Pete Prisco faz uma seleção de 2025 Super Bowl, além de identificar ofertas específicas para Myles Garrett, Cooper Kupp

1. Pete Prisco Super Bowl Pick: Em Mohamses, confiamos

O analista sênior da NFL da CBS Sports, Pete Prisco, finalmente interveio de que lado ele acredita que o troféu Lombardi aumentará no final do LIX do Super Bowl e está apoiando a história. A PRisco confia em Patrick Mahomes para levar os chefes de Kansas City para o que seria um Historic Three Mobs, o primeiro do gênero na história do Super Bowl.

Aqui está o colapso de Prisco por que ele vê Kansas City assumindo a vitória:

“Como você é escolhido contra Patrick Mahomes no maior jogo do ano?

“Essa é a maneira simples de fazer uma escolha para o LIX do Super Bowl. Estilo físico que exala uma bola de valentão.

“Mas os Eagles não têm mahomes. Ele é o Sr. Clutch, talvez o melhor para fazê-lo quando sua equipe está em baixa ou precisa fazer uma jogada. Os chefes têm 6-1 nesta temporada quando continuarem no quarto trimestre.

“Você está coletando contra isso?”

Para ler a análise completa de Prisco em sua escolha de LIX do Super Bowl, Clique aqui.

2. A Associação de Árbitros da NFL exige reivindicações do favoritismo dos chefes insultos e absurdos

O escrutínio em relação à arbitragem é comum em quase todos os esportes profissionais, mas parece atingir um pico na NFL. Especificamente, o público criticou o comércio da NFL, pois está relacionado à maneira como os chefes da cidade do Kansas são oficiais de pessoas que alegam o favoritismo.

Aquele tambor foi tão forte que foi Uma pergunta levantada para o comissário da NFL Roger Goodell Durante sua conferência de imprensa anual, e mais recentemente Justificou uma resposta da Associação de Árbitros da NFL. Na terça -feira à tarde, o diretor executivo da Associação de Árbitros da NFL, Scott Green, descreveu essas acusações como “ridículas”.

“Os comentários do comissário Goodell que é” ridículo “supor que os funcionários da NFL não estão fazendo todo o possível para fazer com que a chamada correta em cada peça seja bem -sucedida”, disse Green. “As equipes oficiais não trabalham com a mesma equipe mais que o dobro de cada temporada regular. É insultuoso e absurdo ouvir teorias da conspiração que de alguma forma 17 equipes que consistem em 138 funcionários estão conspendo para ajudar uma equipe”.

3. Como os escritórios para Garrett, Kupp?

A semana do Super Bowl começou com algumas notícias sísmicas na frente comercial, com Myles Garrett solicitando publicamente um acordo que o enviará de Cleveland, juntamente com Cooper Kupp anunciando que o Los Angeles Rams planeja trocá -lo nesta baixa temporada. Dado o estado da estrela de ambos os jogadores, onde eles terminam poderia ajudar a mudar o equilíbrio de poder na liga. Mas, por mais interessante que onde eles pudessem terminar, é o que seus respectivos preços serão no mercado comercial.

Com isso em mente, o colega escritor da CBS Sports NFL Jordan Dajani e eu tínhamos a tarefa de cozinhar algumas trocas realistas para que Garrett e Kupp tenham uma idéia melhor de como os parâmetros desses acordos poderiam ser.

Lidar especificamente na situação de Garrett e ilustra três ofertas em potencial que podem fazer os Browns morderem. Aqui está uma daquelas ofertas que gira em torno dos Leões de Detroit.

Receba marrom: Primeira rodada 2025 (nº 28 em geral), seleção da primeira rodada 2026

Os Leões recebem: Myles Garrett

Os leões de Detroit têm sido meticulosos e metódicos quando se trata de como eles usam suas seleções de rascunho, e isso demonstrou ser extremamente bem -sucedido. Com isso em mente, o envio de múltiplas primeira rodada seria um restante dessa crença central do gerente geral Brad Holmes. Mas a capacidade de adquirir talentos como Garrett pode ser suficiente para empurrar essas fichas para o centro da mesa para tentar tirar proveito dessa janela do Super Bowl. Se este contrato for realizado, Garrett e Aidan Hutchinson emparelham a unidade de passes mais catalogados da NFL e melhoraria uma defesa que já ocupou o quarto lugar na taxa de pressão da NFL em 2024. Para Garrett, conseguiria seu desejo de Esteja em um candidato ao Super Bowl, enquanto Cleveland venceria duas primeiras rodadas com uma sessão no 28 em geral em 2025 e a outra provavelmente em um lugar semelhante em 2026.

Para ler as outras duas ofertas em potencial para Garrett, Clique aqui.

