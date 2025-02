Pete Alonso assinou novamente com o Mets: All-Star Slugger aceita um contrato de dois anos e US $ 54 milhões, por relatório

Pete Alonso, a primeira base de agente livre gratuita disponível nesta baixa temporada, assinou um acordo para permanecer no New York Mets, de acordo com Jeff Passan de ESPN.

É um acordo de dois anos para a Alonso que vale US $ 54 milhões garantidos, por Passan. Ele ganhará US $ 30 milhões no primeiro ano e o acordo inclui uma opção após a primeira temporada. A opção significa que Alonso terá que determinar se ele deseja retornar para a temporada de 2026 em um contrato de US $ 24 milhões ou re -investir o mercado de agentes livres para uma segunda temporada consecutiva.

Alonso, 29 anos, passou toda a sua carreira no Mets. Ele fez quatro jogos All-Star em seis temporadas e venceu um par de home run.

Em geral, Alonso atingiu .249/.339/.514 (134 OPS+) com 226 jogadores e 586 corridas. Suas contribuições valiam uma estimativa de 19,8 vitórias acima da substituição, de acordo com os cálculos de referência de beisebol. Na última temporada, os resultados de Alonso caíram abaixo dos padrões de corrida, já que ele colocou um OPS+ de 123 para uma segunda temporada consecutiva.

A CBS Sports classificou recentemente Alonso como o 11º melhor agente de inverno. Isso é o que escrevemos:

Lembre -se de que essas classificações são montadas usando o valor médio anual esperado como um guia, o que significa que os jogadores com perfis frequentemente ignorados pelos escritórios da frente serão colocados mais baixos do que eles poderiam esperar que você os encontre apenas em seu talento. Alonso é um tolo afável que nunca falhou em Homer mais de 30 vezes por uma temporada completa. Infelizmente, é também uma primeira base de impulso correta que se aproxima do seu 30º aniversário. As equipes mostraram que farão exceções para talentos geracionais, um Albert Pujols ou um Miguel Cabrera, mas Alonso não atinge essa medição. Não ajudará o seu caso que você viu que sua taxa de strikeout aumenta dois anos consecutivos, mesmo (estranhamente) publicando a melhor taxa de contato na área de sua carreira. Nossa suposição é que o melhor cenário aqui é conseguir o Acordo de Paul Goldschmidt mais a inflação.

Apenas uma primeira base de agentes livres recebeu mais de três anos nas últimas cinco costas: Freddie Freeman com o Los Angeles Dodgers.

Essa tendência continua à luz do Acordo de Alonso.

Alonso se junta a Juan Soto no alinhamento de Mets carregados

Como observado acima, existem algumas bandeiras avermelhadas no perfil de Alonso, e essas preocupações foram indubitavelmente refletidas pelo que é um contrato surpreendentemente modesto para um toleter decorado que ainda não tem 30 anos.

Olhando para o futuro, Alonso retorna a um alinhamento do Mets que agora inclui uma força de elite ofensiva em Juan Soto, que antes desta baixa temporada de LAW Um contrato recorde de US $ 765 milhões em agentes livres Com Nova York. Talvez o gerente Carlos Mendoza aumente Alonso de seu local de limpeza habitual para vencer o terceiro atrás de Soto nos dois buracos. Fazer isso daria ao Mets uma poderosa ameaça de poder esquerdo e direito perto do topo do alinhamento. Não é o juiz de Soto-Aaron, que os Yankees de Crosstown desfrutaram na última temporada, mas ainda é um pesadelo para os arremessadores opostos.

Em outros lugares, o retorno de Alonso à primeira base presumivelmente significa que os ventos defensivamente limitados permanecerão na terceira base em vez de alterar o diamante.

Apesar das negociações prolongadas e do que do ponto de vista de Alonso deve ser um mercado decepcionante, ambas as partes ficarão, sem dúvida, satisfeitas por o Toleter favorito dos fãs retornar ao Queens por pelo menos mais uma temporada. Falando nisso, Alonso entrará na próxima temporada na lista de jogadores de franquia de todo o tempo do Mets com 226. Siga Darryl Strawberry (252) e David Wright (242), enquanto Alonso permanece saudável este ano deve fazer um forte impulso para estabelecer os registros das casas do Mets.