque (10-2) Alabama (10-2) Flórida (13-0) Kansas (9-2) Marquette (11-2) Oregon (11-1) Kentucky (10-2) Universidade de Connecticut (10-3) Oklahoma (13-0) Texas A&M (11-2) Houston (8-3) UCLA (11-2) Cincinnati (10-1) Estado do Mississippi (11-1) Estado de Michigan (10-2) Gonzaga (9-4) Purdue (9-4) Mênfis (10-3) Illinois (9-3) Arkansas (10-2) Velha senhorita (11-2) Baylor (8-3)

Outros recebendo votos: Maryland 133, Drake 100, St. , Indiana 11, Texas Tech 8, Clemson 8, Wisconsin 7, Penn State 5, San Buenaventura 2, Nevada 1