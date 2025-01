Peyton Manning rivela i suoi pensieri onesti su Drake Maye

Drake Mayes gennaio è pieno di momenti memorabili mentre il rookie del New England Patriot -Quarterback ha fatto onde sia dentro che fuori dal campo.

Fresco dalla sua festa di fidanzamento, Maye ha aggiunto un’altra esibizione alla sua lista assicurando un posto alternativo nei Giochi del Pro Bowl del 2025 a Orlando, dove ha recentemente affrontato talenti NFL istituiti come Russell Wilson, Joe Burrow, Jared Goff, Sam Darnold e Baker Mayfield in una competizione di passaggio.

Il giovane quarterback ha attirato l’attenzione della leggenda della NFL Peyton Manning, che guida la squadra AFC.

Manning non ha trattenuto la condivisione delle sue impressioni su Maye e ha messo in evidenza le naturali qualità di leadership di Rookie e il potenziale di successo a livello professionale.

Manning in particolare ha sottolineato l’impressionante talento del braccio di Maya e l’abilità atletica, ma è stato il personaggio del quarterback che si è davvero distinto.

“Penso che sia quello che i fan del New England vogliono come un quarterback che è un grande concorrente che sai ha molto orgoglio”, ha condiviso Manning in un’intervista.