Peter Schmeichel Consols Son Kasper em uma entrevista emocional após a saída dos campeões do Celtic Al Bayern League

O goleiro celta Kasper Schmeichel refletiu sobre a dramática partida de sua equipe na Liga dos Campeões da UEFA na terça -feira, dizendo que “Lady Luck estava contra” sua equipe quando o Bayern de Munique marcou o gol nos últimos momentos da segunda etapa de sua fase de qualificação. gravata.

O Bayern entrou na terça-feira em casa com uma vantagem de 2-1 do primeiro jogo na semana passada, na qual o Celtic estava perto de marcar grande parte do jogo. A equipe escocesa pressionou um gol por cerca de uma hora na terça-feira, antes de Nicolas-Gerrit Kuhn marcar aos 63 minutos, nivelando o placar adicionado em 2-2. O jogo parecia destinado a mais tempo, mas o gol de Alphonso Davies no quarto minuto de prisão garantiu que o Bayern avançará para a próxima rodada.

“Não há muito a dizer”, disse Schmeichel em uma entrevista emocional com seu pai Peter, um lendário goleiro aposentado e estação de esportes da CBS. “Às vezes é um jogo cruel. Fizemos tudo o que podíamos e Lady Luck foi contra nós no último chute do jogo. Acho que ir ao Bayern e, obviamente, você sai, mas estamos decepcionados com um sorteio. Acho que acho Isso diz muito sobre onde essa equipe vai.

Depois que Peter elogiou o Celtic por um empate bem tocado, Kasper concordou com seu pai, no qual a equipe escocesa merecia elogios, especialmente por demonstrar uma gama tática durante uma campanha agitada da Liga dos Campeões.

“Você deve nos dar cumpridos”, disse Kasper. “O fato de estarmos sentados no vestiário de Bayern de Munique e eles estão extremamente decepcionados, acho que isso diz muito sobre a viagem em que estivemos … (nós tocamos) um estilo ligeiramente diferente para o que provavelmente Jogado em nossa liga local, mas tendo essa inteligência e um pouco mais do que uma faixa cruel dentro de nós, ela nos traz muito, muito longe e neste momento, parece lixo, mas acho que quando retornamos e analisamos Os dois jogos e nós refletimos, acho que isso nos apoiará em boas condições.

A equipe de transmissão da Liga dos Campeões da UEFA também usou a ocasião para agradecer a Kasper por constantemente passar pelas entrevistas depois da festa com seu pai, com Jamie Carragher assumindo um carinho específico pelo pai-filho dinâmico.

“Foi uma pequena viagem agradável para ver os dois. Com sorte, no futuro estou em uma situação semelhante com meu próprio filho”, disse Carragher, cujo filho James toca pela liga de um lado. “Peter, você deveria realmente se orgulhar de Kasper, que tem sido fantástico … tem sido realmente agradável.”