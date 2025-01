Pgmol “arode” da Michael Oliver Abuse dopo l’Arsenal Red

La polizia ha iniziato a indagare su “minacce e abusi” incentrati sul giudice Michael Oliver e sulla sua famiglia allora Myles Lewis-Sklly Un controverso card rosso nella vittoria dell’Arsenal 1-0 a Wolverhampton Wanderers sabato.

Oliver ha inviato Lewis-Sklly al 43 ° minuto, con la schiena piena dell’Arsenal che è stato considerato Matt Doherty.

La decisione supportata da VAR ha ricevuto ampie critiche da scienziati e sostenitori. Il capo dell’Arsenal Mikel Artet ha dichiarato di essere “assolutamente arrabbiato” per il rilascio di Lewis-Sklly.

Professional Game Officials Limited Limited (PGMOL), l’organismo responsabile degli arbitri nel calcio inglese, ha rilasciato una dichiarazione domenica sera per rivelare che Oliver è stato sottoposto ad attacchi.

Michael Oliver ha mostrato a Myles Lewis-Skelly dell’Arsenal un controverso cartellino rosso sabato. James Gill – Danehouse/Getty Images

“Siamo inorriditi da minacce e abusi incentrati su Michael Oliver dopo Wolverhampton Wanderers in Arsenal”, Dichiarazione di PGMOL Leggere. “Nessun impiegato dovrebbe essere soggetto a alcuna forma di abuso, per non parlare degli attacchi disgustosi a Michael e alla sua famiglia nelle ultime 24 ore.

“La polizia è a conoscenza e sono iniziate numerose indagini. Supportiamo Michael e tutti i disabili e siamo determinati a gestire questo comportamento inaccettabile.

“Sfortunatamente, questa non è la prima volta che il funzionario della partita è stato costretto ad affrontare le minacce di recente. Continueremo a sostenere tutte le indagini.”

Mike Dean fece un passo dall’arbitro per un breve periodo di tempo nel 2021 dopo aver annunciato le minacce della polizia. È arrivato dopo una controversa decisione di inviare il centrocampista West Ham United Tomás Contro Fulham.