Pesquisa de basquete masculino da AP: Estado de Iowa cai enquanto Auburn sobrevive a semana caótica na SEC

Os Cyclones venceram 12 vitórias consecutivas antes de cair em West Virginia na tarde de sábado. (Greg Fiume/Getty Images)

O topo da SEC não vacilou na semana passada, mas houve muito movimento no resto da conferência durante o que acabou por ser uma semana bastante caótica no desporto.

Aqui está tudo o que você perdeu na semana 11 da temporada de basquete universitário e na última pesquisa de basquete masculino da Associated Press.

Estado de Iowa cai, superado por Duke

Há apenas uma semana, os Ciclones obtiveram a classificação mais alta da história do programa. Eles também conquistaram uma vitória impressionante sobre Hunter Dickinson e Kansas na noite de quarta-feira, elevando sua seqüência de vitórias para 12, a melhor do país.

Mas no sábado tudo isso acabou.

West Virginia, graças aos 12 pontos de Javon Small nos dois minutos finais do jogo, surpreendeu Iowa State em Morgantown e conquistou uma vitória surpreendente por 64-57. Iowa State teve 14 reviravoltas como grupo, acertou 1 de 17 na linha de 3 pontos e acertou apenas sete lances livres em todo o jogo. Os Cyclones tiveram de longe o menor total de pontos da temporada.

Como resultado, o estado de Iowa caiu uma posição, para o terceiro lugar, esta semana na pesquisa. Eles ainda são o time melhor classificado entre os 12 grandes. Kansas subiu para o 12º lugar esta semana e Houston subiu para o 7º lugar. Duke saltou do estado de Iowa para o 2º lugar.

Quanto à SEC, as coisas ficaram bastante tumultuadas em todos os aspectos.

Auburn manteve-se forte no primeiro lugar na semana passada, mesmo sem a estrela Johni Broome, que caiu no início deste mês devido a uma lesão no tornozelo. Os Tigres derrotaram completamente o estado do Mississippi na terça-feira em uma vitória espetacular. Eles então venceram a Geórgia no sábado, levando-os para 17-1 na temporada. Eles têm o Tennessee esta semana, o que será outra batalha difícil para eles, especialmente se Broome não retornar.

Os Vols, no entanto, perderam novamente após a primeira derrota da temporada no início deste mês. Jason Edwards marcou 18 pontos na vitória de Vanderbilt sobre os Commodores a uma surpreendente vitória de um ponto em Nashville, no sábado. Foi a segunda vitória de Vanderbilt sobre o Tennessee nos últimos 14 encontros. O Tennessee, que já perdeu dois dos últimos quatro, permaneceu em 6º lugar esta semana, apesar da derrota. Os Vols receberão o número 14 do estado do Mississippi na terça-feira, antes de viajar para Auburn no sábado. Isso marca o início de uma etapa em que eles enfrentarão quatro adversários classificados consecutivos em uma SEC cada vez mais caótica, então precisarão se recuperar rapidamente se quiserem acompanhar Auburn na conferência.

O Alabama também caiu em casa para Ole Miss na noite de terça-feira, e o Missouri desclassificado derrotou a Flórida em Gainesville. No entanto, o Crimson Tide respondeu e venceu o Kentucky fora de casa no sábado, mas também não vacilou na quarta posição na pesquisa. A SEC tem nove equipes classificadas na pesquisa, incluindo cinco entre as 10 primeiras.

Duke subiu para o segundo lugar na pesquisa esta semana, depois que Cooper Flagg e os Blue Devils conquistaram sua 12ª vitória consecutiva no sábado. Flagg marcou 28 pontos, levando-os a uma vitória esmagadora de 25 pontos sobre o Boston College. O estado de Iowa, Alabama e Flórida completam o restante dos cinco primeiros.

Fora de Auburn, a SEC parece estar se punindo bastante à medida que entramos no meio da conferência. Isso certamente acontecerá com os Tigres eventualmente, embora eles estejam, sem dúvida, na melhor posição, mesmo sem seu craque disponível. Quanto aos Ciclones, eles ainda controlam os 12 Grandes, apesar da derrota de sábado. Se eles conseguirem se recuperar rapidamente nas próximas semanas (enfrentarão UCF, Arizona State, Arizona e Kansas State, todos muito vencíveis), a derrota em West Virginia será apenas um pontinho passageiro em seu currículo.

Jogos para assistir esta semana

Terça-feira, 21 de janeiro

14º estado do Mississippi em 6º lugar no Tennessee | 19h horário do leste dos EUA | ESPN2

Quarta-feira, 22 de janeiro

Nº 13 Texas A&M e Nº 16 Ole Miss | 21h, horário do leste | ESPN2

Sexta-feira, 24 de janeiro

Nº 14 Michigan e Nº 11 Purdue | 20h horário do leste dos EUA | RAPOSA

Sábado, 25 de janeiro

Geórgia ficou em 5º lugar sobre a Flórida | 15h30, horário do leste | Rede SEC

Nº 7 Houston em Nº 12 Kansas | 18h30 horário do leste dos EUA | ESPN

Nº 6 Tennessee em Nº 1 Auburn | 20h30, horário do leste | ESPN

25 melhores AP

A pesquisa completa sobre basquete masculino da Associated Press para 20 de janeiro de 2025.

1. Castanha (17-1)

2. Duque (16-2)

3. Estado de Iowa (15-2

4.Alabama (15-3)

5. Flórida (16-2)

6. Tennessee (16-2)

7. Houston (14-3)

8. Estado de Michigan (16-2)

9.Kentucky (14-4)

10. Marquete (15-3)

11. Purdue (15-4)

12. Kansas (13-4

13. Texas A&M (14-4)

14. Estado do Mississippi (15-3)

15. Oregon (15-3)

16. Velha senhorita (15-3)

17.Illinois (13-5)

18. Wisconsin (15-3)

19. Universidade de Connecticut (13-5)

20. São João (16-3)

21. Michigan (14-4)

22. Missouri (15-3)

23. Virgínia Ocidental (13-4)

24. Mênfis (14-4)

25. Louisville (14-5)

Outros recebendo votos: Texas Tech 104, Utah St. .