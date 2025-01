Peter King nomina il problema più grande con il voto nella Hall Of Fame

La Pro Football Hall of Fame è al centro dell’attenzione ogni anno nella NFL quando vengono annunciati i finalisti o durante la cerimonia di insediamento a Canton, Ohio.

Coloro che non entrano nella Pro Football Hall of Fame pochi anni dopo il ritiro possono continuare a tornare al ballottaggio.

Lo scrittore di lunga data della NFL Peter King è apparso giovedì su “The Ross Tucker Podcast” per condividere le sue opinioni su questo e sullo stato attuale del processo di voto della Hall of Fame.

“Il problema più grande, secondo me, con la Hall of Fame è che anno dopo anno dopo anno gli stessi ragazzi continuano a tornare dopo essere stati respinti. Sai chi dovrebbe esserci in quella stanza? Hines Ward.”@Peter_King racconta cosa cambierebbe del processo HOF: pic.twitter.com/k4NcCE442q

— Podcast di Ross Tucker (@RossTuckerPod) 9 gennaio 2025