Enquanto isso, Dajani se dirigiu ao mercado comercial de Kupp e preparou três cenários comerciais para o antigo MVP do Super Bowl, incluindo um com o Pittsburgh Steelers

Recebimento de aço: Kupp, seleção da sexta rodada de 2025

Rams recebem: 2025 Seleção da terceira rodada

Os Steelers estão no mercado de um receptor aberto há algum tempo. Talvez Kupp não seja Brandon Aiyuk, mas ele é um criador de jogos que acrescentaria algo a essa ofensiva, e essa ofensiva precisa de uma mudança de imagem. Pittsburgh toma a decisão de se separar de uma seleção da terceira rodada desde que Los Angeles concorda em enviar uma sexta rodada, assumindo uma parte do salário de Kupp. O salário que você deve comer para se mudar de Kupp é algo que pode fazer ou quebrar as ofertas possíveis.

Para ler as outras duas ofertas em potencial para Kupp, Clique aqui.

4. Barkley ‘muito próximo’ da empresa com os ursos em agência livre

Em um universo alternativo, Saquon Barkley poderia levar o Chicago Bears ao Super Bowl em vez do Philadelphia Eagles nesta temporada? Mesmo em universos alternativos e mundos paralelos, isso parece louco, mas quase vemos que a estrela correu para os Bears nesta temporada, em vez dos Eagles.

Durante a noite de abertura do Super Bowl no Caesars Superdome, Barkley disse a jornalistas que era “Muito ruim” Para assinar com os Bears na última temporada baixa. Ao longo de seu mandato como agente livre, os Eagles, Bears e Houston Texans estavam três equipes ligados a Barkley, e é um fascinante “e se?” Cenário quando você pensa em quão diferente a liga poderia ser vista, e este Super Bowl, se você decidisse levar seus talentos a Chicago.

5. Classificação de todos os confrontos do QB do Super Bowl: onde está Mahomes vs. Hurts Revunch Land?

Uma das histórias centrais em torno do LIX do Super Bowl é que temos uma rara vingança entre os Eagles e os chefes, o que o torna a nona vingança na história do Super Bowl. Enquanto isso, Jalen Hurts e Patrick Mahomes são apenas o quarto par de marechais de campo opostos a se encontrar no Super Bowl várias vezes.

Nesse espírito, ordenamos que nosso historiador interno da NFL Bryan Deardo classifique cada confronto de quartback na história do Super Bowl. O número 1 nesta lista é provavelmente uma pequena surpresa e inclui Mohamses, mas é seu confronto com Tom Brady no LV do Super Bowl que reivindica a primeira posição.

Aqui está o colapso de Deardo daquele Super Bowl cara a cara:

1. Tom Brady vs. Patrick Mahomes, Super Bowl LV

7 de fevereiro de 2021: Buccaneers 31, Chiefs 9

Não, isso não é viés recente. E embora o jogo não tenha se desenvolvido como um dos melhores, o confronto do QB é o nosso número 1. Amplamente considerado como o NFL O melhor marechal de campo, Mahomes, é o jogador mais jovem da história da NFL a vencer a temporada regular e os troféus do MVP do Super Bowl. Ele e Brady são os únicos jogadores com vários prêmios sazonais regulares e MVP do Super Bowl.

Membro da equipe de todo o tempo do Centenário da NFL, Brady é amplamente considerado como o melhor marechal de campo que jogou o cargo. É também o melhor marechal de campo do Super Bowl de todos os tempos, com 10 aparições, sete anéis e cinco MVP do Super Bowl para começar. Seus três passes de touchdown no LV do Super Bowl levaram os Buccaneers a uma vitória por incômodo sobre os atuais campeões.

Quanto ao local onde este último confronto do QB está localizado, o Deardo possui no número 20, que inclui seu concurso anterior no Super Bowl LVII.

20. Patrick Mahomes vs. Jalen Hurts, Super Bowl LVII e LIX do Super Bowl

12 de fevereiro de 2023: Chefes 38, Eagles 35

9 de fevereiro de 2025: ???

Sim, temos um confronto do QB Top 20 em nossas mãos no domingo. Mohomes já construiu seu caso como um dos melhores marechais de campo de todos os tempos, e a carreira de Hurts também tem um ótimo começo. Hurts teve um Super Bowl há muito tempo contra Chiefs há dois anos. Hurts foi lançado por mais de 300 jardas e se tornou o primeiro quarterback a se apressar em três touchdowns em um Super Bowl. No domingo, ele se juntará a Mahomes e Wilson como os únicos quartos ativos com vários começos do Super Bowl.

Para ler a lista completa de Deardo, Clique aqui.

