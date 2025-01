Pete Carroll parla con 1 squadra della NFL alla ricerca di un capo allenatore

Dopo un lungo periodo di successo come capo allenatore dei Seattle Seahawks, Pete Carroll ha saltato questa stagione, ma sembra che sia pronto per tornare in panchina per una squadra della NFL.

C’è stata almeno una squadra interessata a ingaggiare Carroll di recente, e ora un’altra può essere aggiunta alla lista.

“Il proprietario e direttore generale Jerry Jones ha avuto una discussione informale con l’ex allenatore del Seattle Pete Carroll sul lavoro di capo allenatore dei Cowboys, così come con Brian Schottenheimer, che è stato il suo OC per tre stagioni, secondo una fonte”, ha scritto Todd Archer di ESPN su X. .

I Cowboys si sono recentemente separati da Mike McCarthy, che è stato il loro capo allenatore dal 2020 al 2024 e ha ottenuto risultati limitati durante i playoff, e hanno intervistato diverse persone per coprire il posto vacante.

Dallas ha un roster costellato di stelle ma manca di talento di supporto in diverse posizioni, e questa mancanza ha avuto un ruolo nel record di 7-10 in questa stagione.

Secondo quanto riferito, Carroll è anche un candidato per diventare capo allenatore dei Las Vegas Raiders.

Il 73enne probabilmente porterebbe credibilità immediata ai Cowboys, soprattutto da quando ha guidato i Seahawks al campionato del Super Bowl durante la stagione 2013, e potrebbe trasformarli in una potenza difensiva, proprio come fece con Seattle negli anni ’90. giorno.

Ma Dallas ha bisogno di rafforzare il suo roster se spera di avere qualche possibilità di partecipare al campionato NFC per la prima volta dalla stagione 1995.

