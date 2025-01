Peter Schrager nomina l’allenatore perfetto per i Patriots

Invece di migliorare il loro status al draft nell’ultima domenica della stagione regolare, i New England Patriots sconfissero i Buffalo Bills 23-16. Subito dopo, hanno licenziato Jerod Mayo, che era alla sua prima stagione come capo allenatore.

Hanno iniziato la ricerca del loro prossimo allenatore e mercoledì avrebbero intervistato Mike Vrabel per quel ruolo.

In “The Herd w/ Colin Cowherd”, l’analista di Fox Sports Peter Schrager ha detto che Vrabel sarebbe l’uomo ideale per allenare i Patriots.

“Farò quella cosa il prima possibile”, ha detto Schrager. “Ha molto senso.”

— @PSchrags spiega perché Mike Vrabel è la scelta perfetta per i Patriots pic.twitter.com/OSMN3o2qcQ — Equipaggio con Colin Cowherd (@TheHerd) 8 gennaio 2025

Vrabel potrebbe essere il candidato capo allenatore più in voga della NFL in questo momento, ed è già stato intervistato dai New York Jets.

È stato l’allenatore capo dei Tennessee Titans dal 2018 al 2023, e mentre era lì si è fatto un nome come qualcuno che ha ottenuto il massimo da un roster di Titans che nella migliore delle ipotesi era solo leggermente sopra la media.

Nel 2019, li ha guidati all’AFC Championship Game dopo aver inaspettatamente sconfitto i Baltimore Ravens per 14-2 e l’MVP della lega Lamar Jackson nel turno di divisione.

Vrabel ha lavorato come consulente tecnico e del personale per i Cleveland Browns in questa stagione.

Il New England potrebbe avere il quarterback in franchising del futuro in Drake Maye, che ha appena terminato la sua stagione da rookie, ma hanno esigenze praticamente ovunque nel loro roster.

Vogliono la scelta n. 4 nel prossimo draft e, come ha notato Schrager, hanno 130 milioni di dollari di spazio sul tetto salariale.

