Pesquisa do técnico principal dos Jets: Rex Ryan se reúne com a equipe e diz que acabaria com o ‘clube de campo’ de Aaron Rodgers se fosse recontratado

O New York Jets está em busca de um novo técnico e pode recorrer a um velho amigo para preencher a vaga. Rex Ryan, que treinou os Jets de 2009 a 2014, completou sua entrevista para seu antigo emprego na terça-feira.

Ryan, que tem trabalhado na mídia nas últimas temporadas, disse à ESPN Nova York na segunda-feira que está muito confiante em sua chance de conseguir o emprego. Se isso acontecer, ele também detalhou como seu programa funcionaria, principalmente no que se refere ao quarterback Aaron Rodgers. Ryan criticou Rodgers por ter pulado o minicamp obrigatório em junho passado, junto com os ex-chefes, por permitir que isso acontecesse em primeiro lugar. Sob sua liderança, a atmosfera de “clube de campo” deixaria de existir.

“Claramente, quando você tem um cara que não aparece no minicamp obrigatório (e, a propósito, ele é seu quarterback e está se recuperando de uma lesão), acho que é uma mensagem absolutamente ridícula que você está enviando ao time”, disse Ryan. , via ESPN.com. “Se ele voltar, as coisas vão ser diferentes. Se ele voltar, não será o country club, você vai aparecer quando quiser. Isso não vai acontecer. Vou deixar por isso mesmo.” que.”

Rodgers foi multado em US$ 100 mil pela equipe por faltar ao minicamp, então ele não escapou completamente ileso, mas os comentários de Ryan ilustram o tipo de regime prático que ele instalaria como possivelmente o próximo técnico dos Jets.

Claro, além de ainda não se saber se Ryan realmente conseguirá o emprego, não há garantia de que Rodgers estará lá como seu quarterback. O homem de 41 anos deu a entender que a aposentadoria pode ser seu próximo passo e ele também estava aberto à possibilidade de jogar por outro time se os Jets quisessem seguir uma direção diferente.

Além de ilustrar a cultura que tentaria estabelecer naquele que seria seu segundo mandato como técnico dos Jets, Ryan também detalhou por que espera conseguir o cargo.

“Oh, 100 por cento, com certeza, sim”, disse ele sobre suas chances de conseguir o cargo de treinador principal dos Jets. “A razão pela qual acho que vou conseguir é porque sou o melhor homem para isso. Não está perto. O que você precisa fazer é se conectar com seu time de futebol, você tem que se conectar.” com sua base de fãs. A maneira como eles jogam é o mais importante.

“Não se trata apenas de X e O e tudo mais. Esse Ben Johnson, eu o amo, eu absolutamente o amo, mas sou um candidato melhor para este trabalho do que ele.”

A última vez que Ryan foi treinador principal no NFL em 2016, quando administrou o Buffalo Bills.