Phil Foden del Manchester City: il titolo è impossibile

Attaccante del Manchester City Phil Foden ha ammesso che la sua difesa del titolo in Premier League era finita dopo il pareggio per 2-2 di martedì a Brentford.

Foden, 24 anni, ha segnato due gol regalando al City un vantaggio convincente negli ultimi 20 minuti prima della rete Yoane ha avvertito E Christian Nørgaard rispettivamente all’82° e al 92° minuto, la squadra di Pep Guardiola ha subito l’undicesimo calo in 21 partite di questa stagione.

In confronto, il City non è riuscito a vincere dieci volte nell’intera stagione 2023-24, che li ha visti rivendicare il quarto titolo consecutivo.

“Il titolo? Sì, sì, è decisamente fatto, è fatto”, ha detto Foden a Eurosport quando gli è stato chiesto come si trovava la sua squadra. “Lo sappiamo. Non siamo stupidi. Quindi dobbiamo concentrarci sulle prime quattro, questo è il prossimo obiettivo di tanto in tanto e poi ovviamente la Champions League. Quindi non è che la stagione sia finita”.

“Dobbiamo essere realistici, no? Le prestazioni non sono state sufficienti per portarci fin lì. Ora il nostro obiettivo sono le prime quattro e poi vedremo dove potremo essere negli altri trofei. Noi non posso indugiare.” Dobbiamo cercare di puntare alle prime quattro adesso e rimettere le cose a posto”.

Il nazionale inglese ha aggiunto che non era abituato a non essere nella corsa al titolo in questa fase, essendo stato un titolare della prima squadra al City in tutte le sue stagioni tranne una.

“Non sono mai stato in una situazione in cui ho perso così tante partite e mi sono trovato in questa situazione”, ha detto. “Quindi è una curva di apprendimento e si tratta solo di tornare al meglio, non solo io, ma la squadra. E come torneremo da quello.” Credo, credo ancora nella squadra, sai, credo ancora che possiamo fare buone cose.

Il Manchester City e Phil Foden sono rimasti sbalorditi dopo che due gol nel finale del Brentford hanno fatto guadagnare al club di West London un punto contro i campioni. Nick Potts/PA Immagini tramite Getty Images

“Si tratta di tornare sul campo di allenamento e avere quella convinzione, andare avanti, non arrendersi. “Abbiamo dato il massimo nelle ultime stagioni e quando affrontiamo gli avversari vediamo quanto sono forti”. preparati per questo. E dobbiamo cercare di eguagliarlo, se non meglio, e in questo momento ci manca un po’.”

Il pareggio al GTech Community Stadium è stata la 294esima partita di Foden con il City e ha detto che le squadre sono migliorate nell’affrontare i metodi di Guardiola, in particolare con gli infortuni in squadra.

“Penso che quest’anno sia stata una sfida il modo in cui tutti si sono adattati al nostro stile di gioco ed è per questo che è stato davvero difficile”, ha detto. “Questa è una delle cose che ho imparato. Non abbiamo la squadra più grande, ma non possiamo davvero trovare scuse.

“Siamo abituati a giocare la maggior parte delle competizioni ogni anno ormai e non ci siamo preoccupati in passato. C’è sempre un’altra partita dietro l’angolo, quindi devi alzare la testa e ripartire. Quindi è qualcosa da lavorare.” almeno le prestazioni aumenteranno”.

Il City spera di tornare a vincere domenica contro l’Ipswich Town in vista dell’enorme scontro di UEFA Champions League di mercoledì con il Paris Saint-Germain.