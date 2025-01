PFF rivela il più alto giocatore classificato dai giochi di campionato

Le due partite del campionato della conferenza nella NFL lo scorso fine settimana contenevano quattro squadre entusiasmanti e Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs sono arrivati ​​vittoriosi e stanno arrivando al Super Bowl LIX.

Eagles ha battuto il loro biglietto per il più grande evento di Sports, dirigendo l’upstart Washington Commander 55-23 nella partita del titolo NFC, aggiungendo un po ‘di glassa a quella vittoria superando Washington 21-0 nel quarto trimestre.

Mentre Philly-Quarterback Jalen Hurings Statistics di passaggio di 28 in 246 yard e un touchdown non era molto impressionante, ha segnato tre touchdown affrettati e, di conseguenza, è stato il giocatore più alto di Pro Football Focus durante il turno del campionato della conferenza, Pr. Dov Kleiman.

Sottovalutato: #Eagles QB Jalen Hurts è stato il più alto giocatore classificato (91,4) durante il round del campionato della conferenza. Perché feriva i suoi fiori 💐 (via PFF) pic.twitter.com/axcajpad07 – dov kleiman (@nfl_dovkleiman) 29 gennaio 2025

Nel complesso, i numeri di passaggio di Hurts in questa stagione non erano così forti come lo erano nel 2023 o nel 2022, ma il suo rating di passaggio è salito a una carriera 103,7 quest’anno e rimane una minaccia sulla Terra che non ha mai fatto.

L’aggiunta di Star che guida Saquon Barkley ha preso molta pressione da Hurts e ha permesso alla chiamata del segnale di essere te stesso senza dover cercare di fare troppo per aiutare la sua squadra a vincere.

Mentre ci sono molte persone che si aspettano che i boss stringi inevitabilmente le ali di Eagles nel Super Bowl, Eagles, almeno sulla carta, cercano di avere la migliore lista a tutto tondo, tranne ovviamente nella posizione del quarterback in cui Patrick Mahomes dei Chiefs Rimane il miglior giocatore della NFL nel vuoto.

La difesa di Philly è stata unica, soprattutto dal loro addio alla settimana 5, e potrebbe essere il loro biglietto per il loro secondo trofeo Vince Lombardi nelle ultime otto stagioni.

