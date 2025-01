Peyton Manning è entusiasta del QB dell’AFC

I Baltimore Ravens bussano ormai da un po’ alla porta per un’apparizione al Super Bowl.

In questa stagione, con Lamar Jackson che gioca così, potrebbero addirittura essere la squadra da battere nella AFC.

L’MVP in carica della NFL sta giocando il miglior calcio della sua carriera, un’impresa riconosciuta da uno dei grandi del gioco.

Peyton Manning ama Lamar Jackson.

“Come fa un due volte MVP ad aumentare il suo gioco? Ma lo ha fatto.”

“Si può dire che Monken sta chiamando spettacoli che piacciono davvero a Lamar.”

Peyton è stato bravissimo in This Is Football. pic.twitter.com/I2HyzbhBfd

— Kevin Clark (@bykevinclark) 11 gennaio 2025