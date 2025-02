PFF rivela il giocatore n. 1 dalla stagione NFL 2024

Pro Football Focus ha rilasciato la sua posizione tra i primi 101 giocatori nella NFL in questa stagione, e c’è almeno una sorpresa, specialmente sopra o vicino alla cima della lista.

Il quarterback di Buffalo Bills, Josh Allen, ha vinto il premio MVP della League di questa stagione dopo aver lanciato 3.731 yard e 28 touchdown mentre guidava in 531 yard e 12 touchdown e ha portato le bollette a un record di 13-4 stagioni.

Ha angolato strettamente Baltimore Ravens QB Lamar Jackson in una delle gare MVP più vicine nella memoria recente.

Tuttavia, Pro Football Focus lo ha visto in modo diverso quando il suo personale ha classificato il miglior giocatore di Jackson NFL in questa stagione ed è diventato il primo chiamata di segnale per aver mai tagliato e pericolose qualità di almeno 90 quell’anno.

Top 101 giocatori NFL della stagione 2024: #1: QB Lamar Jackson 😈 L’unico QB nella storia del PFF con una classe di passaggio 90+ e un personaggio pericoloso nella stessa stagione pic.twitter.com/1ssjhcxjk5 – PFF (@PFF) 22 febbraio 2025

Jackson vinse il 2023 NFL MVP, ma la sua campagna nel 2024 fu probabilmente la sua migliore di sempre, almeno da un punto di vista statistico.

Ha messo nuove altezze di carriera nei cantieri di passaggio (4.172), touchdown dei passanti (41) e passaggi (119,6), e ha guidato tutti nella valutazione di passaggio, QBR (77,3), cantieri ottenuti per. Spazio Spesion (8.8) e touchdown Perment Party (8.6).

Come al solito, era un terrore sulla Terra con 915 yard di corsa e quattro touchdown precipitanti, non per nominare un livello di campionato di 6,6 metri al giorno. Tentativi di punta.

Molta pressione è stata eliminata da Jackson dall’aggiunta offseason -on da Derrick Henry, la stella, che corre indietro, uno dei nove giocatori che hanno mai raggiunto 2.000 iarde pericolose in una sola stagione.

Ha flirtato di nuovo con questo marchio correndo in 1.921 yard mentre segnando 16 touchdown affrettati, che sono stati legati al massimo nella NFL.

Nel frattempo, Allen è entrato nel n. 6 nell’elenco di Pro Football Focus – Cincinnati Bengals QB Joe Burrow, che aveva più yard di passaggio e passanti – da touchdown di chiunque altro in questa stagione, è stato posto di fronte a lui il n. 4.

