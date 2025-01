Pistões vs. Probabilidades Hornets, previsão de pontuação, tempo: escolhas da NBA para 2025, melhores apostas para 3 de janeiro de um modelo comprovado

Temos outro confronto emocionante da Conferência Leste na programação da NBA de sexta-feira, quando o Charlotte Hornets visitar o Detroit Pistons. Detroit tem 15-18 no geral e 6-8 em casa, enquanto Charlotte tem 7-25 no geral e 2-12 fora de casa. Os Hornets venceram os dois encontros nesta temporada, e cada um deles aconteceu em Charlotte. Os Hornets estão 15-17 contra a linha (ATS) na temporada 2024-25 da NBA, enquanto os Pistons estão 16-16-1 contra a linha.

O pontapé inicial será às 19h (horário do leste dos EUA) na Little Caesars Arena, em Detroit. Os Pistons são favorecidos por 7 pontos no último Hornets vs. Pistons, de acordo com o consenso da SportsLine, e o over/under é de 218,5 pontos.

Diferença entre pistões e zangões: pistões -7

Pistões vs. Hornets mais/menos: 218,5 pontos

Pistões vs. Linha de Dinheiro Hornets: Pistões: -287, Hornets: +233

Por que os pistões podem cobrir

Os Pistons venceram o Orlando Magic por 105 a 96 na quarta-feira. A equipe acumulou 65 pontos no primeiro tempo e aproveitou-os para conquistar a vitória. Jaden Ivey liderou com 22 pontos, mas infelizmente quebrou a perna no jogo e deve perder a maior parte, senão todos, do resto da temporada. A sorte do Detroit é que eles igualaram o placar, já que todos os cinco titulares marcaram pelo menos uma dúzia de pontos na vitória.

Com Ivey de fora, Detroit contará mais com o veterano Malik Beasley, e ele arremessou lindamente nesta temporada, ficando em terceiro lugar na NBA em arremessos de 3 pontos (125), apesar de ter ficado em 72º lugar em minutos jogados. Cade Cunningham lidera os Pistons em pontos (23,8) e assistências (9,7), enquanto os veteranos Tobias Harris e Tim Hardaway Jr. Detroit também terá uma pausa na sexta-feira, já que Charlotte tem um longo histórico de lesões, com LaMelo Ball (tornozelo / pulso) e Brandon Miller (tornozelo) ambos questionáveis, enquanto Tre Mann (costas) permanece de fora. Veja qual time escolher na SportsLine.

Por que os Hornets podem cobrir

Charlotte caiu na segunda-feira para o Chicago Bulls por 115-108, mas o Hornets terá pelo menos dois dias de descanso antes de Detroit. A derrota do Hornets não deve ofuscar as atuações de Mark Williams, que fez 20 pontos e 12 rebotes, e Miles Bridges, que fez um duplo-duplo com 31 pontos e 12 rebotes.

Charlotte estava sem Ball e Miller naquele jogo, então seu status deveria ser monitorado antes do início do jogo. Os Hornets têm vantagem situacional sobre o Detroit, já que os Pistons estão apenas 1-5 ATS como favoritos em casa nesta temporada, enquanto Charlotte está 7-5 ATS fora de casa. Detroit também terá que se ajustar à vida sem Ivey, e os Pistons estão 1-2 sem seu segundo maior artilheiro e estão cobertos em apenas um desses três jogos. Veja qual time escolher na SportsLine.

