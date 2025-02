Picks Super Bowl: gli esperti prevedono il punteggio di Chiefs-Egles, MVP

Nella stagione NFL del 2024, una partita rimane ufficialmente. Philadelphia Eagles dovrà affrontare il Caesars Superdome a New Orleans, New Orleans per il Super Bowl Lix contro il doppio campione Kansas City Chiefs. Quale squadra porterà a casa il trofeo Lombardi? Quale giocatore vince il Super Bowl MVP?

Abbiamo chiesto agli analisti, agli scrittori, ai commentatori, ai giornalisti e agli scienziati della NFL di fare previsioni per un grande gioco. Il vincitore del vincitore di Eagles-Cheefs, incluso il punteggio finale di AO, che pensa che vincerà un MVP del Super Bowl, ha scelto più di 60 esperti.

Ecco un programma dei loro consigli e corsi di scommesse da ESPN BET. Dai un’occhiata a tutti i nostri contenuti del Super Bowl per ulteriori notizie e analisi prima della partita.

I capi hanno il vantaggio di 41-25

Dei 66 esperti che sono stati considerati, i capi erano preferiti da 41 di loro (62,1%), mentre gli Eagles hanno richiesto 25 voti (37,9%).

Ordine Punteggio vincente Perdita 1 Chiefs 38 Aquile 31 2 Chiefs 27 Aquile 24 3 Chiefs 27 Aquile 23 4 Aquile 27 Chiefs 24 5 Aquile 28 Chiefs 24

Le previsioni più comuni del punteggio erano 27-24 (selezionate 10 dei nostri esperti) e 27-23 (cinque). La somma combinata più bassa era 31 (17-14); Il più alto era 73 (38-35). Il più grande margine di vittoria previsto è stato di 14 punti (38-24). E 62 esperti hanno detto che questo gioco sarebbe stato deciso o inferiore.

Note scommesse: ESPN BET Attualmente, Kansas City favorisce 1,5 punti e sopra/sotto è di 49,5 punti. Degli esperti di questo pool, 54 ha un gioco attraverso questa somma, mentre 12 come under.

Indice di potenza di calcio di ESPN: A FPI piace Orly (56,1%) in media 2,2 punti.

Prevedere la vittoria dei capi (41)

Aaron Schatz, scrittore: 31-25

Andrew Hawkins, analista della NFL: 33-30

Ben Baby, reporter Bengals: 24-21

Sono a sinistra -analitica NFL: 31-27

Brooke Pryor, Reporter di Steelers: 32-29

Damien Woody, analista della NFL: 27-24

E Graziano, National NFL Reporter: 27-19

Dan Orlovsky, analista NFL: 24-21

Daniel Oyefusi, reporter di Browns: 27-24

David Newton, Reporter di Panthers: 34-30

David Purdum, Analista delle scommesse: 27-23

DJ Well-Made, Reporter texani: 27-24

Eric Woodyard, reporter di Lions: 35-28

Field Yates, NFL/NFL Draft Analyst: 28-25

Jamison Hensley, reporter Ravens: 24-20

Jason Reid, scrittore NFL senior di Ascape: 38-24

Jeff Darlington, National NFL Reporter: 38-35

Jeff Saturday, NFL Analyst: 35-34

John Keim, comandante dei comandanti: 24-21

Jordan Raanan, reporter giganti: 32-31

Jordan Reid, analista NFL Draft: 27-24

Josh Weinfuss, reporter di Cardinals: 31-28

Katherine Terrell, reporter di Saints: 34-31

Kevin Clark, analista della NFL: 30-26

Kevin Seifert, reporter di Vikings: 27-24

Kimberley A. Martin, National NFL Reporter: 28-24

Lindsey Thiry, National NFL Reporter: 27-24

Marc Raimondi, reporter Falcons: 21-17

Marcel Louis-Jacques, reporter delfini: 27-21

Matt Miller, Draft Analista della NFL: 27-24

Michelle Beisner-Buck, reporter della NFL: 28-21

Mike Greenberg, commentatore: 31-30

Mike Tannenbaum, analista della NFL: 31-28

Mina Kimes, analista della NFL: 30-27

Nick Wagoner, reporter 49ers: 30-20

Rich Cimini, ugelli reporter: 27-21

Sarah Barshop, reporter di Rams: 34-31

Stephen Holder, Colts Reporter: 27-23

Quindi Bruschi, analista NFL: 27-24

Tim Hasselbeck, analista della NFL: 23-17

Todd Archer, reporter di Cowboys: 27-23

Predicting Eagles Victory (25)

