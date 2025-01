O New York Mets pode estar se preparando para a vida sem a primeira base veterana e o atual agente livre Pete Alonso. O Mets comemorou seu festival anual de fãs no sábado, durante o qual a terceira base Brett Bitch confirmou um New York Mail O relatório disse que eles pediram que ele começasse a treinar na primeira base antes do treinamento da primavera. (O post informou que o mesmo aconteceu com Mark Winds, que, como Bitch, é a terceira base da profissão).

O gerente do Mets, Carlos Mendoza, também foi perguntado sobre o que o Mets poderia fazer nos cantos da pintura se eles não recontratam Alonso. “Gostamos do que temos em nosso modelo neste momento”, disse ele. “Nossos jovens jogadores terão oportunidades”.

O Mets e Alonso continuaram a estabelecer conversas contratuais durante o Ano Novo, mas foi dito que os dois partidos estavam financeiramente distanciados. Desde então, o Mets aparentemente virou uma volta, contratando o jardineiro Jesse Winker e o Zurdo AJ Minders, apaziguando.

Enquanto isso, Alonso está conectado com outras equipes em rumores, incluindo Toronto Blue Jays.

Bathy, 25 anos, é um ex -primeiro -atropelado selecionado que ainda não se estabeleceu em idosos. Em 169 jogos de sua carreira nas principais ligas, ele registrou um OPS+ de 70. Um ventos, 25, foi melhor, destacando a última temporada, quando acertou um Paho+ de 135 em 111 jogos. Em teoria, o Mets poderia implantar um nas posições dos cantos da pintura, com Luisangel Acuña (ou outra pessoa) ajudando a reclamar em tarefas mais difíceis para os canhotos.

Batt: Qual equipe você assinará para Pete Alonso? Como será o ex -tolérico do Mets? Mike Axis

O Mets também terá Jared Young no acampamento com um contrato dividido, embora ele tenha 29 anos e apenas 22. Grandes ligas Jogos sob seu crédito. (Young se saiu bem na Coréia do Sul na última temporada, caso sirva alguma coisa).

Alonso, enquanto isso, é quatro vezes All-Star e nunca teve um OPS+ pior que 122 em uma única temporada durante sua carreira nas grandes ligas.