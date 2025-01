PFL libera campeão do Bellator Patricio Pitbull: promoção corta estrela após meses de frustração do lutador

O campeão mais condecorado do Bellator MMA é um agente livre. O presidente da Professional Fighters League, Donn Davis, anunciou que a promoção liberou Patricio Pitbull de seu contrato na terça-feira, após uma enxurrada de tweets do descontente ex-campeão de duas divisões.

“Estamos libertando Patricio Pitbull”, Davis escreveu Terças-feiras à tarde

As afirmações de Davis sobre a criação de oportunidades entram em conflito com reclamações de vários ex-campeões do Bellator de que acusou a promoção estagnar suas carreiras. Pitbull, um dos detratores mais veementes do PFL nos últimos meses, mirou o PFL em mais de uma dúzia de tweets postados horas antes de sua libertação.

“(O) autoproclamado co-líder do MMA e organização que prioriza os lutadores está eliminando um grupo de lutadores e forçando outros a aceitar cortes salariais de até 70%”, Pitbull alegado. “Não há respeito pelos contratos dos lutadores e pelo que eles conquistaram.

“A chamada organização “fighters first” também está mudando seus contratos, tornando quase impossível para os lutadores serem agentes livres e saírem como agentes livres. O líder do MMA está enganando alguns lutadores e empresários, deixando-os sem respostas enquanto o dono faz postagens estúpidas e desrespeitosas nas redes sociais.”

Pitbull também lamentou a “morte dolorosa” do Bellator MMA após 17 anos de carreira. Na segunda-feira, Davis anunciado as marcas PFL e Bellator seriam integradas sob a bandeira PFL. Antes disso, a PFL organizou eventos separados da “Bellator Series” apresentando campeões do Bellator depois que a PFL adquiriu o Bellator em 2023.

Pitbull também marcou a estrela do PFL, Francis Ngannou, e se perguntou como Ngannou reagiria como um forte defensor dos direitos dos lutadores.

Pitbull sai do PFL após uma carreira lendária na marca Bellator. Pitbull passou 15 anos consecutivos como lutador do Bellator. O tricampeão dos penas do Bellator e atual também reinou como campeão dos leves. Ele detém os recordes do Bellator de mais vitórias e lutas pelo título, entre muitos outros. Suas 30 lutas sob a bandeira do Bellator incluem vitórias sobre Michael Chandler, AJ McKee e Benson Henderson.