Alain Getzenberg, reporter di Bills: 31-27

Alden Gonzalez, reporter di baseball: 31-28

Brady Henderson, reporter di Seahawks: 27-24

Courtney Cronin, reporter orsi: 31-27

Elizabeth Merrill, scrittrice senior: 34-32

Herm Edwards, analista NFL: 29-24

Jenna Laine, reporter di Bucananeers: 24-21

Jeremy Fowler, National NFL Reporter: 30-24

Joe Buck, commentatore: 28-25

John Buccigross, commentatore: 22-16

Kalyn Kahler, National NFL Reporter: 33-30

Kris Rhim, reporter Chargers: 32-22

Marcus Spears, analista della NFL: 35-32

Matt Bowen, analista della NFL: 27-23

Michael Dirocco, reporter di Jaguars: 27-24

Mike Clay, analista fantasy: 27-23

Mike Reiss, reporter di Patriots: 20-17

Paul Gutierrez, reporter di Raiders: 24-20

Rob Demovsky, reporter di Packers: 28-24

Sal Paorantonio, National NFL Reporter: 34-30

Scott van Pelt, commentatore: 30-24

Seth Walder, analista NFL: 25-24

Seth Wickersham, scrittore senior: 17-14

Tim Keown, scrittore senior: 34-31

Turron Davenport, Reporter Titans: 28-24

Super Bowl MVP

Patrick Mahomes era di gran lunga la selezione più comune che ha vinto il Super Bowl MVP e si è concluso con 37 di 66 voti (56,1%). Il premio MVP è stato assegnato a Kansas City in tutti e tre i suoi precedenti campionati.

Saquon Barkley è stato il secondo con 18 voti (27,3%), seguito da cinque voti di Jalen Hurts (7,6%). AJ Brown, Chris Jones e Travis Kelce hanno vinto due voci (3,0%).

I corsi seguenti sono ESPN BET.

Patrick Mahomes, QB, Chiefs (+105): Marc Raimondi, Tim Hasselbeck, Ben Baby, Dan Graziano, Marcel Louis-Jacques, Rich Cimini, David Purdum, Todd Archer, Jeff Sobota, Daniel Oyefusi, Jordan Reid, Kevin Seifert, Matt Miller, Kimberley A. Martin, Nick Wagoner, Aaron Schag, Josh Weinfuss, Michelle Beisner-Buck, Brooke Pryor, Jordan Raanan, Andrew Hawkins, David Newton, Katherine Terrell, Sarah Barshop, Eric Woodyard, Jeff Darlington, Ben Solak, Damien Woody, Mina Kimes, Mina Greenberg, John, John, John Keim, DJ Bien-Aime, Dan Orlovsky, Lindsey Thira, IE Bruschi, Jason Reid

Saquon Barkley, RB, Eagles (+275): Joe Buck, Kris Rhim, Paul Gutierrez, Jenna Laine, Michael Dirocco, Rob Demovsky, Jeremy Fowler, Alain Getzenberg, Courtney Cronin, Alden Gonzalez, Tim Keon, Marcus Spears, Seth Wickersham, Matt Bowen, Turron Davenport, Elizabeth Merrilly

Jalen Hurts, QB, Eagles (+360): Seth Walder, Mike Clay, Brady Henderson, Scott Van Pelt, Sal Paolantonio

AJ Brown, WR, Eagles (25-1): John Buccigross, Mike Reiss

Chris Jones, DT, Chiefs (60-1): Jamison Hensley, titolare Stephen

Travis Kelce, TE, Chiefs (18-1): Kevin Clark, Mike Tannenbaum