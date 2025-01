Pete Carroll assume o cargo de Raiders e se tornará o técnico mais antigo da história da NFL na próxima temporada, aos 74 anos

Ex-Seattle Seahawks superbowl O técnico campeão Pete Carroll concordou em se tornar o próximo técnico do Las Vegas Raiders na sexta-feira, de acordo com CBS Sports NFL Insider Jonathan Jones. Carroll assinará um contrato de três anos com opção de equipe de quarto ano com os Raiders, Relatórios ESPN.

Carroll, que completará 74 anos em 15 de setembro, passou a temporada de 2024 como consultor dos Seahawks depois de deixar o cargo após 14 temporadas como técnico do time, de 2010 a 2023. Carroll será o técnico com mais tempo no cargo NFL História quando lidera Las Vegas aos 74 anos em 2025.

Antes de ser substituído por Mike MacDonald em 2024, Carroll levou os Seahawks a 10 jogos na pós-temporada em 14 temporadas, incluindo a única vitória da franquia no Super Bowl na temporada de 2013 sobre o Denver Broncos. Ele levou Seattle a aparições consecutivas no Super Bowl em 2013 e 2014, mas perdeu o segundo de dois Super Bowls para o atual proprietário dos Raiders, Tom Brady, e para o New England Patriots, quando o quarterback Russell Wilson lançou uma interceptação na linha do gol.

O recorde de 137-89-1 dos Seahawks sob o comando de Carroll de 2010-2013 foi o sexto melhor na NFL nesse período, e as 137 vitórias de Carroll são classificadas como as maiores de um treinador principal na história de Seattle. Com os Raiders tentando acabar com a seca de três anos na pós-temporada, Las Vegas está trazendo um vencedor histórico, Carroll – ele é um dos três treinadores a vencer ambos futebol universitário Título nacional e um Super Bowl como treinador principal ao lado do Hall da Fama do Futebol Profissional Jimmy Johnson e Barry Switzer.

Carroll agora competirá em uma Divisão Oeste da AFC repleta de treinadores de alto nível, enquanto enfrenta o Kansas City Chiefs de Andy Reid, o Los Angeles Chargers de Jim Harbaugh e o Broncos de Sean Payton. A AFC West foi uma das duas divisões a enviar três times para a pós-temporada em 2024 junto com a NFC North. Carroll certamente estará envolvido na reconstrução completa de um time que ainda busca seu próximo quarterback da franquia. Em 2024, os Raiders usaram três zagueiros titulares diferentes (Aidan O’Connell, Gardner Minshew e Desmond Ridder), e nenhum deles fez 10 touchdowns ou venceu mais de três jogos.

Las Vegas tem pelo menos a opção número 1 no jogo de passes para o tight end Brock Bowers. Ele estabeleceu o recorde de recepções de novatos da NFL em 2024 com 112, um número que também quebrou o recorde de sacks em uma única temporada dos Raiders. Bowers é o único novato a deter o recorde de franquia de seu time atual em capturas em uma temporada, de acordo com uma pesquisa esportiva da CBS.

Las Vegas tem muitos recursos para remodelar seu elenco à imagem de Carroll. Os Raiders têm US$ 184,3 milhões atualmente empatados em seu elenco ativo para 2025, que é o mais baixo da NFL. É por isso que eles terão o segundo espaço de limite mais efetivo na entressafra de 2025 (US$ 85,8 milhões, por overthecap.com), o espaço de limite mais eficaz na NFL na entressafra de 2026 (US$ 157,97 milhões, por overthecap. .com) e o quarto espaço de limite mais efetivo na NFL na entressafra de 2027 (US$ 230,45 milhões, por overthecap.com).

Os Raiders também têm uma escolha adicional de terceira rodada no draft de 2025 da NFL, graças à troca de Davante Adams para o New York Jets, além de possuírem a sexta escolha geral no draft devido ao seu recorde de 4-13 em 2024.

É hora de a reconstrução começar agora que o grupo Brady tem como treinador principal Carroll e o gerente geral John Spytek no prédio.