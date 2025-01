"Pessoas do segundo limite …": Uma enorme escavação da cabeça do PCB na Índia sobre o Trophy Stady Mess Champions

O presidente da PCB Mohsin Naqvi na sexta -feira tentou resolver preocupações sobre a prontidão do país com os próximos mestres do troféu, afirmando que três lugares em Lahore, Karachi e Rawalpindi estão prontos para organizar uma demonstração de Datas Planejadas. O Trophy Champions deve começar em 19 de fevereiro, e há teme se o Paquistão estará pronto para uma festa de toldo, que contém oito melhores times do mundo e ocorrerá pela primeira vez desde 2017. Durante o torneio do torneio, lugares em Karachi e Rawalpindi ainda estão parcialmente em construção ou reformados, as imagens que saem desses locais não pintaram uma imagem completamente positiva.

No entanto, Naqvi confiante garantiu que o Paquistão e seus lugares estão preparados para organizar o evento da ICC da maneira certa.

“Eles eram pessoas do segundo limite, e até outros que ainda disseram que parece que o troféu dos campeões seria levado para fora do Paquistão, porque os estádios não estariam prontos a tempo. Mas hoje posso anunciar que estaremos prontos para ir ao troféu de três e mestres “, disse ele aos jornalistas do novo Look Gaddafi Stadium.

Naqvi explicou que, embora o Estádio Gaddafi esteja pronto quando for inaugurado em 7 de fevereiro pelo primeiro -ministro, alguns trabalhos no estádio nacional em Karachi e no estádio Rawalpindi continuarão após o torneio. Ele garantiu, no entanto, que todo o trabalho necessário para fornecer a maior impressão de classe para os telespectadores e telespectadores seria concluída até que o estádio nacional inaugura em 11 de fevereiro.

“As comodidades para equipes, funcionários, emissoras e mídia foram aprimoradas e estão completas”, disse Naqvi.

“Teremos uma cerimônia inaugural para o torneio 16 em Lahore. A conferência dos capitães ou as sessões de fotos não serão possíveis para a ICC ou a nós por causa dos horários de viagem febril de algumas equipes. Naqvi revelou que o orçamento alocado para melhorias e reformas nos três estádios excedeu os 12 bilhões de rupias do Paquistão, mas estava convencido de que os custos seriam recuperados.

“Pedimos à ICC que se abstenha de nos fornecer ingressos e aplicativos comuns transferidos para o anfitrião nacional. Em vez disso, eles nos pagam o valor certo – ele disse.

Naqvi repetiu que todos os fundos gastos em estádios vieram dos recursos do conselho de Kryquet e de qualquer outra fontes, inclusive do governo.

“Houve uma crítica quando o trabalho progrediu nesses lugares, mas fizemos isso na etapa, e também houve bons conselhos e feedback, o que nos ajudou muito a alcançar nosso objetivo”, disse ele.

O chefe do PCB também mencionou que eles convidaram os funcionários mais altos de todas as placas de críquete, incluindo a Índia, para participar de vários eventos ao longo do torneio, inclusive na cerimônia de inauguração, partidas, semifinais e finais.

“Eles nos informarão sobre seus planos, mas acho que sediaremos muitos funcionários do conselho e até ministros de esportes de vários países durante todo o evento”, disse ele.

Naqvi também lidou com as críticas sobre a qualidade das cadeiras instaladas no estádio Gaddafi, observando que foram produzidas na China e têm uma garantia de 20 anos.

“E eles nos custaram menos do que a instalação e tivemos que garantir que não excedamos o orçamento”.