Pesquisa de treinador de Cowboys: Dallas solicita entrevista com Eagles OC Kellen Moore, diz relatório

O Dallas Cowboys solicitou uma entrevista para um candidato que todos viam na quinta-feira: o coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, Kellen Moore. através da mídia da NFL. De acordo com a ESPNMoore fará uma entrevista virtual com Dallas na sexta-feira, antes do jogo em casa da rodada divisional da NFC dos Eagles contra o Los Angeles Rams, no domingo. por ESPN.

Moore, 35 anos, coordenou os Eagles até o NFL Nº 7 em pontuação no ataque (27,2 pontos por jogo) e Nº 8 em ataque total (367,2 jardas totais por jogo) em 2024, sua primeira temporada na Filadélfia após um ano como coordenador ofensivo do Los Angeles Chargers em 2023. Fora do proprietário do Cowboys e o gerente geral Jerry Jones entrevistando novamente Jason Garrett, nenhum candidato para a atual vaga de treinador principal de Dallas está mais familiarizado com o trabalho para Jones do que Moore.

Ele se juntou aos Cowboys em 2015 como zagueiro reserva, depois de passar suas três primeiras temporadas da NFL (2012-2014) com o Detroit Lions, depois de não ter sido convocado após uma carreira universitária recorde em Boise State. Moore deixou de ser reserva de Tony Romo e Dak Prescott para ser treinador de quarterbacks de Prescott após sua aposentadoria como jogador da NFL em 2018. Garrett promoveu Moore para ser seu coordenador ofensivo em sua última temporada como treinador como treinador principal dos Cowboys, e Moore permaneceu em Dallas. comissão técnica como coordenador ofensivo após a contratação de Mike McCarthy para ser o técnico principal do time em 2020.

McCarthy permitiu que Moore mantivesse as funções de defesa do jogo ofensivo, embora o próprio McCarthy o tenha feito durante sua carreira como técnico do Green Bay Packers. Os ataques de Moore’s Cowboys estiveram entre os 10 melhores da NFL em três de suas quatro temporadas em Dallas, com a única exceção sendo 2020, quando Prescott quebrou o tornozelo em cinco jogos naquele ano. Assim que McCarthy decidiu retomar as funções de convocação para a temporada de 2023, Moore saiu para assumir o cargo de coordenador ofensivo dos Chargers. Prescott lançou 37 passes para touchdown, o recorde de sua carreira, na temporada de 2021, um ano em que Dallas liderou a NFL em pontuação ofensiva (31,2 pontos por jogo), com Moore marcando as jogadas.

A equipe PPG está localizada na NFL

Com Kellen Moore como OC

2024 FI 27.2 7º 2023 LACA 20.4 21 2022 31.2 27,5 4º 2021 dê 31.2 1º 2020 dê 24,7 17* 2019 dê 27.1 6º

* Dak Prescott jogou apenas os primeiros cinco jogos (Dallas teve média de 32,6 pontos por jogo, o terceiro na NFL no período)

As principais reclamações em Dallas, perto do final do mandato de Moore como coordenador ofensivo, eram uma árvore de rotas previsível, especialmente quando se tratava do uso de engates e rotas de retorno, e uma falta de coordenação com o desenvolvimento de rotas dos recebedores e o esquema de bloqueio de linha ofensiva. . não estar em sincronia com o jogo de pés de Prescott. Tanto o receptor All-Pro CeeDee Lamb quanto Prescott elogiaram a mudança do ataque de Moore para o de McCarthy. Ofensiva da “Costa do Texas” no qual disseram que havia mais detalhes e uma melhor conexão entre o jogo de pés de Prescott e o esquema de bloqueio.

Se os Cowboys contratassem Moore, ele seria essencialmente o novo Jason Garrett de Jones, alguém com quem os proprietários estão muito familiarizados graças ao desenvolvimento de Moore como jogador, assistente técnico, coordenador ofensivo e treinador principal.