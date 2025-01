Peter King nomina un candidato per l’allenatore della Dark Horse NFL

Con diverse squadre della NFL che cercano un nuovo allenatore, alcune dovranno accontentarsi di chiunque sia rimasto.

Ci sono solo così tanti candidati di prim’ordine disponibili in questo momento.

L’insider della NFL Peter King ha sottolineato che Mike Vrabel, Ben Johnson e Aaron Glenn sono, rispettivamente, i giocatori n. 1, n. 2 e n. 3 nelle liste della maggior parte delle squadre.

Ma in una recente chiacchierata con Jim Gray (tramite SiriusXM NFL Radio), ha affermato che Jon Gruden è emerso come un potenziale candidato cavallo oscuro.

"Il cavallo oscuro nel derby tra allenatori… è Jon Gruden." @peter_king con @JimGrayOfficial

Ha affermato che, sebbene non sapesse se Gruden avrebbe trovato un lavoro, c’erano diversi team che stavano facendo la dovuta diligenza su di lui.

Non è una sorpresa.

Gruden si è dimesso da capo allenatore dei Raiders dopo che sono emerse alcune e-mail inquietanti che aveva inviato durante un periodo di sette anni mentre lavorava come emittente ESPN. Ha citato in giudizio la lega per il rilascio delle e-mail.

Oltretutto non è che abbia fatto bene con la squadra.

Mentre era a capo dei Las Vegas Raiders, prese alcune decisioni discutibili che li riportarono indietro e portarono alla cessione di alcuni dei loro migliori giocatori.

Sono passati quasi due decenni da quando era uno dei migliori allenatori del calcio.

