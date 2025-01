Pioneiros de Denver vs. Neb.-Omaha Mavericks: como assistir, programar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Nebraska-Omaha Mavericks @ Denver Pioneers

Registros atuais: Nebraska-Omaha 10-9, Denver 6-13

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 21h, horário do leste

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 21h, horário do leste Onde: Academia Hamilton – Denver, Colorado

Academia Hamilton – Denver, Colorado Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Summit agendado para o encontro entre Neb.-Omaha Mavericks e Denver Pioneers às 21h (horário do leste dos EUA) na quarta-feira no Hamilton Gymnasium. Os Pioneers chegam a este confronto com sete derrotas consecutivas, enquanto os Mavericks vão se recuperar com seis vitórias consecutivas.

Neb.-Omaha retornará ao jogo de quarta-feira depois de (finalmente) vencer o S. Dak. Estadual, contra quem havia feito 0 a 10 nas dez partidas anteriores. Neb.-Omaha obteve uma vitória por 87-80 sobre S. Dak. Estado no sábado.

Neb.-Omaha trabalhou em conjunto e terminou o jogo com 17 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles postaram desde janeiro de 2024.

Enquanto isso, Denver sofreu uma derrota retumbante por 69-50 nas mãos de N. Dak. Estado no sábado. O jogo marcou o jogo com menor pontuação dos Pioneers até agora nesta temporada.

Neb.-Omaha tem se saído bem recentemente, vencendo sete de suas últimas nove partidas, dando um grande impulso ao seu recorde de 10-9 nesta temporada. Quanto ao Denver, a derrota caiu para 6-13.

Neb.-Omaha não conseguiu finalizar Denver em seu encontro anterior em março de 2024 e caiu por 66-63. Poderá Neb.-Omaha vingar a sua derrota ou estará a história condenada a repetir-se? Saberemos muito em breve.

História da série

Neb.-Omaha venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Denver.