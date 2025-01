Philadelphia 76ers x Phoenix Suns: como assistir à transmissão ao vivo da NBA, canal de TV e horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Perdendo por quatro no final do segundo quarto, o Suns agora está na liderança. Com um placar de 78 a 73, parecia o melhor time, mas ainda falta um quarto para jogar.

O Suns entrou em jogo com quatro derrotas consecutivas e está a caminho de cinco. Eles conseguirão mudar a situação ou os 76ers lhes darão outra derrota? Só o tempo dirá.

Quem está jogando

Phoenix Suns @ Philadelphia 76ers

Registros atuais: Phoenix 15-18, Filadélfia 14-19

Como assistir

Quando: Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste

Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste Onde: Wells Fargo Center – Filadélfia, Pensilvânia

Wells Fargo Center – Filadélfia, Pensilvânia TV: NBATV

NBATV Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 18,00

O que saber

Depois de seis jogos fora de casa, o 76ers volta para casa. Eles receberão o Phoenix Suns às 19h00 horário do leste dos EUA na segunda-feira no Wells Fargo Center. O 76ers vai se exibir depois de uma vitória, enquanto o Suns vai se recuperar de uma derrota.

Os 76ers entram na disputa depois de derrotar os Nets de forma esmagadora: eles os superaram em todos os trimestres. Tudo correu bem para o 76ers contra o Nets no sábado, quando o 76ers conquistou a vitória por 123-94. O jogo marcou a vitória mais dominante da Filadélfia na temporada até agora.

Os 76ers podem atribuir grande parte do seu sucesso a Joel Embiid, que fez um double-double com 28 pontos e 12 rebotes. O confronto foi o quinto consecutivo do Embiid com pelo menos 30 pontos.

Os 76ers trabalharam unidos e terminaram o jogo com 31 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles postaram desde abril de 2024.

Enquanto isso, a recente queda do Suns ficou um pouco mais difícil no sábado, após a quarta derrota consecutiva. Eles perderam para os Pacers fora de casa por uma margem decisiva de 126-108. O over/under foi fixado em 234,5 pontos, então é um bom trabalho para os apostadores; você estava certo sobre o dinheiro.

Apesar da derrota, o Suns teve fortes atuações de Kevin Durant, que fez 9 de 14 a caminho de 25 pontos, mais sete assistências e sete rebotes, e Devin Booker, que quase perdeu um duplo-duplo com 20 pontos e nove assistências. Durant tem estado quente, tendo marcado 25 ou mais pontos nas últimas cinco vezes que jogou.

A vitória da Filadélfia aumentou seu recorde para 14-19. Quanto ao Phoenix, a derrota caiu para 15-18.

Olhando para o futuro, os 76ers são os favoritos nesta partida, já que os especialistas esperam vê-los vencer por 3,5 pontos. Os apostadores que os escolhem contra o spread têm alguma confiança (para dizer o mínimo), já que a equipa está numa sequência de três jogos sem descoberto quando joga em casa.

Os 76ers não conseguiram finalizar o Suns quando os times jogaram pela última vez em novembro de 2024 e caíram por 118-116. Será que os 76ers terão mais sorte em casa do que fora de casa?

Chance

Filadélfia é favorita com 3,5 pontos contra o Phoenix, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com uma vantagem de 3,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 223,5 pontos.

História da série

Phoenix venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Filadélfia.