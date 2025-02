Philip Montgomery levará Kyron Drones, a ofensiva tecnológica da Virgínia para o próximo nível na 20ª temporada de Make-Offak?

A Virginia Tech precisa desesperadamente de uma temporada inovadora depois de não atingir as expectativas em 2024. A baixa temporada trouxe algumas oportunidades de mudança em alguns shakes da equipe, e nesta semana o programa anunciou uma das adições mais significativas com a contratação de Philip Montgomery como coordenador ofensivo.

Montgomery chega com uma reputação estabelecida como uma mente ofensiva, graças à sua ascensão no setor, que incluiu paradas de coordenadores ofensivos em Houston e Baylor, onde ajudou a treinar marechais de campo que mudam o jogo como Robert Griffin III, Bryce Petty e Case Keenum. Ele assumiu o cargo de treinador -chefe em Tulsa em 2015 e levou o Hurricane Golden a quatro jogos de beliscos em oito anos e a primeira aparição do programa no jogo do campeonato da AAC em 2020. Ele passou a temporada de 2023 trabalhando com Hugh Freeze em Auburn e Então 2024 como coordenador co-fortalecedor de garanhões de Birmingham na UFL.

Agora, com seu retorno ao alto nível Futebol americano universitárioMontgomery procurará ser uma faísca para uma ofensiva que tem todas as peças para ter sucesso, mas encontrou resultados médios na última temporada.

A peça mais importante dessa equação, e a que torna a história de Montgomery notável é o que é reservado para o terceiro ano de Kyron Drones como o QB inicial da Virginia Tech. Ele encontra entre os mais chocantes quartbacks de dupla ameaça do país, mas não foi até depois de sua transferência de Baylor para a Virginia Tech em 2023 que as coisas começaram a se juntar ao natural de Houston.

Os drones tiveram 17 touchdowns passando para apenas três interceptações e foi o segundo entre todos os campos SCO com 818 jardas por terra na temporada. Depois de ser nomeado MVP da Bigida Militar e reafirmar seu compromisso com a Virginia Tech, em vez de optar por uma guerra de transferência de transferência, o Buzz estava alto na perspectiva dos Hokies até 2024. Miami, Clemson e Florida Estado grande parte do oxigênio em termos De oxigênio das expectativas da pré -temporada, mas quando o tema do “ACC Dark Horse” surgiu em julho passado, foi uma escolha popular para apontar para drones e a Virginia Tech como uma equipe que poderia ser um fator importante na conferência.

Assim, quando uma conferência de pré-temporada de Dark Horse acaba empatada no oitavo lugar da liga e perde um jogo de boliche para terminar por 6-7, haverá algumas críticas significativas ao que deu errado. É aí que Pry espera que Montgomery nivele o ofensivo o suficiente para retornar aos Hokies, onde eles querem estar entre seus colegas de classe no ACC e na conversa nacional.

E “Chega” é um qualificador significativo, porque a Virginia Tech foi muito, muito próxima de uma temporada muito melhor do que indicará 6-7.

Bad Breaks desempenharam um papel em 2024 decepção

A Virginia Tech teve duas derrotas nas estradas em tempo extra (Vanderbilt e Syracuse), duas derrotas de três pontos (Rutgers e Duke) e terminaram no lado errado de uma das críticas de vídeo mais impressionantes da primeira temporada quando ele foi um aparente vencedor do vencedor do jogo de Mary. derrubado em Miami.

A Virginia Tech terminou em 6-7, mas literalmente um punhado de peças poderia ter feito os Hokies flertarem com uma temporada de vitórias em dois dígitos. E eles conseguiram tudo isso sem ter drones 100% saudáveis ​​(ele perdeu quatro jogos devido a uma lesão) e com uma ofensiva que não atingiu as expectativas em termos de produção. Não há equipe da Conferência de Power com um potencial NFL Draft Escolha como um marechal de campo deve terminar em 12º em sua conferência e 88 em nível nacional em ofensivo total e, com apenas 367,8 jardas por jogo, é exatamente onde a Virginia Tech ficou no final da temporada.

Quando Brent Pry está revisando a temporada que foi e encontrando todas as maneiras pelas quais esses jogos de uma pontuação poderiam ter sido derrubados na outra direção, gerando mais explosividade de uma ofensiva que não deu um passo adiante, apesar do fato de que vários titulares eles Retornou foi um lugar óbvio para começar.

O que se espera de Montgomery?

Não se perde em nenhum fã da Virginia Tech, quando Pry anunciou a incorporação de Montgomery, citou a importância de um treinador que “nos ajudará a maximizar nossos talentos e colocar nossos jogadores na melhor posição para ter sucesso”.

Não há área cinzenta em relação ao que a Virginia Tech quer deixar Montgomery. O programa, especificamente, está procurando um coordenador ofensivo que possa expulsar todo o potencial do grupo. Frank Beamer construiu o futebol da Virginia Tech vencendo as margens e as equipes de treinamento que poderiam maximizar seu talento. O fracasso em continuar essa prática é, em parte, o que leva ao desaparecimento da posição dos Hokies no cenário nacional.

De 1995 a 2011, a Virginia Tech acabou classificada na pesquisa Top 25 da AP em 15 de 17 temporadas, com sete campeonatos entre 10 e sete conferências naquele período (quatro no ACC, três no Big East). Nas 13 temporadas desde então, a Virginia Tech acabou classificada apenas duas vezes, e o mais próximo que os Hokies chegaram a competir por um título do ACC é um finalista em 2016, a temporada depois que Beamer se aposentou e Justin Fuente foi contratado.

Imagem Patterson Chip

Pry recebeu algum passe durante sua campanha por 3 a 8 no ano 1 devido a uma situação horrível da lista que ele herdou. Ele começou a obter algum apoio com a maneira como os Hokies foram aquecidos no final de 2023 com os drones e a ofensiva que colocou grandes números na metade posterior do cronograma. Agora, depois de uma série decepcionante de perdas próximas em 2024, chegamos a um ponto de virada para a era Brent Pry em Blacksburg. É o ano 4 e ainda não entregou mais de seis vitórias na temporada regular ou em uma conferência melhor que o T-4th.

A contratação de Montgomery é uma declaração de intenção e reconhecimento da importância empacotada na temporada que está chegando. A Virginia Tech precisa maximizar seu talento nas três fases do jogo, mas especialmente na ofensiva de um marechal de campo que muitos acreditam que ela tem um futuro jogando domingos. Ele traz um perfil de inovação e treinamento explosivo, e agora você procurará incutir isso como parte da identidade ofensiva da Virginia Tech em uma temporada de maquiagem ou quebrada em Blacksburg.